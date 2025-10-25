Advertisement
देश

PM Modi: लाल, हरा नीला या काला...किस रंग के पेन से फाइलों पर साइन करते हैं पीएम मोदी?

Which Color Pen PM Modi Use: अकसर पीएम मोदी को विभिन्न समारोह में या चुनावी रैलियों में आपने देखा होगा. कई बार अन्य देशों में पीएम मोदी को फाइलों पर दस्तखत करते देखा होगा. लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि पीएम मोदी किस रंग के पेन का इस्तेमाल फाइलों पर नोट देने के लिए करते हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:37 AM IST
PM Modi Sign: पीएम मोदी को भाषण देते, बैठक करते और शपथ लेते तो आपने जरूर देखा होगा. संसद में जब पीएम मोदी भाषण देते हैं तो विपक्षी नेताओं की बखिया उधेड़ देते हैं और जब किसी बड़े फैसले पर दस्तखत करते हैं तो वह नजीर बन जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पीएम मोदी किस रंग के पेन से फाइलों पर दस्तखत करते हैं. अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं. 

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जब साल 2014 में  मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब उसने वरिष्ठ नौकरशाहों को आदेश दिया था कि आधिकारिक फाइलों पर ना तो लाल पेन से दस्तखत करें और ना ही हरे पेन से. मोदी सरकार ने एनडीए सरकार का ही एक पुराना आदेश रद्द किया था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को जूनियर अधिकारियों से इतर किसी अलग रंग के पेन से दस्तखत करने का हक था. 

क्या था मोदी सरकार का आदेश

उस वक्त मोदी सरकार ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर (CSMOP) में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों को आदेश जारी किया था. साल 2000 से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के वरिष्ठ नौकरशाह फाइलों पर दस्तखत लाल या हरे पेन से दस्तखत करते आ रहे थे. जबकि जूनियर नौकरशाह नीले या काले पेन से दस्तखत करते थे. उस वक्त संशोधन के बाद सभी को काले या नीले पेन से दस्तखत करने के लिए कह दिया गया.

ईटी से बातचीत में एक वरिष्ठ अफसर ने कहा था, 'यह एक अच्छा प्रशासनिक सुधार है जो फाइलों पर नौकरशाही के सभी स्तरों के लिखे नोट्स में 'समानता' लाने के लिए लाया गया है. वरिष्ठ अधिकारी को मंत्री या सचिव का ध्यान खींचने के लिए फाइल पर अलग रंग की स्याही से लिखने की क्या जरूरत है? उनकी टिप्पणियों को फाइल पर उनके दस्तखत से पहचाना जा सकता है. इस शर्त में औपनिवेशिक प्रभाव था, जो इस बात पर जोर देता था कि एक वरिष्ठ अधिकारी के विचार का नेतृत्व के अलावा भी ज्यादा तवज्जो होता है.'

इसके अलावा, पहले यह शर्त थी कि वरिष्ठ अधिकारी 'रेयर मामलों' में फाइलों पर लाल या हरी स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब वे अपनी टिप्पणियों के जरिए किसी अहम बात की ओर इशारा करना चाहते हों. एक सरकारी अधिकारी ने बताया था, 'यह अपवाद के बजाय एक नियम बन गया था. इसलिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर इसे खत्म कर दिया गया.' उन्होंने बताया था कि कार्मिक मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है.

पीएम मोदी किस रंग की स्याही से लिखते हैं?

अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी किस रंग के पेन से फाइलों पर साइन करते हैं. अगर विभिन्न पत्रों और संस्थानों में पीएम मोदी के लेख देखें तो वह काले रंग के पेन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. बीते कुछ वर्षों में पीएम मोदी ने विभिन्न हस्तियों को अलग-अलग मौकों पर पत्र भेजे हैं, जिसमें उनके दस्तखत काले पेन से ही नजर आए हैं.

fallback

पीएम मोदी जब गांधी आश्रम गए थे, तब भी उन्होंने उस लेख के नीचे अपने दस्तखत काले पेन से किए थे. इसके अलावा एक दिव्यांग बच्ची को गुजराती में लिखे पत्र में भी उन्होंने काले रंग की स्याही से दस्तखत किए थे. जब पीएम मोदी ने विवेकानंद रॉक में ध्यान किया था, उसके बाद उन्होंने एक लेख लिखा था, जिसके नीचे ब्लैक रंग के पेन से हस्ताक्षर थे.

fallback

