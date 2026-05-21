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Hindi Newsदेशये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते, टोकरी भर आम में खरीद लेंगे बड़ी गाड़ी

ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते, टोकरी भर आम में खरीद लेंगे बड़ी गाड़ी

गर्मियों का मौसम वैसे तो हर किसी को बेकार ही लगता है लेकिन इस मौसम में केवल एक अच्छी बात है कि इस दौरान मीठे और रसीले आम मिलते हैं. रसीला, मीठा और मनमोहक खुशबू वाला आम भला किसे पसंद नहीं होता है. लेकिन आम की किस्में ऐसी है जो कि सोने से भी ज्यादा महंगी है. आइए जानते हैं भारत का सबसे महंगा आम कौन सा है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 21, 2026, 06:19 PM IST
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ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते, टोकरी भर आम में खरीद लेंगे बड़ी गाड़ी

गर्मियों के मौसम आते ही मार्केट में आम मिलना शुरू हो जाता है. भारत में आपको कई तरह के आम मिल जाएंगे. मार्केट में आपको सैकड़ों किस्म के आम मिलेंगे. हर आम का अपना स्वाद, खुशबू और रंग होता है. लेकिन कुछ आम की किस्में ऐसी होती है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है. आइए जानते हैं भारत का सबसे महंगा आम कौन सा है. 

अल्फांसो आम 

अल्फांसों आम को हापुस भी कहते हैं. यह भारत का सबसे महंगा आम माना जाता है. यह आम सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है. इस आम के गूदे में रेशे नहीं होते हैं. जिस वजह से यह आम अनोखा है. अल्फांसों आम विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है. अल्फांसों आम का केसरिया रंग और खुशबू दुनियाभर में मशहूर है. इस आम की कीमत लगभग 5000 हजार रुपये प्रति किलो है. 

मियाजाकी 

मियाजाकी आम दुनिया का सबसे महंगा आम है. यह आम मूल रूप से जापान का है. आज के समय में इसे भारत में भी उगाया जा रहा है. रूबी लाल रंग का ये आम बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिया में उगाया जा रहा है. इस आम को ग्लोबल लेवल पर बेचा रहा है. गहरे लाल रंग के इस आम की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख प्रति किलो है. 

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नूरजहां 

नूरजहां आम अपने साइज और शेप के लिए जाना जाता है. इस आम को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में उगाया जाता है. यह आम एक फूट तक लंबा हो सकता है. यह आम 1000 रुपये प्रति पीस मिलता है. 

कोहितूर आम 

पश्चिम बंगाल का कोहितूर आम बेहद खास है. पहले के समय में नवाब और शाही परिवार इस आम को खाना पसंद करते थे. इस वजह से इस आम की खेती बहुत सावधानी से की जाती है, जिस वजह से इस आम की कीमत और बढ़ जाती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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