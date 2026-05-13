भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? दिल्ली-महाराष्ट्र या तमिलनाडु नहीं, ये स्टेट है सबसे आगे

India Largest Petroleum Consuming State: भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ देश है. देश में उद्योगों-वाहनों को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है. अपनी इस जरूरत का 80 प्रतिशत भारत आयात के जरिए पूरा करता है. पिछले 3 महीने से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से इस आयात में बड़ी रुकावट आई है. जिसे देखते हुए पीएम मोदी ने अब देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने और ऊर्जा के वैकल्पिक साधन अपनाने की अपील की है. ऐसे में एक सवाल सहज ही मन में उठ जाता है कि भारत का आखिर वह कौन-सा राज्य है, जहां पर तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत होती है. आइए, आपके इस सवाल का हम विस्तार से जवाब देते हैं.

LPG की खपत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर

देश में LPG की खपत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है. पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनेलेसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में LPG का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य उत्तर प्रदेश है. यहां पर LPG के सक्रिय घरेलू कनेक्शन लगभग 4.87 करोड़ हैं, जो देश के कुल LPG उपभोक्ताओं का करीब 15 प्रतिशत है.

खपत में पहले स्थान पर होने की बड़ी वजह उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी है. वर्ष 2025 में देशभर में कुल 33.15 मिलियन टन LPG की खपत की गई, जिसमें यूपी का हिस्सा सबसे बड़ा रहा. लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों में रसोई गैस के घरेलू और व्यावसायिक उपयोग सबसे ज्यादा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पेट्रोल-डीजल की खपत में ये राज्य टॉपर

वहीं, अगर पेट्रोल-डीजल की खपत की बात की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हैं. PPAC के अनुसार, महाराष्ट्र में उद्योग-धंधों की भरमार है, जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल-डीजल की खपत सबसे ज्यादा रहती है. वहीं गुजरात में रिफाइनरियां, पेट्रोकेमिकल उद्योग और परिवहन हब ज्यादा होने से वहां पर तेल की खपत ज्यादा रहती है. जबकि यूपी अपनी बड़ी आबादी और बढ़ते वाहनों के कारण तेल खपत के मामले में देश के टॉप-3 राज्यों में शामिल है.

हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से देश के नीति नियंताओं और आम जनता का माइंडसेट अब तेजी से बदलता नजर आ रहा है. तेल-गैस पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए उद्योग-धंधे अब सोलर पावर पर शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं. वहीं आम लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे उन्हें पेट्रोल-डीजल का संकट न झेलना पड़े.

आपदा में भी बन सकता है अवसर, बशर्ते...

एलपीजी से निर्भरता घटाने के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. एक्सपर्टों का कहना है कि अगर सरकार स्मार्ट तरीके से काम करे तो आपदा के इस समय को अवसर में भी बदल सकती है. इस समय का खास तरीके से इस्तेमाल करके वह लोगों को तेल-गैस के वैकल्पिक साधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है. जिससे इस संकट से ज्यादा बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है.