12 दिन सड़कों पर रहे लोग, टस से मस नहीं हुईं गाड़ियां, ऐसा था दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम; बन गया रिकॉर्ड

दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरु में रहने वाले लोग अक्सर जाम में फंस जाते हैं. लंबे समय तक जाम में फंसने पर अक्सर काफी गुस्सा आता है. 1 घंटे जाम में फंसने की वजह से पूरा दिन की टाइमिंग खराब हो जाती हैं वहीं मूड भी खराब होता है. 1 से 2 घंटे के जाम में इतनी दिक्कत महसूस होती है अगर जाम में 12 दिन तक फंस गए तो, जी हां ऐसा हो चुकी है. दुनिया के इस देश में 12 दिन का लंबा ट्रैफिक जाम हो चुका है. 12 दिन तक लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे. ये देश भारत का पड़ोसी देश है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

चीन में लगा था 12 का दिन का लंबा जाम

चीन की राजधानी बीजिंग में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था. बीजिंग-तिब्बत एक्सप्रेस वे पर ऐसा जाम लगा था तो 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि 12 दिन के लिए था. कार में 12 दिन तक फंसे रहना ऐसा लगता है. बिना किसी हलचल कार में 12 दिन रहना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है. इस जाम ने कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से रोक दिया था.

कब लगा था ये जाम

चीनी में ये जाम 14 अगस्त 2010 को शुरू हुआ था. दरअसल उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. ऐसे में वहां पर भारी गाड़ियां आ और जा रही थी. इस वजह से ट्रैफिक जाम लग गया था. मंगोलिया से बीजिंग तक कोयला और कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी सामान के ट्रकों ने एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया था. इस बीच गाड़ियों के मेकेनिकल में भी खराबी आ गई थी. इस वजह से जाम बढ़ता गया. वहां फंसे लोगों के लिए वो जाम एक संघर्ष बन गया था. लोगों को अपनी कार में भी खाना और सोना पड़ रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

रोड़ पर बनाएं गए घर

जाम इतना लंबा खिंच गया था कि कार और छोटे वाहन वाले लोगों ने एक्सप्रेसवे के किनारे ही अस्थायी घर बना लिए थे. गाड़ियों को देखते हुए वहां पर कई खाने-पीने की दुकाने खोल दी गई. स्नैक्स, कोल्डड्रिंक, नूडल्स और खाने पीने की चीजों को कई ज्यादा कीमत पर बेचा जाने लगा. लोग 10 गुना अधिक रेट में चीजे खरीदने पर मजबूर थे.

कैसे हटा ये खतरनाक जाम

सरकार ने जाम हटाने के लिए काफी कोशिश की. मोटरवे को साफ किया, फंसे हुए ट्रक को पहले हटाया ताकि ट्रैफिक धीरे-धीरे वापस आ सके. तमाम कोशिश के बाद 12 दिनों के बाद ये जाम खत्म हुआ था. इसी के साथ यह दुनिया का सबसे लंबा जाम बन गया.