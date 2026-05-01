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गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद? जहां उमड़ी रहती टूरिस्टों की भीड़

Which Indian City Has Most Foreign Tourists: हर साल लाखों विदेशी पर्यटक घूमने के लिए भारत पहुंचते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत आने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा लोग कौन- से शहर में घूमने जाते हैं? अगर आप गोवा, दिल्ली या आगरा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं. इनमें से कोई भी शहर इस सूची में नहीं है.  

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 05:31 AM IST
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गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद? जहां उमड़ी रहती टूरिस्टों की भीड़

Which Indian State Has Most Foreign Tourists: भारत अब तेजी से वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है. यहां पर आपको एक ही समय में तमाम तरह के मौसम देखने को मिल जाते हैं. घूमने के लिए समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़, मैदान समेत तमाम जगहें हैं. खाना-पीना सस्ता है और आने-जाने के तमाम साधन उपलब्ध हैं. इसके चलते दुनियाभर से हर साल लाखों पर्यटक के अलौकिक नजारें देखने के लिए पहुंचते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत आने विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा शहर कौन सा है. अगर आप ताजमहल वाले आगरा, समुद्र वाले गोवा या लाल किले वाली दिल्ली को सोच रहे हैं तो आप एकदम गलत हैं. सबसे अधिक विदेशी यात्री एक ऐसे शहर में घूमने जाते हैं, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे.

विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा किस भारतीय शहर में जाते हैं?

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में महाराष्ट्र का मुंबई पहले स्थान पर है. वर्ष 2024 में अकेले महाराष्ट्र ने कुल विदेशी पर्यटकों का करीब 17 फीसदी हिस्सा अपनी ओर खींचा. जिसमें से करीब 90 फीसदी टूरिस्ट मुंबई घूमने पहुंचे थे. 

आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में देश में घूमने आए विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या करीब 20.94 मिलियन रही. इसमें महाराष्ट्र ने 17.6% शेयर के साथ 3.70 मिलियन विदेशी पर्यटक अपनी ओर खींचे. इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर रहा है. वहां पर 14.9% यानी 3.12 मिलियन टूरिस्ट घूमने पहुंचे. गुजरात इस क्रम में तीसरे स्थान पर रहा है. वहां पर 2.27 मिलियन, उत्तर प्रदेश में 2.26 मिलियन, राजस्थान में 2.07 मिलियन विदेशी पर्यटकों की आमद दर्ज की गई. दिल्ली इस सूची में छठे स्थान पर रही और उसने 9.5% विदेशी पर्यटक खींचने के साथ ही 1.99 मिलियन अपनी ओर खींचे. 

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मुंबई कैसे बन गया विदेशी सैलानियों की पहली पसंद?

अगर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर वन रहा तो इसकी बड़ी वजह मुंबई शहर बना. उसे टॉपर बनाने में उसकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की खास भूमिका रही है. दुनिया के तमाम शहरों के लिए मुंबई से सीधी फ्लाइट उपलब्ध हैं. यही वजह है कि वहां पर विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी सबसे ज्यादा रहती है. इसके लिए मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और तमाम बड़े कारोबारियों का बड़ा ठिकाना भी है.

ये क्लासिक गोल्ड ट्राएंगल भी कम नहीं

मुंबई में ही देश का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग भी है, जिसे लोग बॉलीवुड कहकर पुकारते हैं. इसके अलावा मुंबई में शानदार समुद्र तट, गेटवे ऑफ इंडिया जैसे वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं. मुंबई का सुहावना मौसम भी विदेशी पर्यटकों को काफी सूट करता है. इसलिए वे वहां पर ज्यादा ठहराव करना पसंद करते हैं. मुंबई, जहां विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे प्रमुख शहर है. वहीं, आगरा, जयपुर और दिल्ली का क्लासिक गोल्डन ट्राएंगल सर्किट अब भी विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय बना हुआ है और वे इसे देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में भारत पहुंचते हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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