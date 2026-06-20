World Onion Capital: भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में आप रोज चाहे सब्जी खाएं या दाल, प्याज के बिना उसका टेस्ट ही नहीं आता. सब्जी में प्याज डालने या उसके साथ में खाने से भोजन का स्वाद कई गुणा बढ़ जाता है. आपको शायद पता न हो, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है. यहां पर उगाई गई प्याजें पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती हैं, जिसका तड़का लगाकर लोग अपना भोजन तैयार करते हैं. ऐसे में एक सवाल आता है कि अगर भारत प्याज उत्पादन में पूरी दुनिया का किंग है तो देश का वह कौन-सा राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा प्याज उगाई जाती है. दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार की वजह से उसे 'दुनिया की प्याज कैपिटल' भी कहा जाता है.