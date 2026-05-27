भारत के इस शहर को कहते हैं पहाड़ों की रानी, हर साल विदेशों से घूमने आते हैं यहां लोग

भारत में पहाड़ों में घूमने के लिए कई हिल स्टेशन है. यहां की ठंडी हवा, बादल से ढके पहाड़ और शांत माहौल किसी का भी दिल जीत सकता है. आज के अधिकतर लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए पहाड़ों में ट्रेवल करे जाते हैं. क्या आप जाते हैं भारत के एक शहर को पहाड़ों की रानी कहते हैं.

कौन सा शहर है पहाड़ों की रानी

दो शहर को पहाड़ों की रानी कहते हैं. मसूरी और शिमला दोनों ही शहर को पहाड़ की रानी कहते हैं. ये दोनों शो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं.मसूरी उत्तराखंड में हैं. इस शहर को पहाड़ों की रानी कहते हैं. यह शहर देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है. मसूरी अपनी हरी-भरी ऊंचाइयों और शांति के लिए जाना जाता है.

मसूरी की खासियत क्या है

मसूरी में आप केम्प्टी फॉल्स, गन हिल, मॉल रोड, लाल टिब्ब समेत कई जगह पर घूम सकते हैं. गर्मियों के महीने में राहत पाने के लिए आप पहाड़ों में घूमने जा सकते हैं. ब्रिटिश काल के समय से मसूरी एक पॉपुलर हिल स्टेशन है. यहां की इमारतों में वास्तुकला की स्पेशल झलक देखने को मिल सकती है.

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नेचुरल ब्यूटी के लिए पॉपुलर है हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है. शिमला अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है. ब्रिटिश काल में गर्मियों के मौसम में शिमला राजधानी हुआ करती थी. शिमला के जंगल और खूबसूरत पहाडियां इस शहर को खूबसूरत बना देते हैं. सर्दियों के मौसम में लोग यहां पर बर्फबारी देखने आते हैं.

हिमाचल और मसूरी दोनों शहर की हिल स्टेशन है. ये दोनों शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं. मसूरी अपनी शांत घटियों और खूबसूरत नजारों के लिए जाने जाते हैं. मसूरी उत्तराखंड और शिमला हिमाचल प्रदेश में है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.