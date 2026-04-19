भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?

Runn of Kutch: भारत को अक्सर नदियों की धरती कहा जाता है. यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी अहम नदियों का घर है. लेकिन इन सभी जानी-मानी जलधाराओं के बीच एक ऐसा जिला भी है, जो अक्सर जनरल नॉलेज के क्विज में लोगों को एक अनोखे तथ्य से चौंका देता है. हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ जिले की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां लगभग 97 नदियां बहती हैं, जो इस जिले को देश के सबसे अनोखे नदी क्षेत्रों में से एक बनाती हैं.

कुदरत का नायाब करिश्मा

ये नदियां या तो अरब सागर में मिल जाती हैं या फिर कच्छ के रण में समा जाती हैं. इससे एक हैरतअंगेज प्राकृतिक जल-निकास प्रणाली बन जाती है.

रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों के बावजूद, कच्छ यह दिखाता है कि प्रकृति आज भी किस तरह नदियों के कई ऐसे रास्ते बनाती है, जो बारिश के मौसम में जिंदा हो उठते हैं.

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कच्छ अपने नमक के रेगिस्तान, 'रण ऑफ कच्छ' के लिए जाना जाता है, लेकिन इस ड्राई इमेज के नीचे मौसमी नदियों और नालों का एक जटिल जाल छिपा है. रिपोर्टों से पता चलता है कि गुजरात में बहने वाली लगभग 185 नदियों में से, लगभग 97 नदियां अकेले कच्छ जिले से जुड़ी हैं.

परमानेंट नहीं हैं ये नदियां

इनमें से ज्यादातर नदियां परमानेंट नहीं हैं. यानी वे मॉनसून के मौसम में जिंदा हो उठती हैं और फिर साल के बाकी समय में सूखकर केवल सूखे नालों के रूप में रह जाती हैं.

इस इलाके की कुछ जानी-मानी नदियों में रुक्मावती, सुवी, मालन, सारन, साकर, मीठी, घुरुद, वेखड़ी, चांग, ​​खारी, नारा, पंजोरा, खरोद, कोट्री, काली, कनकवती और रुद्रमाता शामिल हैं. इसके अलावा, यहां कई छोटी-छोटी जलधाराएं भी हैं, जो बारिश के मौसम में दिखाई देती हैं और मौसम खत्म होने के बाद धीरे-धीरे लुप्त हो जाती हैं.

इनमें से बड़ी संख्या में नदियां या तो सीधे अरब सागर में गिरती हैं, या फिर रण के विशाल खारे रेगिस्तान में खत्म हो जाती हैं. बनास, सरस्वती, रूपेन, लूनी, माछू, घोडाधरोई, ब्राह्मणी, खारी, फालकी, नारा, सुवी, पुर और भुरुद जैसी नदियां इस बड़ी जल निकासी प्रणाली का हिस्सा हैं.

खारा तक हो जाता है पानी

कच्छ की नदियों की सबसे बड़ी खासियतों में से एक उनका मौसमी व्यवहार है. इनमें से कई नदियां केवल मॉनसून के महीनों में ही बहती हैं और सूखने से पहले, थोड़े समय के लिए ही उनमें पानी रहता है. कई क्षेत्रों में, पानी खारा भी हो जाता है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल सीमित हो जाता है.

शुष्क जलवायु और रेगिस्तानी परिस्थितियों के बावजूद, रण ऑफ कच्छ दिखाता है कि प्रकृति किस प्रकार चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी जल प्रवाह के लिए कई रास्ते बना लेती है. यह जिला न सिर्फ अपनी भौगोलिक बनावट के लिए, बल्कि अपनी उस अनोखी नदी प्रणाली के लिए भी खास है, जो लगातार लोगों की दिलचस्पी बनाए रखती है.