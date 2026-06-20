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भारत का वो राज्य, जहां उगती है दुनिया की सबसे तीखी लाल प्याज, 8 महीने तक नहीं होती खराब; कहलाता 'World Onion Capital'

India Onion Capital: आप प्याज तो रोज खाते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का वो राज्य कौन-सा है, जहां दुनिया की सबसे तीखी लाल प्याज उगाई जाती है. यह प्याज 8 महीने तक खराब नहीं होती है. इस प्याज के सबसे ज्यादा उत्पादन की वजह से उसे 'World Onion Capital' भी कहा जाता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 20, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:46 PM IST
भारत का वो राज्य, जहां उगती है दुनिया की सबसे तीखी लाल प्याज, 8 महीने तक नहीं होती खराब; कहलाता 'World Onion Capital'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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