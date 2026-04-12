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भारत का वो एकमात्र राज्य, जहां उगता है सबसे ज्यादा गेहूं, लोग कहते 'रोटी की टोकरी'; UAE, इराक भी करते हैं खरीद

Maximum Wheat Producing State in India: हम सभी लोग गेहूं से बनी रोटी तो रोज खाते ही हैं. यह हमारे भोजन और जीवित रहने का मुख्य आधार है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे मुल्क का पेट भरने वाला भारत का वो एकमात्र राज्य कौन सा है. जहां सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है. UAE और इराक समेत दूसरे मुल्क भी इस गेहूं को खरीद कर अपनी जनता का पेट भरते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:31 PM IST
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AI निर्मित फोटो
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Where is Maximum Wheat Grown in India: देश की आजादी के बाद एक जमाना ऐसा भी आया था, जब अकाल की  वजह से देश में गंभीर खाद्य संकट आ गया था. मजबूरी में भारत को अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ा था. तब अमेरिका के लोगों ने भारत की मजबूरी का बहुत मजाक उड़ाया था. इसके बाद भारत ने ठान लिया कि अब खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर रहेगा. उसने हरित क्रांति शुरू करके देश में गेहूं की पैदावार बढ़ाने का मिशन शुरू किया. इस क्रांति का अगुवा एक ऐसा राज्य बना, जिसे कभी बीमारु कहा जाता है. लेकिन अपने किसानों की मेहनत की वजह से आज वह राज्य रोटी की टोकरी कहा जाता है. देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उसी राज्य में होता है. वह राज्य न केवल देश के लोगों का पेट भरता है बल्कि विदेशों को सप्लाई करके अमूल्य विदेशी मुद्रा भी बटोरता है. आइए जानते हैं कि भारत का वह गौरवशाली राज्य कौन सा है. 

भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला राज्य

देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में गेहूं का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 115 मिलियन टन के करीब पहुंच चुका है. इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी करीब 31 प्रतिशत है. यानी लगभग 38 मिलियन टन गेहूं इसी राज्य से आता है. यह हिस्सा इतना बड़ा है कि अगर यूपी एक आजाद देश होता तो दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादकों में शुमार रहता. 

यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन की वजहें

यूपी में गेहूं की बंपर पैदावार की सबसे बड़ी वजह गंगा-यमुना की उपजाऊ जलोदर मिट्टी है. यह गहरी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी होती है, जो गेहूं उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है. यहां की सपाट मैदानी भूमि, कड़ाके की ठंड वाली रबी मौसम की जलवायु और गंगा, यमुना, घाघरा नदियों समेत नहरों-नदियों का जाल गेहूं उत्पादन के लिए अमृत का काम करते हैं. ये ऐसे प्राकृतिक उपहार हैं, जो UP को गेहूं का 'अन्न भंडार' बना देते हैं.

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बंपर पैदावार में सिंचाई सुविधाओं का योगदान

उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देने में आधुनिक बीजों, उन्नत किस्मों और हरित क्रांति की विरासत ने भी अहम योगदान दिया. सरकारी योजनाओं, सब्सिडी वाले उर्वरकों, बेहतर सिंचाई साधनों और किसानों की मेहनत ने मिलकर इस राज्य को गेहूं उत्पादन में अजेय बना दिया है. सर्दियों में यहां की जलवायु काफी ठंडी रहती है, जो गेहूं की बालियों को भरपूर दाने देने में मदद करती है, जिससे गेहूं उत्पादन काफी बढ़ जाता है. 

लाखों किसानों और मजदूरों को मिलता है रोजगार

इस गेहूं उत्पादन से राज्य के लाखों किसानों और मजदूरों को सीधा रोजगार मिलता है. बुआई से लेकर कटाई, मंडी और प्रसंस्करण तक के काम में लाखों परिवार जुटे रहते हैं, जिससे उनके घर की रोजी-रोटी चलती है. उत्तर प्रदेश जैसे कृषि बहुल राज्य के लिए गेहूं की खेती आर्थिक इंजन का काम करती है. 

(ये भी पढ़ें- देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; 45% उत्पादन, फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर)

दूसरे मुल्क भी हैं भारतीय गेहूं को दीवाने

यूपी में उगने वाला यह गेहूं देशभर में करोड़ों लोगों की रसोइयों में पहुंचता है. जिससे उनके घर में भोजन बनता है. इसके साथ ही ब्रेड, बिस्किट समेत दूसरे भोजन बनाने में भी गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है. यूपी समेत देशभर में उगने वाले गेहूं का विदेशी निर्यात भी किया जाता है. UAE, इराक, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भारतीय गेहूं के बड़े खरीदार मुल्क हैं. ऐसा करने से भारत की 'अन्नदाता राष्ट्र' के रूप में वैश्विक छवि और मजबूत होती है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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