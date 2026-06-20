World Onion Capital: भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में आप रोज चाहे सब्जी खाएं या दाल, प्याज के बिना उसका टेस्ट ही नहीं आता. सब्जी में प्याज डालने या उसके साथ में खाने से भोजन का स्वाद कई गुणा बढ़ जाता है. आपको शायद पता न हो, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है. यहां पर उगाई गई प्याजें पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती हैं, जिसका तड़का लगाकर लोग अपना भोजन तैयार करते हैं. ऐसे में एक सवाल आता है कि अगर भारत प्याज उत्पादन में पूरी दुनिया का किंग है तो देश का वह कौन-सा राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा प्याज उगाई जाती है. दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार की वजह से उसे 'दुनिया की प्याज कैपिटल' भी कहा जाता है.
'दुनिया की प्याज राजधानी' कहे जाने का अनोखा खिताब महाराष्ट्र के पास है. महाराष्ट्र न सिर्फ प्याज के उत्पादन में आगे है, बल्कि गुणवत्ता और निर्यात में भी अग्रणी है. राज्य में मुख्य रूप से लाल प्याज (Red Onion) की खेती होती है, जो अपने तीखी स्वाद, सुगंध और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए विश्व प्रसिद्ध है.
महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली प्याज कि किस्मों में सबसे ज्यादा चर्चित लासलगांव प्याज (Lasalgaon Onion) है. प्याज की इस किस्म को निफाड रेड या नासिक रेड भी कहते हैं. इसके अनोखेपन की वजह से वर्ष 2023 में उसे GI टैग दिया गया. यह प्याज बड़े आकार और हल्के लाल रंग की होती है. यह प्याज आराम से 8-9 महीने तक स्टोर की जा सकती है. इसमें 16-17 परतें होती हैं, जो बाहरी छिलके को मजबूती प्रदान करती हैं. यही वजह है कि निर्यात के दौरान भी यह प्याज खराब नहीं होती है.
महाराष्ट्र में नासिक रेड के अलावा गुलमोहर, रॉयल सिलेक्शन, लक्ष्मी डायमंड सुपर, भीमा सीरीज भी प्याज की दूसरी किस्में हैं. ये सभी किस्में खरीफ, रबी और लेट खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं. वैसे तो लगभग पूरे महाराष्ट्र में ही प्याज की खेती होती है लेकिन नासिक, अहमदनगर, पुणे, जलगांव, धुले और सतारा जैसे जिले इसके उत्पादन के प्रमुख गढ़ हैं. लासलगांव की मंडी एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, जहां रोज लाखों क्विंटल प्याज का कारोबार होता है.
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में भारत का कुल उत्पादन करीब 242-316 लाख टन के बीच रहा. इसमें महाराष्ट्र का योगदान 86 से 136 लाख टन तक रहा. दूसरे शब्दों में कहें तो देश के कुल प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र करीब 35% की हिस्सेदारी रखता है.
रोचक बात ये है कि महाराष्ट्र न सिर्फ उत्पादन बल्कि प्याज निर्यात में भी लीड करता है. भारतीय प्याज का बड़ा हिस्सा नासिक से दुनिया भर में जाता है. महाराष्ट्र के बाद प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है. वहां पर देश के कुल उत्पादन की करीब 17 प्रतिशत पैदावार की जाती है.
महाराष्ट्र का प्याज भारत की रसोई का राजा है. यह राज्य के हजारों किसानों की आजीविका का आधार भी है. लेकिन इसे उगाना इतना आसान भी नहीं है. अनियमित बारिश, भंडारण की कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों से उन्हें हर साल जूझना पड़ता है. इसके बावजूद प्याज उगाने के प्रति उनका उत्साह कम नहीं होता. लिहाजा, अगली बार आप जब भी प्याज काटें और आंखों में आंसू आ जाएं, तो इस बात को सोचकर खुश हो जाना कि ये आंसू नासिक की उपजाऊ भूमि से निकले हैं.