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देश के इन राज्यों में पानी की किल्लत! क्या इस विदेशी तकनीक से खत्म हो सकता है संकट? कई मुल्क करते हैं इस्तेमाल

पानी जीवन के लिए कितना जरूरी है यह सभी को पता है. बावजूद इसके देश के अधिकांश राज्य पिछले कई वर्षों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. ऐसे में इससे निपटने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है और कौन-कौन से राज्य इस कमी से जूझ रहे हैं इसके बारे में जानेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 18, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:22 PM IST
देश के इन राज्यों में पानी की किल्लत! क्या इस विदेशी तकनीक से खत्म हो सकता है संकट? कई मुल्क करते हैं इस्तेमाल
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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