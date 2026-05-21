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भारत का वो राज्य जहां उगता है सबसे ज्यादा मोरिंगा, कहते हैं सहजन कैपिटल, विदेशों में होता है एक्सपोर्ट

सहजन की सब्जी को देशभर के लोग खाना पसंद करते हैं. यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. सहजन जिसे मोरिंगा और Drumstick कहते हैं. क्या आप जानते हैं सहजन की कैपिटल किसे कहते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 21, 2026, 05:17 PM IST
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भारत का वो राज्य जहां उगता है सबसे ज्यादा मोरिंगा, कहते हैं सहजन कैपिटल, विदेशों में होता है एक्सपोर्ट

सहजन की सब्जी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. देश ही नहीं विदेशों में भी सहजन की सब्जी की अच्छी खासी डिमांड है. सहजन की सब्जी ही नहीं बल्कि इसकी पत्तियां भी सेहत के लिए फायदेमंद होती है. सहजन को देशभर में कई नाम से जानते हैं मोरिंगा और Drumstick कहते हैं. सहजन का इस्तेमाल दवाई की तरह होता आया है. क्या आप जानते हैं किस राज्य को सहजन कैपिटल कहा जाता है. 

सहजन कैपिटल 

तमिलनाडु के कुरुर जिले में स्थित अरावाकुरिची को सहजन कैपिटल Drumstick Capital of India कहते हैं. इस रोजाना 100 टन से ज्यादा सहजन की खेती की जाती है. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सहजन यानी मोरिंगा का उत्पादन करता है. 

अमृत 

आयुर्वेद में सहजन को अमृत माना जाता है. सहजन की पत्तियां, बीज और फली सभी सेहत के लिए फायदेमंद होती है. सहजन का इस्तेमाल डायबिटीज से लेकर जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है. 

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मोरिंगा का इतिहास 

मोरिंगा का इतिहास 4000 साल पुराना है. माना जाता है कि सहजन हिमालय की तलहटी में 2000 bc पहले मिला था. उस समय सहजन के पोषक तत्व और गुणों को देखते हुए आयुर्वेद ने इस पेड़ को चमत्कारी पेड़ का नाम दिया था. कहावत है कि प्राचीन काल में मौर्य योद्धा युद्ध के मैदान में शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए मोरिंगा की पत्तियों का अर्क पीते थे, इससे उन्हें युद्ध के दौरान थकान से राहत मिलती थी.

मोरिंगा खाने के फायदे 

मोरिंगा एक सुपरफूड है. इसमें विटामिन, खनिज, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. मोरिंगा का सेवन करना डायबिटीज मरीज के लिए बेहद फायदेमंद होता है. मोरिंग खाने से इंसुलिन का लेवल कंट्रोल रहता है. मोरिंगा में फाइबर पाया जाता है जो कि पाचन को बेहतर बनाने में मददगार है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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