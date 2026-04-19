Advertisement
trendingNow13185028
Hindi Newsदेशभारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?

भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?

Rann of Kutch Rivers: रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों के बावजूद, कच्छ यह दिखाता है कि प्रकृति आज भी किस तरह नदियों के कई ऐसे रास्ते बनाती है, जो बारिश के मौसम में जिंदा हो उठते हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?

Runn of Kutch: भारत को अक्सर नदियों की धरती कहा जाता है. यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी अहम नदियों का घर है. लेकिन इन सभी जानी-मानी जलधाराओं के बीच एक ऐसा जिला भी है, जो अक्सर जनरल नॉलेज के क्विज में लोगों को एक अनोखे तथ्य से चौंका देता है. हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ जिले की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां लगभग 97 नदियां बहती हैं, जो इस जिले को देश के सबसे अनोखे नदी क्षेत्रों में से एक बनाती हैं.

कुदरत का नायाब करिश्मा

ये नदियां या तो अरब सागर में मिल जाती हैं या फिर कच्छ के रण में समा जाती हैं. इससे एक हैरतअंगेज प्राकृतिक जल-निकास प्रणाली बन जाती है.

रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों के बावजूद, कच्छ यह दिखाता है कि प्रकृति आज भी किस तरह नदियों के कई ऐसे रास्ते बनाती है, जो बारिश के मौसम में जिंदा हो उठते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कच्छ अपने नमक के रेगिस्तान, 'रण ऑफ कच्छ' के लिए जाना जाता है, लेकिन इस ड्राई इमेज के नीचे मौसमी नदियों और नालों का एक जटिल जाल छिपा है. रिपोर्टों से पता चलता है कि गुजरात में बहने वाली लगभग 185 नदियों में से, लगभग 97 नदियां अकेले कच्छ जिले से जुड़ी हैं.

परमानेंट नहीं हैं ये नदियां

इनमें से ज्यादातर नदियां परमानेंट नहीं हैं. यानी वे मॉनसून के मौसम में जिंदा हो उठती हैं और फिर साल के बाकी समय में सूखकर केवल सूखे नालों के रूप में रह जाती हैं.

इस इलाके की कुछ जानी-मानी नदियों में रुक्मावती, सुवी, मालन, सारन, साकर, मीठी, घुरुद, वेखड़ी, चांग, ​​खारी, नारा, पंजोरा, खरोद, कोट्री, काली, कनकवती और रुद्रमाता शामिल हैं. इसके अलावा, यहां कई छोटी-छोटी जलधाराएं भी हैं, जो बारिश के मौसम में दिखाई देती हैं और मौसम खत्म होने के बाद धीरे-धीरे लुप्त हो जाती हैं.

इनमें से बड़ी संख्या में नदियां या तो सीधे अरब सागर में गिरती हैं, या फिर रण के विशाल खारे रेगिस्तान में खत्म हो जाती हैं. बनास, सरस्वती, रूपेन, लूनी, माछू, घोडाधरोई, ब्राह्मणी, खारी, फालकी, नारा, सुवी, पुर और भुरुद जैसी नदियां इस बड़ी जल निकासी प्रणाली का हिस्सा हैं.

खारा तक हो जाता है पानी

कच्छ की नदियों की सबसे बड़ी खासियतों में से एक उनका मौसमी व्यवहार है. इनमें से कई नदियां केवल मॉनसून के महीनों में ही बहती हैं और सूखने से पहले, थोड़े समय के लिए ही उनमें पानी रहता है. कई क्षेत्रों में, पानी खारा भी हो जाता है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल सीमित हो जाता है.

शुष्क जलवायु और रेगिस्तानी परिस्थितियों के बावजूद, रण ऑफ कच्छ दिखाता है कि प्रकृति किस प्रकार चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी जल प्रवाह के लिए कई रास्ते बना लेती है. यह जिला न सिर्फ अपनी भौगोलिक बनावट के लिए, बल्कि अपनी उस अनोखी नदी प्रणाली के लिए भी खास है, जो लगातार लोगों की दिलचस्पी बनाए रखती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Rann of Kutch

Trending news

'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
nashik news
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
प्याज खाता हूं दिमाग नहीं... झारग्राम में प्रचार के बीच झालमुरी खाने पहुंचे PM मोदी
West Bengal Election 2026
प्याज खाता हूं दिमाग नहीं... झारग्राम में प्रचार के बीच झालमुरी खाने पहुंचे PM मोदी
जनगणना में बड़ी चूक, अरुणाचल के इलाके को बताया चीनी शहर, सरकार ने क्या दी सफाई?
Arunanchal Pradesh
जनगणना में बड़ी चूक, अरुणाचल के इलाके को बताया चीनी शहर, सरकार ने क्या दी सफाई?
6 महीने मिलेगी 30% कम सैलरी, इस राज्य सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को झटका
Himachal Pradesh
6 महीने मिलेगी 30% कम सैलरी, इस राज्य सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को झटका
बंगाल में ममता सरकार पर बरसे PM, महिलाओं का हक छीनने का लगाया आरोप
West bengal elections
बंगाल में ममता सरकार पर बरसे PM, महिलाओं का हक छीनने का लगाया आरोप
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका, आग ने मचाया तांडव, 19 लोगों की मौके पर मौत
Tamil Nadu
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका, आग ने मचाया तांडव, 19 लोगों की मौके पर मौत
श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अमेरिकी नागरिक हिरासत में, सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप
Jammu Kashmir
श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 अमेरिकी नागरिक हिरासत में, सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप
'अब कभी नहीं आऊंगा', सूरत में रेलवे स्टेशन पर क्यों उमड़ा यात्रियों का सैलाब? VIDEO
Gujarat news
'अब कभी नहीं आऊंगा', सूरत में रेलवे स्टेशन पर क्यों उमड़ा यात्रियों का सैलाब? VIDEO
महिला आरक्षण बिल पास न होने के बाद क्यों अमित शाह ने मांगा था एक घंटा? सामने आई वजह
Women Reservation Bill
महिला आरक्षण बिल पास न होने के बाद क्यों अमित शाह ने मांगा था एक घंटा? सामने आई वजह
पक्ष-विपक्ष की बहस से इतर, आखिर अभी क्यों लाया गया महिला कोटा बिल? FAQs में खुलासा
Women's Quota Bill
पक्ष-विपक्ष की बहस से इतर, आखिर अभी क्यों लाया गया महिला कोटा बिल? FAQs में खुलासा