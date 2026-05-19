Advertisement
trendingNow13222588
Hindi Newsदेश12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम; बन गया रिकॉर्ड

12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम; बन गया रिकॉर्ड

जो लोग रोजाना ऑफिस जाते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं कि जाम में फंसना कैसा लगता है. बेंगलुरु, दिल्ली या फिर मुंबई में ऑफिस जाने के दौरान जाम में फंसना कोई नई बात नहीं है. जाम में 1 घंटा फंसने पर जान ही निकल जाती है. वहीं अगर जाम में 12 दिनों तक फंसे रहना पड़े तो क्या होगा. जी हां दुनिया का सबसे लंबा ट्रेफिक जाम 12 दिन का था. आइए जानते हैं इस जाम के बारे में. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 19, 2026, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम; बन गया रिकॉर्ड

दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरु में रहने वाले लोग अक्सर जाम में फंस जाते हैं. लंबे समय तक जाम में फंसने पर अक्सर काफी गुस्सा आता है. 1 घंटे जाम में फंसने की वजह से पूरा दिन की टाइमिंग खराब हो जाती हैं वहीं मूड भी खराब होता है. 1 से 2 घंटे के जाम में इतनी दिक्कत महसूस होती है अगर जाम में 12 दिन तक फंस गए तो, जी हां ऐसा हो चुकी है. दुनिया के इस देश में 12 दिन का लंबा ट्रैफिक जाम हो चुका है. 12 दिन तक लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे. ये देश भारत का पड़ोसी देश है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

चीन में लगा था 12 का दिन का लंबा जाम 

चीन की राजधानी बीजिंग में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था. बीजिंग-तिब्बत एक्सप्रेस वे पर ऐसा जाम लगा था तो 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि 12 दिन के लिए था. कार में 12 दिन तक फंसे रहना ऐसा लगता है. बिना किसी हलचल कार में 12 दिन रहना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है. इस जाम ने कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से रोक दिया था. 

कब लगा था ये जाम 

चीनी में ये जाम 14 अगस्त 2010 को शुरू हुआ था. दरअसल उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. ऐसे में वहां पर भारी गाड़ियां आ और जा रही थी. इस वजह से ट्रैफिक जाम लग गया था. मंगोलिया से बीजिंग तक कोयला और कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी सामान के ट्रकों ने एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया था. इस बीच गाड़ियों के मेकेनिकल में भी खराबी आ गई थी. इस वजह से जाम बढ़ता गया. वहां फंसे लोगों के लिए वो जाम एक संघर्ष बन गया था. लोगों को अपनी कार में भी खाना और सोना पड़ रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

रोड़ पर बनाएं गए घर

जाम इतना लंबा खिंच गया था कि कार और छोटे वाहन वाले लोगों ने एक्सप्रेसवे के किनारे ही अस्थायी घर बना लिए थे. गाड़ियों को देखते हुए वहां पर कई खाने-पीने की दुकाने खोल दी गई. स्नैक्स, कोल्डड्रिंक, नूडल्स और खाने पीने की चीजों को कई ज्यादा कीमत पर बेचा जाने लगा. लोग 10 गुना अधिक रेट में चीजे खरीदने पर मजबूर थे. 

कैसे हटा ये खतरनाक जाम 

सरकार ने जाम हटाने के लिए काफी कोशिश की. मोटरवे को साफ किया, फंसे हुए ट्रक को पहले हटाया ताकि ट्रैफिक धीरे-धीरे वापस आ सके. तमाम कोशिश के बाद 12 दिनों के बाद ये जाम खत्म हुआ था. इसी के साथ यह दुनिया का सबसे लंबा जाम बन गया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

worldWorld Newschina

Trending news

कभी 'सफेद सोना' उगाकर हो रहे थे मालामाल, अब 'गुलाबी आफत' ने किया बर्बाद!
cotton farmers
कभी 'सफेद सोना' उगाकर हो रहे थे मालामाल, अब 'गुलाबी आफत' ने किया बर्बाद!
कहां है 'Vegetarian City of World', जहां नॉन-वेज खाना है 'अपराध'; दिलचस्प है कहानी
Veg City
कहां है 'Vegetarian City of World', जहां नॉन-वेज खाना है 'अपराध'; दिलचस्प है कहानी
भारत का वो इलाका, जहां पैदा है देश का चौथाई केला, लोग कहते दुनिया का ‘बनाना कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो इलाका, जहां पैदा है देश का चौथाई केला, लोग कहते दुनिया का ‘बनाना कैपिटल’
12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का लंबा ट्रैफिक
world
12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का लंबा ट्रैफिक
TMC को बड़ा झटका! जहांगीर खान ने फाल्टा पुनर्मतदान से अचानक वापस लिया नाम
TMC
TMC को बड़ा झटका! जहांगीर खान ने फाल्टा पुनर्मतदान से अचानक वापस लिया नाम
सावधान! दिन से भी ज्यादा खतरनाक है नाइट हीटवेव, जानें रात में लगने वाली इस लू का सच
Night Heatwave
सावधान! दिन से भी ज्यादा खतरनाक है नाइट हीटवेव, जानें रात में लगने वाली इस लू का सच
सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम, भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल
india politics
सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम, भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
Telangana
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Maharastra News
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
Stray dogs
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका