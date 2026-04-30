Ice Cream: लगती हैं लंबी लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; भारत का कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?

Ice Cream Variety: शायद ही कोई ऐसा शख्स हो, जिसको आइसक्रीम ना पसंद हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को आइसक्रीम कैपिटल कहा जाता है. चलिए हम आपको बताते हैं.
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Ice Cream Capital of India: आइसक्रीम का नाम सुनते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा. अब तो आइसक्रीम की सैकड़ों वैराइटी मार्केट में उपलब्ध हैं. इसमें से चुनना भी आपके लिए एक मुश्किल काम हो सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को आइसक्रीम कैपिटल कहा जाता है.
अगर जवाब ना है तो हम जवाब बता देते हैं. भारत में जिस शहर को यह खिताब हासिल है, वह है मंगलुरु.
आइसक्रीम की वैराइटी में एक नाम आपने सुना होगा. संडे. आप मंगलुरु आएं और इस स्पेशल डिश को चखे बिना वापस चले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता. इसे वहां गड़बड़ कहा जाता है. इसकी शुरुआत पास के उडुपी शहर की एक रसोई में हुई थी, जहां अचानक मची अफरा-तफरी के बीच यह डिश तैयार हुई. इसे एक लंबे गिलास में कई तरह के आइसक्रीम फ्लेवर, जेली, ताजे फलों और ऊपर से ढेर सारे मेवों की टॉपिंग डालकर बनाया जाता है. अब यह मंगलुरु शहर की पहचान बन चुका है.
साल 1975 में एस प्रभाकर कामत ने इसे शुरू किया था. उनको प्यार से Ideal Pabba भी कहा जाता है. उनकी ओर से शुरू किए गए इस ब्रांड ने शहर की खान-पान से जुड़ी पहचान को पूरी तरह बदल दिया। जो सफर 14 फ्लेवर के साथ शुरू हुआ था, वह आज 50 से ज्यादा वैरायटी वाला एक बड़ा साम्राज्य बन चुका है, जिसमें 'Chocolate Dad' और 'Tiramisu' जैसे फ्लेवर शामिल हैं. इसने दर्जनों राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं.
मंगलुरु में छोटी-मोटी चीजों की कोई जगह नहीं है. यह शहर देश के कुछ सबसे बड़े और खास आइसक्रीम पार्लरों का घर है. आइडियल ग्रुप जैसे कुछ आउटलेट्स में एक ही समय में 300 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, जिससे यह साबित होता है कि इस शहर में आइसक्रीम सिर्फ एक साइड डिश नहीं है बल्कि यह यहां का मुख्य आकर्षण है.
अगर आप शहर की नब्ज महसूस करना चाहते हैं, तो MG Road पर Pabbas जाएं. यह एक पार्लर से कहीं ज्यादा है. यह एक सामाजिक संस्था है जहां कई पीढ़ियों के परिवार, छात्र और पर्यटक इकट्ठा होते हैं. यहां तक कि हफ्ते के किसी आम दिन की दोपहर में भी, आपको यहां अपने "Parfait", "Gadbad" या "Dilkhush" का इंतजार करते हुए उत्साहित लोगों की कतार लगी मिल सकती है.
शहर की सफलता का राज इसकी भौगोलिक स्थिति में छिपा है. मंगलुरु को एक विशाल और उत्पादक डेयरी उद्योग (जिसमें 'दक्षिणा कन्नड़ को-ऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन' भी शामिल है) का सहारा मिला हुआ है. ताजा और उच्च गुणवत्ता वाला दूध आसानी से उपलब्ध होने के कारण, 'हंग्यो' और 'आइडियल' जैसे स्थानीय निर्माता अपने उत्पादों में वह मलाईदारपन बनाए रख पाते हैं, जिसकी नकल करना बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले ब्रांडों के लिए मुश्किल होता है.
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