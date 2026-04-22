भारत का कौन-सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? देता 30% योगदान, उत्पादन न करे तो पूरे देश में 'बत्ती' हो जाएगी गुल!

India Largest Coal Producing State: भारत का कौन-सा राज्य ‘कोयला किंग’ कहलाता है ? वह देश के कुल कोयला उत्पादन में 30% योगदान देता है. खास बात ये है कि अगर वह राज्य कोयले का उत्पादन न करे तो पूरे देश में बिजली गुल हो सकती है.
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Which is India Largest Coal Producing State: ईरान जंग की वजह से देश में एलपीजी संकट लगातार बना हुआ है. खासकर मजदूर तबके को इसकी ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है. परदेस में नौकरी कर रहे उन लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है. ऐसे में उन्हें रसोई गैस मिलने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं. ऐसे में भोजन बनाने के लिए काफी लोग पहले की तरह कोयले पर लौट आए हैं. इसी कोयले की वजह से अब न केवल उनके घर का चूल्हा जल रहा है बल्कि वह देश की तरक्की में भी अहम योगदान दे रहा है.
आपको बता दें कि भारत दुनिया के अहम कोयला उत्पादक देशों में से एक है. नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल कोयला उत्पादन 2024–25 में लगभग 1047 मिलियन टन हो गया है. इसकी मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिससे देश की अर्थव्यवस्था को संबल मिल रहा है और जीडीपी लगातार आगे बढ़ रही है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का 'कोयला किंग' कौन-सा राज्य है? यह राज्य झारखंड है. उसे देश का 'कोयला भंडार' भी कहा जाता है. वहां पर दामोदर घाटी इलाके में बड़े-बड़े कोयला क्षेत्र हैं, जहां पर रोजाना बड़े पैमाने पर कोयले का उत्खनन किया जाता है.
अगर देश के कोयला उत्पादन में झारखंड के योगदान की बात की जाए तो वह करीब 30% तक है. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग एक-चौथाई हिस्सा झारखंड का होता है. इसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थान आता है.
देश में उत्पादित होने वाले कोयला इस्तेमाल मुख्यतः बिजली बनाने में किया जाता है. झारखंड समेत बाकी राज्यों से निकलने वाले अधिकतर कोयले को थर्मल पावर प्लांट्स में भेजा जाता है. जहां से देश की करीब 60 फीसदी बिजली पैदा होती है. इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट और रेलवे व भारी उद्योगों को भी कोयले की आपूर्ति की जाती है.
काले रंग के दिखने वाला कोयला देश में लाखों लोगों की रोजी-रोटी का अहम जरिया है. अकेले सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ही लाखों लोगों को सीधा रोजगार देती है. जबकि सहायक उद्योगों के जरिए भी हर साल करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है.
देश में कोयले की भारी मांग और सप्लाई कम होने की वजह से भारत आमतौर पर आयातक देश रहा है. लेकिन सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में देश में कोयला उत्पादन में खासी बढ़ोतरी हुई है. जिसके बाद सरकार ने कुछ परिस्थितियों में इसका एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी है. जिससे देश को विदेशी मुद्रा की कमाई हो सके.
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