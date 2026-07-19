दुनिया में अदरक उत्पादन का गढ़ है ये भारतीय राज्य, न उगाए तो चाय हो जाएगी बे-स्वाद; कहलाता 'World Ginger King'

Where Ginger is Grown Most in India? अगर सुबह चाय की चुस्कियां लेते वक्त उसमें अदरक (Zingiber officinale) की सुगंध न आए तो मजा किरकिरा हो जाता है. अदरक न केवल चाय का जायका बढ़ाती है बल्कि सेहत को भी मजबूत करती है. भारत को दुनिया में 'मसालों का कटोरा' कहा जाता है. इन मसालों में अदरक भी शामिल है. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अदरक उगाने वाला देश है. दुनिया में उगने वाली कुल अदरक का करीब 40 फीसदी भारत अकेले उगाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का अदरक किंग कहलाने वाला राज्य कौन-सा है? जो पूरे देश का करीब 30 प्रतिशत अदरक अकेले उगाता है. आइए आपको उस गजब राज्य के बारे में विस्तार से बताते हैं.
भारत में अदरक की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है. हालांकि, लेकिन ज्यादा उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश का अव्वल राज्य है. भारत का कुल वार्षिक अदरक उत्पादन 22 लाख टन से अधिक है. इसमें मध्य प्रदेश अकेले ही करीब 27% से 30% के बीच यानी 6 लाख टन से अधिक का योगदान करता है.
राज्य का छिंदवाड़ा जिला अदरक उत्पादन का सबसे बड़ा गढ़ है. यह जिला भारत की अदरक नगरी यानी
India's Ginger City के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है. वहां की मिट्टी बलुई दोमट है और तापमान अनुकूल रहता है, जिससे अदरक की बम्पर पैदावार होती है.
भारत की 'जिंजर कैपिटल' किसे कहा जाता है?
मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, असम, मेघालय और मिजोरम देश के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं. गुणवत्ता के लिहाज से मिजोरम में उगने वाली अदरक ज्यादा बेहतर मानी जाती है. इसकी वजह ये है कि वहां की अदरक में 6 से 8 प्रतिशत ओलियोरेसिन (तीखेपन और खुशबू के लिए जिम्मेदार यौगिक) मिलता है, जो दवाओं के निर्माण के अनुकूल माना जाता है. यही वजह है कि नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की 'जिंजर कैपिटल' घोषित किया है.
दिलचस्प बात ये है कि भारत दुनिया में सूखी अदरक और ताजा अदरक के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है. भारतीय अदरक दुनिया के 50 से अधिक देशों में बेची जाती है. बांग्लादेश भारतीय अदरक का सबसे बड़ा खरीदार है. भारत के कुल अदरक निर्यात का लगभग 32.9% हिस्सा अकेले बांग्लादेश जाता है. वहीं सूखी अदरक (सोंठ) खरीदने वाला सबसे बड़ा देश मोरक्को है, जिसकी कुल निर्यात में लगभग 18.4% की हिस्सेदारी है. इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अदरक के कुल निर्यात का लगभग 10.7% हिस्सा खरीदता है.
खाड़ी देशों में भी भारतीय अदरक की मांग बहुत ज्यादा है. कुल निर्यात में UAE की हिस्सेदारी 9.1% और सऊदी अरब की करीब 4.3% है. इनके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा और नेपाल भी भारतीय अदरक के प्रमुख खरीदार देश हैं. वहां पर सुगंध के अलावा हेल्थ सप्लीमेंट्स और दवाओं के लिए भारत की प्रीमियम और ऑर्गेनिक अदरक की भारी मांग है.
हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक, अदरक सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औषधि भी है. इसके सेवन से पाचन तंत्र में सुधार होता है. यह भोजन के पाचन को तेज करती है. गर्भावस्था के दौरान होने वाली 'मॉर्निंग सिकनेस' या सफर के दौरान होने वाली जी-मिचलाने की समस्या में अदरक का सेवन बेहद असरदार माना जाता है.
अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द व सूजन को कम करने में मदद करते हैं. अदरक की चाय या इसका रस शहद के साथ लेने से सर्दी, जुकाम, गले की खराश और श्वसन तंत्र के संक्रमण से तुरंत राहत मिलती है. कुछ शोध बताते हैं कि अदरक का नियमित सेवन ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है.