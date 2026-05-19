वो देश, जहां बनती है 3 हजार से ज्यादा ब्रेड वैरायटी, कहलाती है दुनिया की Bread Capital

आज के समय में अधिकतर घरों में सुबह से लेकर शाम के नाश्ते के समय ब्रेड खाते हैं. दुनियाभर के देशों में अलग-अलग तरह की ब्रेड मिलती है. अक्सर लोग चाय के साथ ब्रेड-बटर खाना पसंद करते हैं. ब्रेड-बटर, ऑमलेट के साथ खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगता है. आज के समय में ब्रेड से कई तरह की डिश बनाई जाती है. क्या आप जानते हैं ब्रेड कैपिटल कहां है... दुनिया का कौन सा देश ब्रेड कैपिटल है.
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लगभग हर किसी को ब्रेड खाना पसंद है. ब्रेड अलग-अलग तरह की डिश बनाकर या अलग-अलग चीजों के साथ खाया जाता है. जैसे ब्रेड बटर, ब्रेड ऑमलेट और ब्रेड पकौड़ा आदि. अधिकतर लोग नाश्ते में ब्रेड खाना पसंद करते हैं. दुनियाभर के देशों में ब्रेड मिलती है. हर देश में ब्रेड को अलग तरीके से बनाया और खाया जाता है. क्या आप जानते हैं दुनिया का कौन सा देश है जो ब्रेड कैपिटल कहलाता है.
जर्मनी को दुनिया का ब्रेड कैपिटल कहा जाता है. यहां पर 3000 से ज्यादा वैरायटी की ब्रेड बनाई जाती है. अभी तक ऐसा कोई देश नहीं है जो जर्मनी से ज्यादा ब्रेड वैरायटी बनाता हो, जर्मन में ब्रेड लाइफ का जरूरी हिस्सा है. ब्रेड केवल फूड नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का जरूरी हिस्सा है.
जर्मनी में 3 हजार से ज्यादा ब्रेड वैरायटी है. लेकिन 3 हजार 200 से आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त ब्रेड है. जर्मन में मैदा, राई और साबुत अनाज और सीड्स का इस्तेमाल करके ब्रेड बनाई जाती है. वोलकोर्नब्रोड काफी पॉपुलर ब्रेड है. यह ब्रेड होल ग्रेन राई से बनाई जाती है. पंपरनिकल ब्रेड खाने में मीठे और डार्क कलर की होती है. इस ब्रेड को बहुत ही धीमा आंच पर पकाया जाता है.ब्रॉचेन जर्मन ब्रेड रोल्स होते हैं जो कि नाश्ते में खाए जाते हैं.
ब्रेन बनाने का सबसे पुराना सबूत जॉर्डन के उत्तरपूर्वी रेगिस्तान में 14,500 साल पुरानी नाटुफियन स्थल से मिला है. सबसे पहले मिस्र में ब्रेड बनाई और खाई जाती थी. पहली बार ब्रेड गलती से बनई थी. 4000 BC इजिप्ट में एक बेर हर दिन कि तरह रोटी बना रहा था. वो रोटी का आटा गूंथने के बाद दूसरे काम में लग गया. कुछ आटे बाद आटे से रोटी बनाई तो वह फूलने लगी. रोटी का स्वाद भी अलग था. गूंथे हुए आटे को कुछ देर तक छोड़ने की वजह से वाइल्ड यीस्ट से आटे का फर्मेंटेशन हुआ. जिस वजह से ब्रेड का आविष्कार हुआ. फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले 1840 में फ्रांस से साइंटिस्ट लुई पॉश्चर ने बताया.
भारत में सबसे पहले ब्रेड गोवा में आया. 1498 में वास्को डी गामा भारत आया. उसके 12 साल बाद पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया. पुर्तगालियों को ब्रेड काफी पसंद थी. जब उन्हें गोवा में ब्रेड की कमी महसूस हुई थी उन्होंने सोचा क्यों ना ब्रेड बनाई जाए. लेकिन उस समय ब्रेड बनाना आसान नहीं था. पुर्तगालियों ने आटा और यीस्ट की जगह ताड़ी की कुछ बूंदे मिलाकर ब्रेड बनाई जिसे पुर्तगाली ने पाव का नाम दिया. अवन की जगह उन्होंने गर्म जमीन का इस्तेमाल किया. ऐसे भारत में पहली बार ब्रेड बनाई गई थी. आज के समय में मुंबई और गोवा में पाव को काफी पसंद किया जाता है.
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