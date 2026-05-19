भारत का वो इलाका, जहां उगता है देश का चौथाई केला, लोग कहते दुनिया की ‘बनाना कैपिटल’

World Banana Capital: आप व्रत में या फिर नाश्ते में केला अक्सर खाते होंगे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत में एक ऐसा इलाका भी है, जहां पर देश का आधे से ज्यादा केला उगाया जाता है. लोग उस राज्य को दुनिया की ‘बनाना कैपिटल’ भी कहते हैं. यह फसल उस इलाके में रहने वाले किसानों के लिए ‘पीला सोना’ बन गई है.
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India Banana Capital: गर्मी का सीजन हो या सर्दी का, सदाबहार केला सेहत का खजाना है. अंग्रेजी में बनाना (Banana), हिंदी में केला और संस्कृत में कदली फल के नाम से मशहूर केला एक चमत्कारी फल है. पूजा-प्रसाद में काम आने वाला केला बहुत गुणकारी होता है. इसके फल से लेकर पत्तों तक का इस्तेमाल पूजा-पाठ में होता है. सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर हर तीज त्योहार और प्रसाद में केले की मौजूदगी एक तरह से अनिवार्य होती है. ऐसें में आइए आपको बताते हैं कि आखिर केला की राजधानी कहां हैं.
क्या आपको मालूम है कि जिस केले को आप चाव से खाते हैं, उसे उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? वह मुल्क भारत है, जहां पर सालभर में लाखों टन केला उगाया जाता है. भारत के बाद दूसरे नंबर पर चीन और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर हैं. वहीं भारत में भी महाराष्ट्र एक एकलौता राज्य है जो अकेले ही केले की कुल पैदावार का चौथाई हिस्सा उगा लेता है. इस वजह से महाराष्ट्र को दुनिया की 'बनाना कैपिटल' भी कहा जाता है.
इस फल की महिमा व्रत/उपवास में भी स्वीकार की गई है. बृहस्पति देव भगवान की आरती में इसका जिक्र है. जय बृहस्पति देवा, ऊं जय बृहस्पति देवा.छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा॥
पोषण से भरपूर, केल भारत में हजारों साल से उगाया जा रहा है. बेबी बूमर्स से लेकर मिलेनियल्स केला को चबाकर खाना पसंद करते हैं, वहीं GEN Z वाली पीढ़ी बनाना शेक की दीवानी है. आम केवल एक सीजन में फलों का राजा होता है. लेकिन केला अपने गुणों के कारण सदाबहार एवरग्रीन है. इसके बने चिप्स तो दक्षिण भारत से लेकर सात समंदर पार भी खूब पसंद किए जाते हैं.
भारत के सभी राज्यों में, महाराष्ट्र देश में केले के उत्पादन में अग्रणी है. यह स्थान इसे जलगांव के कारण मिला है, जिसे 'भारत की केले की राजधानी' के रूप में मान्यता प्राप्त है. इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में केले की खेती का लगभग 69% हिस्सा इसी शहर में होता है. वास्तव में, भारत में जलगांव कुल केले के उत्पादन की करीब 16 फीसदी पैदावार अकेले करता है.
जलगांव के केलों को 2016 से भौगोलिक संकेत (GI) का दर्जा प्राप्त है, जो उनकी अनूठी गुणवत्ता और उत्पत्ति की पुष्टि करता है. यह शहर उच्च गुणवत्ता वाली बसराई, श्रीमंती और ग्रैंड नैन किस्मों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है. यह शहर केले की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियों के कारण इस उपाधि का दावा कर सका है. सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित होने के कारण, जलगांव की उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी बड़े पैमाने पर केले की खेती के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है. टिशू कल्चर जैसी तकनीक ने यहां केले के उत्पादन को और मजबूत किया है, जिससे कम समय में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाला फल तैयार होता है.
कच्चे केले, कच्चे हरे केले होते हैं जो पके केलों की तुलना में ज्यादा स्टार्चयुक्त, सख्त और कम मीठे होते हैं. कच्चा केला भारतीय और थाई फूड में पॉपुलर हैं. चिप्स लंबे समय तक चल जाते हैं. केले का हलुवा लोग चाव से खाते हैं. बनाना शेक तो क्या कहने, एनर्जी ड्रिंक में खूब पसंद किया जाता है.
कच्चे केला सेहत के लिए वरदान है. इसमें क्या-क्या होता है, आइए बताते हैं. वेट लॉस से लेकर हाजमा दुरुस्त करने तक कच्चा केला बहुत कारगर है.
प्रतिरोधी स्टार्च - एक विशेष प्रकार का फाइबर, जो पाचन को बढ़ाता है और वजन घटाने में सहायता करता है.
पोटैशियम – मांसपेशियों और हृदय की कार्यप्रणाली को बनाए रखता है. हार्ट के लिए भी बेस्ट होता है केला.
विटामिन सी से भरपूर कच्चा केला मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा का निखार बढ़ाता है.
विटामिन B6 से भरपूर केला मस्तिष्क यानी दिमाग के लिए वरदान है.
मैग्नीशियम - मांसपेशियों की मरम्मत और हड्डियों के विकास में सहायता करता है.
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