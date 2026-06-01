भारत की 'सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा', जिसे रोजाना बोलते-लिखते हैं 4 करोड़ लोग; 1200 साल पुराना है इतिहास

Which is Most Difficult Language of India: भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाई विविधता वाला देश माना जाता है. देश में करीब 2 हजार भाषाएं रोजाना बोली जाती हैं. उनमें से 22 भाषाओं को देश के संविधान में विशेष मान्यता दी गई है. देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी लैंग्वेज को नहीं है लेकिन इंग्लिश और हिंदी को राजकीय कामकाज की भाषा जरूर करार दिया गया है. इतनी विविधता वाले देश में एक भाषा ऐसी भी है, जिसे भारत की सबसे ज्यादा मुश्किल और दुरूह लैंग्वेज माना जाता है. यह भाषा 22 मान्यता प्राप्त लैंग्वेज की सूची में शामिल है और रोजाना करीब 4 करोड़ लोग इस भाषा में अपना कामकाज करते हैं. आखिर यह अनोखी भाषा कौन-सी है, जिसे हर कोई आसानी से नहीं बोल सकता.

भारत में बोली जाती हैं 2 हजार भाषाएं

इस सवाल का जवाब आपको दें. इससे पहले आपको भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में दिलचस्प जानकारी दे देते हैं. वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार, भारत में 19,569 मातृभाषाएं दर्ज की गईं. इनमें से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 22 भाषाओँ को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया.

इन अनुसूचित भाषाओं में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी/मैतेई, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं. इनके अलावा सैकड़ों बोलियां भी हैं, जो देश के विभिन्न अंचलों में बोली जाती हैं. हालांकि उन्हें लिखा नहीं जाता.

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देश की सबसे मुश्किल भाषा कौन-सी है?

अब बात करते हैं देश की सबसे मुश्किल भाषा की तो वह मलयालम है. इसे भारत की सबसे मुश्किल भाषाओं में नंबर एक माना जाता है. यह भाषा मुख्यतया केरल में बोली जाती है. मलयालम भाषा का उच्चारण बेहद जटिल है और व्याकरण व वाक्य संरचना काफी मुश्किल हैं. यह द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है.

मलयालम भाषा को देश में करीब 4 करोड़ लोग बोलते हैं. केरल के अलावा लक्षद्वीप और तमिलनाडु, कर्नाटक व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी यह भाषा बोली जाती है. कुल मिलाकर भारत की 2.88% आबादी की यह मातृभाषा है.

1200 साल पुराना है मलयालम का इतिहास

मलयालम भाषा का व्याकरण तमिल से काफी प्रभावित है, हालांकि इसमें संस्कृत के भी काफी शब्द हैं. जिससे इसकी शब्दावली समृद्ध हुई है. इतिहासकारों के मुताबिक, मलयालम भाषा तमिल से ही विकसित हुई. इस भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख 9वीं शताब्दी (लगभग 830-850 ई.) के मिलते हैं. विद्वानों का मानना है कि मलयालम का तमिल भाषा से अलगाव 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ.

इस भाषा की सबसे पुरानी साहित्यिक रचना रामचरितम मानी जाती है, जिसे 12वीं शताब्दी के अंत या 13वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया था. मलयालम भाषा का लिखित और साहित्यिक इतिहास लगभग 1,200 वर्ष पुराना है. जबकि इसके उद्भव की शुरुआत 9वीं शताब्दी से मानी जाती है.