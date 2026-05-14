भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया की 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे; पर्यटक भी करते वाह-वाह

Samosa Capital of World: समोसा खाना लगभग सभी लोगों को पसंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक शहर तो समोसों के लिए जबरदस्त दीवाना है. वहां पर लोग रोजाना 6 करोड़ समोसे खा जाते हैं. यही वजह है कि इस शहर को दुनिया की 'समोसा कैपिटल' भी कहा जाता है. इसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा समोसा भी मिलता है.
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Samosa Capital of India: अगर ये कहा जाए कि समोसा भारत का फेवरिट स्नैक्स है. चाहे हल्की भूख शांत करनी हो, छोटी पार्टी करनी हो या किसी से ट्रीट लेनी हो तो लोगों के दिमाग में पहला नाम समोसे का आता है. बस, फिर क्या. पास में किसी स्टॉल पर गए या ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया. इसके साथ ही शुरू हो जाती है समोसा पार्टी. चाय की चुस्की के साथ गर्मागरम समोसा खाकर जैसे आत्मा तृप्त हो जाती हो.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में रोजाना 6 करोड़ समोसे कौन-से शहर में खाए जाते हैं. वह शहर समोसे का दीवाना नहीं बल्कि हद तक क्रेजी है. उस शहर में घूमने के लिए पहुंचे विदेशी पर्यटक भी समोसा टेस्ट किए बिना खुद को रोक नहीं पाते. यही वजह है कि उस शहर को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समोसा राजधानी भी कहा जाता है. मजे की बात ये है कि इसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा समोसा भी मिलता है, जिसे 4-5 लोग मिलकर खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि भारत का वह गजब शहर कौन-सा है.
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRSI) के अनुसार, खपत और वेरायटीज के मामले में दिल्ली पूरी दुनिया की समोसा राजधानी है. इस शहर में रोजाना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6 करोड़ समोसे खाए जाते हैं. यहां औसतन हर व्यक्ति महीने में कई बार समोसा ऑर्डर करता है और इस लजीज व्यंजन का जायका लेकर अपनी भूख शांत करता है. चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, मोटी नगर और पहाड़गंज जैसे इलाके तो समोसे के हब हैं. वहां पर 24 घंटे समोसे की बिक्री चलती रहती है.
दिल्ली में केवल समोसे ही सबसे ज्यादा नहीं बिकते, बल्कि यहां पर समे की ढेरों वेरायटीज भी मिलती हैं. NRSI के मुताबिक, दिल्ली में समोसे की 50 से ज्यादा वेरायटीज मिलती हैं. आप इतनी वेरायटीज के बारे में सुनकर चौंक गए होंगे लेकिन यह सच है. दिल्ली में आप आलू-मटर, कीमा, पनीर, जापानी (खस्ता लेयर्स), पिज्जा, नूडल्स, चिली चीज, मावा मीठा, मिनी और जायंट समोसा तक खरीद सकते हैं.
चांदनी चौक और कनॉट प्लेस में जापानी, कोरियन, अमेरिकी और यूरोपीय पर्यटक भारत के बेस्ट स्ट्रीट फूड के नाम पर समोसा-चाय का आनंद लेते नजर आते हैं. वहां पर कई दुकानें समोसे के 25-30 यूनिक फ्लेवर्स सर्व करती दिखती हैं. इन सब वजहों के चलते कई इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर्स दिल्ली को “समोसा स्वर्ग” बताते हैं.
दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा समोसा भी मिलता है, जिसे जायंट या जंबो समोसा कहा जाता है. यह सामान्य समोसे से 4-5 गुना बड़ा होता है. इसमें भरपूर आलू-मटर, पनीर या सूखे मेवे भरे जाते हैं. एक जायंट समोसा को खाकर 3-4 लोग आराम से अपनी भूख शांत कर सकते हैं. यह खस्ता, मसालेदार और आकार में विशाल होता है. यह समोसा क्नॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में मिलता है. इसे दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध जायंट समोसा कहा जाता है. आप इसे 80-120 रुपये प्रति पीस के हिसाब से खरीद सकते हैं. पर्यटक और लोकल दोनों लोगों की यहां पर लंबी लाइनें लगती हैं.
दरियागंज में जायंट समोसा मिलता है, जो आकार में काफी बड़ा होता है. इस समोसे में मेवे और सूखे फल भरे जाते हैं और साथ ही टेस्टी फ्लेवर भी उसमें मिलाए जाते हैं. यह समोसा 200-300 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचा जाता है.
खास बात ये है कि समोसा केवल खाने-पीने तक सीमित नहीं है. यह दिल्ली और देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान दे रहा है. पूरे भारत में समोसा बाजार 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है. अकेले दिल्ली में ही समोसे बेचने वाले हजारों स्ट्रीट वेंडर, छोटी दुकानें और QSR आउटलेट्स खुले हुए हैं. अगर अनुमान लगाया जाए तो एक समोसा वाले की औसत मासिक कमाई 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक हो सकती है. यह स्नैक्स लाखों लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार देता है, जिससे उनके परिवार की आजीविका चलती है.
यही वजह है कि जब भी कोई विदेशी भारत घूमने आता है तो सबसे पहले पूछता है कि बेस्ट समोसा कहां मिलता है. उसके भारत घूमने की वजह यहां के फेवरिट डिश को टेस्ट करना भी होता है, जिसमें समोसा पहले नंबर पर होता है. तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस समोसे को आप यूं ही सामान्य सी खाने-पीने की चीज समझकर इग्नोर कर जाते हैं, वह किस तरह देश-दुनिया पर अपना जादू चला रहा है.
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