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भारत की वो इकलौती नदी, जिसमें बहता है 'लहू' जैसा लाल पानी; महर्षि परशुराम ने पाप मुक्ति के लिए किया था स्नान

Which is Called Blood River of India: भारत में एक ऐसी उफनती नदी भी बहती है, जिसमें 'लहू' जैसा लाल पानी बहता है. इस नदी का महर्षि परशुराम से भी गहरा संबंध हैं. उन्होंने पाप मुक्ति के लिए इस नदी में स्नान किया था. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 17, 2026, 10:59 PM IST
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भारत की वो इकलौती नदी, जिसमें बहता है 'लहू' जैसा लाल पानी; महर्षि परशुराम ने पाप मुक्ति के लिए किया था स्नान

Relation of Lohit River with Maharishi Parashuram: भारत को नदियों का देश कहा जाता है. यहां पर हर राज्य में कोई न कोई नदी बहती है. इनमें मां गंगा को बेहद पवित्र और मोक्षदायिनी कहा जाता है. अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती हैं, जहां पर उनका जल एकदम शुद्ध और देखने में नीला प्रतीत होता है. वह जल इतना निर्मल होता है कि आप उसे पी भी सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इसी देश में एक ऐसी नदी भी बहती है, जिसके पानी का रंग लहू की तरह एकदम लाल दिखता है. इस नदी का भारत की 'रिवर ऑफ ब्लड' भी कहा जाता है. यह अनोखी नदी कहां पर बहती है और इसका ऐसा रंग क्यों होता है, इस बारे में जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे.

भारत की ये नदी कहलाती है 'रिवर ऑफ ब्लड' 

भारत की 'रक्त नदी' कहलाने वाली इस विशाल जलधारा का नाम लोहित नदी है. इसका मतलब लहू की तरह बहने वाली लाल नदी है. यह नदी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है. इस नदी को भारत की 'रिवर ऑफ ब्लड' यानी रक्त नदी भी कहा जाता है. लोहित नदी का पानी लाल इसलिए दिखता है, क्योंकि इसमें लोहे से भरपूर मिट्टी प्रचुर मात्रा में बहती है. जिसकी वजह से इसकी लाल-भूरी छटा दिखती है. 

लोहित नदी पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की घनी धुंध भरी घाटियों में बहती है. यह नदी न तो ग्लेशियर झील की गहरी नीली है और न ही मानसून में उफान वाली कीचड़ भरी भूरी. मौसम और जगह के अनुसार यह कहीं पर लाल, कहीं पर नारंगी-लाल तो कहीं पर ईंट जैसे रंग की दिखती है. 

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लोहित नदी कहां से निकलती है?

भूगोल के जानकारों के मुताबिक, लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की ज़ायल चू रेंज से निकलती है. इसके बाद अंजाव जिले से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है. फिर 200 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद यह असम के मैदानों में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है. 

इन नदी का वेग बहुत तेज, उग्र और अप्रत्याशित है. तिब्बती पठार से संकरी खाइयों में तेजी से नीचे उतरने के कारण यह शक्तिशाली रूप ले लेती है. इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इस नदी का पानी भयंकर शोर करता है, जिससे अजीब प्रकार का डर महसूस होता ै. 

महर्षि परशुराम ने काटा था मां का सिर 

यह नदी लोहित घाटी और मिश्मी पहाड़ियों से होकर गुजरती है, जो लेटराइट मिट्टी से भरपूर हैं. इस मिट्टी में भारी मात्रा में लोहा पाया जाता है. जब नदी का पानी इन दोनों जगहों से गुजरता है तो लाल मिट्टी उसमें घधुल जाती है, जिससे जल का रंग लाल या खून जैसे लाल हो जाता है. 

इस नदी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है. मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार महर्षि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के आदेश पर इसी नदी के किनारे माता रेणुका का सिर काट दिया था. इसी वजह से इस नदी के पानी का रंग लाल हो गया था. इसके बाद उन्हें अपने कृत्य पर घोर पश्चाताप हुआ. आत्मग्लानि और पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस नदी में स्नान करके क्षमा मांगी. तभी उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली. 

मकर संक्रांति पर उमड़ते हैं श्रद्धालु

लोहित नदी पर सबसे पवित्र स्थल परशुराम कुंड है. यह कुंड कमलांग रिजर्व फॉरेस्ट में बना है. वहां तक पहुंचने के लिए चट्टानी सीढ़ियों से चढ़कर परशुराम और शिव मंदिर पहुंचना पड़ता है. फिर नदी तक उतरना होता है, जहां पर यह कुंड बना है. मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु वहां पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मेले जैसा माहौल रहता है. वहां पर अगरबत्ती, मंत्रोच्चार और चारों ओर श्रद्धालुओं की भक्ति नजर आती है. 

इस नदी के किनारे स्थित लोहित घाटी को वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है. वहां पर अल्पाइन वनस्पतियों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय घने जंगलों तक का विस्तार देखने को मिलता है. वहां पर औषधीय पौधों की भरमार दिखती है. खासकर मिश्मी टीटा तो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. वहां पर मिश्मी लोग पहाड़ियों पर और खाम्पती व सिंगफो समुदाय मैदानों में रहते हैं. लोहित नदी के किनारे तिब्बती धर्म से लेकर एनिमिज्म, थेरवाद बौद्ध धर्म और हिंदू मंदिरों की श्रंखला नजर आती है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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