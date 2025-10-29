Advertisement
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके, लोगों की नींद हुई हराम

Earthquake News in Hindi: भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अक्सर भूकंप आना सामान्य बात मानी जाती है. लेकिन भारत का एक शहर ऐसा है, जो सेफ जोन में होने के बावजूद लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा है. वहां पर पिछले 2 महीने में भूकंप के 11 झटके आ चुके हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:38 PM IST
Why are Continuous Earthquakes Vijayapura: रात का सन्नाटा और आसमान बिल्कुल शांत. फिर भी जमीन जैसे किसी अनकहे डर से कांप जाती है. ऐसा ही मंगलवार की रात 11:41 बजे फिर हुआ, जब दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में अचानक धरती डोल उठी. पहले दरवाजे हिले, फिर बिस्तर डोले, और फिर चीखों का शोर गलियों में फैल गया. हर कोई घरों से बाहर भागा. कुछ बच्चों को गोद में उठाए हुए थे, कुछ ने फोन की टॉर्च जलाई. किसी को समझ नहीं आया कि यह धरती का एक और झटका है या आने वाली किसी बड़ी आपदा की चेतावनी.

इसके बाद लोगों ने पूरी रात डर के साये में कटी. वे खुले में जहां-तहां सुरक्षित जगह ढूंढकर सो गए लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था. बुधवार की सुबह करीब 5:30 बजे जमीन एक बार फिर कांप उठी. यह एक दिन की बात नहीं है. विजयपुरा में यह लगातार हो रहा है, जिसके चलते डर अब दहशत में बदल चुका है.

वीडियो में दिखे डरावने मंजर 

भूकंप के वक्त का मंजर कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. वायरल हुए वीडियो में दिखा कि दीवारों में लगी तस्वीरें हिल रही थीं. सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलें डगमगा रही थीं और कुत्ते जोर-जोर से भौंक रहे थे. भूकंप की वजह से कई घरों में बर्तन गिर पड़े, कुछ जगहों पर दीवारों में दरारें भी दिखाई दीं. लोगों के चेहरों पर अब थकान और डर दोनों झलकने लगे हैं.

दो महीने में आए 11 झटके 

विजयपुरा के लोग अब चैन से सो नहीं पा रहे. इस शहर में पिछले दो महीनों में 11 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं. हर बार कंपन छोटा होता है, लेकिन असर गहरा छोड़ जाता है. भूवैज्ञानिकों के अनुसार, मंगलवार रात दर्ज किया गया झटका 3.0 रिक्टर स्केल की तीव्रता का यानी हल्का था. लेकिन बार-बार होने वाले ऐसे झटके इस बात के संकेत हैं कि धरती के भीतर दबाव बढ़ रहा है. विशेषज्ञ कहते हैं कि भूकंप की तीव्रता भले ही कम हो, पर उसका दोहराव ही सबसे बड़ा खतरा है.

अब हर आवाज पर डर जाते हैं लोग!

विजयपुरा के कई मोहल्लों में लोग अब घर के बाहर खुले मैदानों में सोने लगे हैं. बच्चे थोड़ी सी आवाज़ पर जाग जाते हैं, बुजुर्गों को दिल की धड़कन तेज़ लगती है. एक स्थानीय निवासी के अनुसार, रात में अचानक जब बिस्तर हिलता है, तो लगता है जैसे धरती हमें नीचे खींच रही हो. डर ऐसा कि सांस रुक जाए.

दुकानदार कहते हैं, ग्राहक अब कम आने लगे हैं. स्कूलों में बच्चे हर आवाज़ पर चौंक उठते हैं. पूरा शहर अब बेचैनी में जी रहा है, मानों कोई अदृश्य ताकत ज़मीन के नीचे करवट ले रही हो.

लगातार भूकंप आने से वैज्ञानिक भी हैरान

दिलचस्प बात यह है कि विजयपुरा जिला भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र नहीं माना जाता. फिर भी इतने लगातार झटके वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं. भू-वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है. प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया गया है कि धरती की परतों में सूक्ष्म दरारें या दबाव परिवर्तन इसका कारण हो सकते हैं.

विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि वे भूकंप के दौरान घबराएं नहीं और शांत रहें. किसी भी झटके के समय तुरंत सुरक्षित जगह पर जाएं.

प्रशासन ने जारी की चेतावनी

जिला प्रशासन ने भी लगातार भूकंपों को देखते हुए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. साथ ही लोगों से अपील की है कि वे पुराने या दरार वाले मकानों से दूर रहें. भूकंप के दौरान टेबल या मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपने और बिजली के उपकरणों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

हालांकि अब तक किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन डर का माहौल दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है. प्रशासन ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो राहत शिविर खोले जाएंगे. फिलहाल सबको वैज्ञानिक रिपोर्ट का इंतजार है. लेकिन डर ने अब घरों के दरवाज़ों और दिलों दोनों में जगह बना ली है. कभी धरती पर भरोसा करने वाले लोग अब उसी से सबसे ज्यादा डर रहे हैं.

