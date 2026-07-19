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दुनिया में अदरक उत्पादन का गढ़ है ये भारतीय राज्य, न उगाए तो चाय हो जाएगी बे-स्वाद; कहलाता 'World Ginger King'

India Most Ginger Producing State: दुनिया में सबसे ज्यादा अदरक भारत में उगाई जाती है. पूरी दुनिया में उगने वाली अदरक का 40 फीसदी अकेले भारत उगाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को यह तमगा दिलाने में किस राज्य का सबसे बड़ा योगदान है. जिसे 'World Ginger King' भी कहा जाता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 19, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:24 PM IST
दुनिया में अदरक उत्पादन का गढ़ है ये भारतीय राज्य, न उगाए तो चाय हो जाएगी बे-स्वाद; कहलाता 'World Ginger King'
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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