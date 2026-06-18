Water Crisis in India: गर्मी का सीजन आते ही पानी की मांग बढ़ती है. देश के सभी राज्यों में एक साथ पानी की डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई में बाधा आती है. इस बीच सामने आई एक जानकारी ने लोगों को हैरान किया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई ऐसे शहर हैं, जहां पर पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है. आलम तो यह है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पिछले साल जीरो डे जैसी स्थिति आ गई थी.
दरअसल, देश के अधिकांश शहरों में पानी की कमी की समस्या सुनने के मिलती है. शहरों में बढ़ती आबादी के कारण पानी की सप्लाई और डिमांड में भारी अंतर देखने को मिलता है. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस गहरी समस्या से निपटने का उपाय क्या हैं. वहीं,कौन से वह तरीके अपनाए जा सकते हैं, जो कई विकसित देश पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए अपनाते हैं.
विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, देश की करीब 80 प्रतिशत आबादी साल के किसी न किसी हिस्से में गंभीर जल समस्या से जूझती है. चूंकि, भू-जल का सामान्य से अधिक दोहन, जलाशयों की घटती संख्या और बढ़ती आबादी के कारण पानी की किल्लत देखने को मिल रही है.
पानी की किल्लत से प्रभावित राज्यों की लिस्ट में राजस्थान का नाम सबसे ऊपर आता है. यहां सबसे अधिक 29 जिले अत्यधिक भूजल दोहन वाले हैं. इसके अलावा यूपी के कम से कम 38 जिले ऐसे हैं, जहां पर पानी की भारी किल्लत है. हालांकि, इंडो-गंगा के कुछ हिस्सो में स्थिति थोड़ी बेहतर है.
पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य कृषि आधारित राज्यों में भू-जल तेजी से घट रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पंजाब के 19 जिले और हरियाणा के कम से कम 16 जिले अत्यधिक भूजल दोहन की श्रेणी में आते हैं. दक्षिण भारत के राज्य तमिलनातडु में भी स्थिति काफी चिंताजनक है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त शहरों में शामिल है. यहां पर पानी की मांग और उसकी सप्लाई के बीच भारी अंतर देखने को मिल रहा है. इसके अलावा कर्नाटक के करीब 7,000 से अधिक गांव और 1100 से अधिक वार्ड्स जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं. हैरान करने वाली बात है कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में भू-जल की कमी देखने को मिल रही है.
गौरतलब है कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में अत्यधिक सूखे का सबसे अधिक खतरा है. इन सभी क्षेत्रों में जलाशयों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम जैसे राज्यों में रिलायबिलिटी पॉवर्टी की सबसे अधिक समस्या है. यहां अत्यधिक बारिश होने के बावजूद कमजोर बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन की खामियों के कारण लोगों को नियमित जल आपूर्ति नहीं मिलती है.
आज के समय जल संकट से निपटने के लिए डिसैलिनेशन तकनीक का इस्तेमाल दनिया के कई देशों में किया जा रहा है. इस पूरी प्रक्रिया में समुद्री या खारे पानी को शुद्ध किया जाता है. यानी पानी से नमक और अन्य अशुद्धियां हटाकर उसे पीने योग्य और सिंचाई योग्य बनाया जाता है. सामान्य तौर पर इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) और थर्मल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है.
भले ही डिसैलिनेशन की प्रक्रिया देखने में और कहने के लिए आसान हो, लेकिन डिसैलिनेशन संयंत्र स्थापित करना काफी महंगा होता है. इतना ही नहीं, इसमें बिजली की खपत काफी अधिक होती है. हालांकि, जानकार बताते हैं कि अब नई-नई तकनीक आने के कारण इसकी लागत कम होने लगी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि जल संकट से जूझने वाले तटीय इलाकों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है.
डिसैलिनेशन की प्रक्रिया आज के समय में दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल की जा रही है. बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल ने पानी की किल्लत में राहत दी है. हालांकि, अभी तक की जानकारी के अनुसार, भारत के किसी हिस्से में अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है.
सऊदी अरब, सिंगापुर और इजरायल पीने वाले पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई वर्षों से इस तकनीक का इस्तेमाल करता है. इसके साथ ही कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे खाड़ी देशों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है.