देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; 45% उत्पादन, फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर

Most Mustard Grown in India: क्या आप जानते हैं कि आपके घर में खाना बनाने के लिए जो सरसों का तेल आता है, उसे कहां उगाया जाता है? हमारे देश में एक राज्य है, जो पूरे देश में होने वाले सरसों उत्पादन का कुल 45 प्रतिशत अकेले उगाता है. जिसके चलते उसे ‘सरसों किंग’ भी कहा जाता है. इसके बावजूद खपत में वह काफी पीछे है.
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Which State Grown Mustard in Most in India: भारत में सरसों एक एक ऐसी फसल है, जिसे सर्दियों में साग के रूप में चाव से खाया जाता है और बाद में उसके बीजों से बनने वाले तेल को खाना बनाने के लिए सालभर यूज किया जाता है. उत्तर भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जिसमें सरसों का तेल इस्तेमाल न होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सरसों के तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है. मजे की बात ये भी है कि यह राज्य सबसे ज्यादा तेल का प्रॉडक्शन तो करता है लेकिन उसे खुद ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता. इसके उलट, वह उस तेल को बिक्री के लिए दूसरे राज्यों और विदेशों में भेज देता है. आइए आपको उस दिलचस्प राज्य के बारे में विस्तार से बताते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में भारत में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है. यह राज्य देश का प्रमुख सरसों उत्पादक क्षेत्र माना जाता है. इसकी वजह वहां की उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई सुविधाएं और अनुकूल मौसम का होना है. हाल के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में लगभग 35-36 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती की जाती है, जो देश के कुल सरसों क्षेत्र का करीब 40 प्रतिशत से ज्यादा है.
वर्ष 2025-26 में देश में सरसों का कुल उत्पादन करीब 119.4 लाख टन (अनुमानित) था. यह पिछले साल की तुलना में 3 प्रतिशत ज्यादा था. देश को यह उपलब्धि दिलाने में राजस्थान का सबसे बड़ा योगदान रहा. वहां पर सरसों का उत्पादन करीब 53.9 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है. दूसरे शब्दों में पूरा देश जितनी सरसों उगाता है, उसका 45 प्रतिशत अकेले राजस्थान पैदा करता है.
मजे की बात ये है कि राजस्थान सरसों की पैदावार तो खूब करता है, लेकिन वह इसका ज्यादा यूज नहीं करता और दूसरे राज्यों को बेच देता है. इसकी वजह राजस्थान की कम जनसंख्या भी है, जिसके चलते वह चाहकर भी सरसों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता. सरसो की खपत के मामले में यूपी पहले नंबर पर माना जाता है. इसके बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में सरसों तेल का भरपूर इस्तेमाल होता है. वहां पर उसे खाना पकाने में यूज किया जाता है.
इसके अलावा सरसों का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है. नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारतीय सरसों के प्रमुख खरीदार हैं. असल में वहां बसे भारतीय समुदाय के लोग सरसों के बीज या उससे बने तेल को खरीदते हैं, जिससे भारत को अमूल्य विदेशी मुद्रा मिलती है. इससे किसानों की कमाई भी बढ़ती है.
सरसों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर तेल बनाने में किया जाता है. इसके लिए सरसों के बीजों को कुचलकर उनसे तेल निकाला जाता है. यह तेल रसोई में खाना पकाने, तड़का लगाने और अचार बनाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा, सरसों के बीज मसाले के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं. वहीं तेल निकालने के बाद बची हुई खली पशुधन के चारे के रूप में काम आती है.
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