इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल, दूर-दूर से आते हैं लोग

भारत में फिल्टर कॉफी एक ड्रिंक नहीं बल्कि परंपरा का हिस्सा है. फिल्टर कॉफी अपनी गहरी खुशबू, स्वाद और ट्रेडिशनल तरीके लिए दुनियाभर में फेमस है. क्या आप जानते हैं भारत की सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी कहां मिलती है.
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इंडिया में कॉफी भी काफी पॉपुलर है. खासकर साउथ इंडिया में लोग कॉफी पीना ज्यादा पसंद करते हैं. साउथ इंडिया में कॉफी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है. फिल्टर कॉफी अपने गाढ़ेपन, अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है. फिल्टर कॉफी देशभर में काफी फेमस है. आइए जानते हैं भारत के किस राज्य में सबसे टेस्टी फिल्टर कॉफी मिलती है.
देश की सबसे बेस्ट फिल्टर कॉफी बेंगलुरु में मिलती है. बेंगलुरु को भारत की कॉफी की राजधानी भी कहते हैं. इस शहर की कॉफी दशकों पुरानी है. ऐसा पर कई ऐतिहासिक, पुराने कैफे मिल जाएंगे. इसके अलावा यहां पर आपको पांरपरिक रेस्टोरेंट और छोटी-छोटी खाने की जगह भी मिल जाएगी. देश-विदेश से भी लोग कॉफी पीने यहां पर आते हैं.
फिल्टर कॉफी आम कॉफी से बहुत ज्यादा टेस्टी होती है. क्योंकि इस कॉफी को खास तरीके से बनाया जाता है. पिसी हुई कॉफी पाउडर को स्टील के फिल्टर में डाला जाता है. इसके बाद इसमें गर्म पानी डाला जाता है. जिसके बाद कॉफी धीरे-धीरे छनती है. इसके बाद कॉफी में गर्म दूध और चीनी मिलाई जाती है. फिल्टर कॉफी को स्टील के गिलास और तशतरी में सर्व की जाती है.
कर्नाटक में भारत का सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है. देश का सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कूर्ग और चिकमगलूर जैसे इलाके में किया जाता है. इसी वजह से बेंगलुरु में मिले वाली फिल्टर कॉफी का स्वाद जबरदस्त आता है. अगर आपको कॉफी पीना पसंद है तो आपको एक बार बेंगलुरु की ट्रेडिशनल फिल्टर कॉफी जरूर पीनी चाहिए.
भारत में कॉफी की शुरुआत को लेकर बड़ा ही मजेदार किस्सा है. इस दिलचस्प कहानी को पढ़ आप स्माइल करने लगेंगे. कहा जाता है कि 1670 में भारतीय सूफी संत बाबा बूदन हज करने के बाद अपने साथ यमन के मोचा बंदरगाह से कॉफी के सात बीजों को दाढ़ी में छिपाकर लगाए थे. इसके बाद इन बीजों को कर्नाटक के चिकमगलूर की चंद्रगिरी पहाड़ियों में बो दिया था. आज इस गिरी को बूदन गिरी कहते हैं.
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