भारत का वो इकलौता शहर, जहां बनता है देश का सबसे ज्यादा सोना, विदेशों से खरीदने आते हैं ज्वेलरी, कहलाता है गोल्ड कैपिटल

भारतीय महिलाएं गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं. डेली वियर से लेकर शादी फंक्शन के दौरान महिलाएं सोने की ज्वेलरी पहनती हैं. सोने के हार से लेकर कान के इयररिंग्स तक महिलाओं को गोल्ड ज्वेलरी काफी पसंद होती है. कभी फेस्टिवल तो कभी जन्मदिन के मौके पर महिलाएं गोल्ड खरीदना पसंद करती हैं. भारतीय महिलाएं गोल्ड में निवेश करना पसंद करती हैं. इसलिए भारतीय महिलाओं के पास काफी गोल्ड होता है. क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा शहर है जिसे सोने की राजधानी या गोल्ड कैपिटल कहते हैं.

गोल्ड कैपिटल क्या है

केरलम का शहर त्रिशूर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं. यह शहर दुनियाभर में अपने ज्वेलरी बिजनेस के लिए पॉपुलर है. भारत के कुल सोने के व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी शहर से जुड़ा हुआ है. इस वजह से त्रिशूर को सोने की राजधानी कहते हैं. देशभर का सबसे ज्यादा गोल्ड का बिजनेस इसी शहर से होता है.

बड़े ब्रांड्स

त्रिशूर से ही ज्वेलरी के कई बड़े ब्रांड्स की शुरुआत हुई है. यहां के ज्वेलर्स अपने शानदार डिजाइन, शुद्धता और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए जाने जाते हैं. केवल भारतीय लोग नहीं विदेशों में रह रहे भारतीय लोग भी यहां से सोना खरीदना पसंद करते हैं. त्रिशूर का केवल केरलम बल्कि पूरे भारत में सोने का व्यापार केंद्र माना जाता है.

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शहर की अर्थव्यवस्था

त्रिशूर शहर केवल ज्वेलरी खरीदने तक सीमित नहीं है. यह शहर की अर्थव्यवस्थ का सबसे जरूरी हिस्सा है. शहर के हजारों लोग ज्वेलरी डिजाइनिंग, मैन्युपैक्चरिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट के बिजनेस में है. गोल्ड की वजह से यहां हजारों लोगों के पास रोजगार है. त्रिशूर में शुरू हुए छोटे बिजनेस आज के समय में ग्लोबल ब्रांड्स बन चुके हैं.

केरलम की शादी है कनेक्शन

केरलम की संस्कृति में सोने की ज्वेलरी का काफी महत्व है. यहां की शादियों में दुल्हन को हेवी और ट्रेडिशनल सोने की ज्वेलरी दी जाती है. परिवार बेटी की शादी में केवल खूबसूरत ज्वेलरी नहीं बल्कि इसे फ्यूचर का इनवेस्टमेंट भी मानते हैं. इसी मांग की वजह से त्रिशूर सोने के बिजनेस का केंद्र बन गया है. यहां के जौहरियों ने अपनी शुद्धता और शानदार काम के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.