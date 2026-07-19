दुनिया में अदरक उत्पादन का गढ़ है ये भारतीय राज्य, न उगाए तो चाय हो जाएगी बे-स्वाद; कहलाता 'World Ginger King'

दिलचस्प बात ये है कि भारत दुनिया में सूखी अदरक और ताजा अदरक के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है. भारतीय अदरक दुनिया के 50 से अधिक देशों में बेची जाती है. बांग्लादेश भारतीय अदरक का सबसे बड़ा खरीदार है. भारत के कुल अदरक निर्यात का लगभग 32.9% हिस्सा अकेले बांग्लादेश जाता है. वहीं सूखी अदरक (सोंठ) खरीदने वाला सबसे बड़ा देश मोरक्को है, जिसकी कुल निर्यात में लगभग 18.4% की हिस्सेदारी है. इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अदरक के कुल निर्यात का लगभग 10.7% हिस्सा खरीदता है.