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Hindi Newsदेशभारत को वो गजब शहर, जो कहलाता वड़ा पाव का हब, स्टॉलों पर सुबह से लगनी शुरू हो जाती लाइनें; विदेशी भी खूब क्रेजी

भारत को वो गजब शहर, जो कहलाता 'वड़ा पाव' का हब, स्टॉलों पर सुबह से लगनी शुरू हो जाती लाइनें; विदेशी भी खूब क्रेजी

Where is Vada Pav Sold Most: आपने वड़ा पाव कभी न कभी जरूर खाया होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक शहर तो इस डिश के लिए दीवाना है. वहां पर ड्राइवर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों तक रोजाना लाखों लोग इस डिश को मजे से खाते हैं. वहां पर यह डिश इतने टेस्टी तरीके से बनाई जाती है कि घूमने वाले विदेशी पर्यटक भी इसका जायका लिए बिना खुद को रोक नहीं पाते. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 10, 2026, 11:04 PM IST
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Why is Vada Pav so Popular in Maharashtra: भारत खान-पान के शौकीनों का मुल्क कहा जाता है. यहां पर आपको हर राज्य और शहर में ऐसी स्पेशल डिश मिल जाएंगी. जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा. ऐसी ही लोकप्रिय डिश है वड़ा पाव (Vada Pav). यह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लोकप्रिय डिश है. खास बात ये है कि इसकी एक प्लेट केवल 10 से 30 रुपये में मिल जाती है. कम दाम और लाजवाब स्वाद की वजह से ये डिश अब भारत समेत पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है. लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि एक ऐसा शहर भी है, जिसे 'वड़ा पाव का हब' कहा जाता है. वहां पर चाहे मजदूर हों, स्टूडेंट्स या ऑफिस वाले. इस डिश को रोज खाते हैं. उस शहर में घूमने के लिए जाने वाले देसी-विदेशी पर्यटक भी इस फूड को खाए बिना नहीं रह पाते. 

इस शहर की जान है वड़ा पाव

चलिए, अब आपको उस शहर के बारे में बताते हैं. वह शहर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है. वहां पर वड़ा पाव को मुंबई का आइकॉन कहा जाता है. इसे वहां पर पर 'मुंबई का ब्रेड बर्गर' या 'किंग ऑफ स्ट्रीट फूड' भी कहा जाता है. महाराष्ट्र के लोगों में वड़ा पाव के प्रति जबरदस्त दीवानगी है. खासकर मुंबई और पुणे में इसका जबरदस्त क्रेज दिखता है. 

मुंबई का आइकॉनिक स्ट्रीट फूड

वड़ा पाव सस्ती, टेस्टी और आसानी से उपलब्ध होने वाली डिश है. वहां पर आलू का मसालेदार वड़ा और नरम पाव मिलता है. जिसे लहसुन की चटनी, इमली की चटनी और हरी मिर्च के साथ परोसा जाता है. इसका तीखा और क्रिस्पी स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है. इसे मुंबई का आइकॉनिक स्ट्रीट फूड माना जाता है. यह न केवल राज्य की सबसे लोकप्रिय डिश है बल्कि पूरे भारत और दुनिया में महाराष्ट्रीयन खान-पान की पहचान बन चुका है.

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कैसे हुई थी वड़ा पाव की शुरुआत? 

कहते हैं कि वड़ा पाव की शुरुआत 1960 के दशक में मुंबई के दादर इलाके से हुई थी. इसका श्रेय अशोक वैद्य को दिया जाता है. उन्होंने दादर स्टेशन के बाहर स्टॉल लगाया. उस समय मिल मजदूरों की भारी भीड़ को देखते हुए उन्होंने आलू के वड़े को पाव के बीच रखकर एक नया स्नैक बनाया. यह प्रयोग तुरंत सफल हो गया. कुछ इतिहासकार इसका पुर्तगाली कनेक्शन भी बताते हैं. उनके मुताबिक, पुर्तगाली प्रभाव से आए 'पाव' (bread) और भारतीय मसालों से भरे 'बटाटा वड़ा' के मेल की वजह से इस लजीज डिश का जन्म हुआ है. आज यह डिश 'मुंबई का ब्रेड बर्गर' भी कहलाती है. 

क्यों है यह सबसे पॉपुलर?

वड़ा पाव की लोकप्रियता के कई कारण हैं. यह किफायती है और 10 से 50 रुपये में आसानी से मिल जाता है. इसे तैयार करना काफी आसान है और यह हर जगह सहजता से उपलब्ध हो जाता है. सुबह के नाश्ते से लेकर देर रात तक, ऑफिस जाने वाले, स्टूडेंट्स और टैक्सी ड्राइवर हर वर्ग इसे पसंद करता है. इसकी दीवानगी का आलम ये है कि मुंबई और पुणे में वड़ा पाव बेचने वाले हजारों स्टॉल खुले हुए हैं, जहां पर इसे खाने के लिए रोजाना लाखों लोग उमड़ते हैं.

महाराष्ट्र जाएं तो टेस्ट करना न भूलें

मौजूदा समय में वड़ा पाव के कई नए वेरिएशन्स भी आ गए हैं, जिसके चलते यह डिश अब और ज्यादा जायकेदार हो गई है. अब चीज वड़ा पाव, तंदूरी वड़ा पाव भी पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन उसका मूल स्वाद वही पहले वाला है, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. वड़ा पाव के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर आपका मन भी इसके लिए जरूर ललचा गया होगा. ऐसे में अगर आपका कभी मुंबई जाना हो तो वड़ा पाव खाना न भूलें. वह केवल एक डिश नहीं बल्कि अनुभव है, जिसे टेस्ट किए बिना आपका टूर अधूर रहेगा. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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