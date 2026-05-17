समुद्र किनारे एक छोटा सा शहर, लेकिन सबसे ज्यादा करता है कि नारियल की सप्लाई; ये है भारत का Coconut Capital

तमिलनाडु के एक शहर को भारत के नारियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है. इस क्षेत्र में नारियल के विशाल बागान, खोपरा और नारियल तेल का एक बड़ा उद्योग और एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था है. आइए आपको उस शहर के बारे में बताते हैं...
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Coconut Capital of India: देश के अलग-अलग राज्यों के विभिन्न शहर अपने किसी खास विशेषताओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. ठीक ऐसे ही देश का एक शहर नारियल की राजधानी यानी 'Coconut Capital Of India' के रूप में जाना जाता है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के पोल्लाची शहर की, जहां पर नारियल की पैदावार सबसे अधिक मात्रा में होती है.
देश में जब भी नारियल के पैदावार की बात आती है, सभी के मन में सवाल आता है कि केरलम में सबसे अधिक नारियल की पैदावार होती है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है. तमिलनाडु के पोल्लाची शहर को देश के नारियल कैपिटल के तौर पर जाना जाता है. यहां की मिट्टी की उर्वरकता और यहां का जलवायु भी नारियल की उत्पादकता को बढ़ाने में एक अहम योगदान निभाता है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में स्थित पोल्लाची को देश की अनौपचारिक नारियल की राजधानी के रूप में माना जाता है. हालांकि, कर्नाटक ने आधिकारिक तौर पर केरल को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े नारियल उत्पादक राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है. कर्नाटक के तुमकुरु, हासन और मांड्या जिलों में नारियल की अच्छी खासी पैदावार होती है. भले ही सबसे अधिक नारियल की पैदावार में प्रमुख स्थान किसी अन्य राज्य का है, बावजूद इसके पोल्लाची को ही नारियल की राजधानी माना जाता है.
पोल्लाची तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में स्थित है. यह एक महत्वपूर्ण कृषि-व्यापार केंद्र है और दक्षिण भारत के प्रमुख बाजारों से इसकी मजबूत परिवहन कनेक्टिविटी है. इस क्षेत्र में नारियल के विशाल बागान, खोपरा और नारियल तेल का एक बड़ा उद्योग और एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था है, जो अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और बड़े पैमाने पर उत्पादन द्वारा समर्थित है.
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तमिलनाडु के पोल्लाची में हजारों एकड़ जमीन में नारियल के बगान हैं, भारत के सबसे बड़े कच्चे नारियल और खोपरा बाजारों में से एक है. इसके अलावा यहां पर नारियल प्रसंस्करण और व्यापार इकाइयां हैं. यहां से भारत के अलग-अलग शहरों के बाजारों में नारियल और नारियल से संबंधित उत्पादों को निर्यात किया जाता है.
इसके साथ ही पोल्लाची में नारियल का एक बड़ा थोक बाजार है, जहां पर हर दिन भारी मात्रा में नारियल का व्यापार होता है. पड़ोसी केरलम और कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के किसान और व्यापारी नियमित रूप से इस बाजार में आते हैं. यही कारण है कि यह स्थान अब एक प्रमुख राष्ट्रीय नारियल वितरण केंद्र बन चुका है.
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