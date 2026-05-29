हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली

देश के कई शहर प्रदूषण को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. देश का एक ऐसा शहर भी है जो चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है लेकिन इसके बाद भी ये शहर देश का सबसे प्रदुषित शहर है.
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दिल्ली समेत देश के कई शहर हैं जहां का प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है. प्रदूषण लेवल इतना ज्यादा खराब हो गया है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है. स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यूएयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के 20 प्रदूषित शहर में 13 शहत भारत है. इस लिस्ट में मेघालय का बर्नीहाट शहर सबसे ऊपर है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साल 2023 में पहली बार मेघालय के बर्नीहाट को देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था. जिसका अयर क्वालिटी इंडेक्स 302 था जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है. मेघालय का ये शहर हरियाली, झील और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है.
असम और मेघालय बॉर्डर का ये खूबसूरत शहर अपने लोकल कारखानों की वजह से प्रदूषित है. इस शहर में शराब निर्माण, लोहा और इस्पात संयंत्र शामिल है. इन कारखानों से निकलने वाले उत्सर्जन की वजह से बर्नीहाट में प्रदूषण का लेवल हाई रहता है.
बर्नीहाट बेहद खूबसूरत शहर है. ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है लेकिन इस शहर का प्रदूषण काफी बढ़ गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार यहां सफेद कपड़े काले हो जाते हैं. यहां की जहरीली हवा लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है. बढ़ते कारखानों की वजह से इस शहर की हवा बेहद प्रदूषित है.
बर्नीहाट शहर के चारों तरफ हरियाली लेकिन इसके बाद भी इस शहर की हवा बेहद प्रदूषित है. क्योंकि इस शहर में कई फैक्ट्री है. फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं यहां की हवा को खराब कर रहा है. बर्नीहाट की खूबसूरत हवा आज के समय में जहरीली हवा में बदल चुकी है.
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