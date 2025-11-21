Advertisement
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी

India’s First District: कौन है भारत का पहला जिला? किसने और कब बनाया? इस खबर में हम भारत के एक ऐसे जिले की बात करेंगे, जो कि एक समय में लुटेरों और डाकुओं का अड्डा हुआ करता था. लेकिन अब आधुनिक स्मार्ट सिटी बन गया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:12 PM IST
Purnia Smart City: भारत का हर हिस्सा अपने अनोखी कहानियों के लिए जाना जाता है. ऐसे ही एक भारत के जिले के बारे में बताएंगे, जो पहले लुटेरों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन अब आधुनिक स्मार्ट सिटी कहलाता है. यहां हम बिहार के पूर्णिया की बात कर रहे हैं, जिसका इतिहास सबसे अलग है. यह जिला कभी घने जंगलों, लुटेरों और डाकुओं के लिए बदनाम हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यह आधुनिक सुविधाओं से भरपूर एक उभरता स्मार्ट सिटी है. इस खबर में हम आपको इस सिटी के बारे में बताएंगे. 

 

पूर्णिया का इतिहास
पूर्णिया भारत का पहला जिला माना जाता है. ये जिला 10 फरवरी 1770 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सैन्य सीमांत प्रांत के रूप में स्थापित किया था. दरअसल 1765 को अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तब यहां बस घने जंगल थे और जनजीवन बेहद मुश्किल था. वो मुगल शासन का अंतिम दौर था, ऐसे में यह स्थान व्यापारिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा था. इसलिए अंग्रेजों ने इस जगह को पहला बड़ा प्रशासनिक ढांचा बनाकर जिले का दर्जा दे दिया. 

लुटेरों और डाकुओं का बना गढ़
पूर्णिया में एक समय ऐसा भी था, जब यह डाकुओं और लुटेरों का गढ़ बन गया था. घने जंगल होने के कारण अपराधी यहां छिपकर रहते थे और आम लोग इस इलाके में आने से डरते थे. हालांकि इससे छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजों ने बार-बार यहां अभियान लाएं, लेकिन फिर भी लंबे समय तक यहां आने से लोगों का रूहकांप जाता था. इस क्षेत्र को लोग असुरक्षा और कठिन जीवन परिस्थितियों के लिए जानने लगे थे. 

 

कैसे बना स्मार्ट सिटी?
एक गहरे इतिहास, लुटेरों और डाकुओं का दौर तय करने के बाद पूर्णिया स्मार्ट सिटी बना. आपको बता दें, स्वातंत्रथा के बाद पूर्णिया ने तेजी से विकास किया. समय के साथ-साथ यहां शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और पर्यटन जैसे सेक्टरों में बड़े बदलाव देखे गए. आज का पूर्णिया अच्छी सड़कें, पार्क, कॉलेज, अस्पताल, बाजार और विकास के साथ खड़ा है, जो कि बिहार को तेजी से उभरते शहरों में शामिल करता है.

Reetika Singh

India first districtPurnia smart city

