Which is India Chilli Capital? भारत में आप चाहे कोई भी सब्जी-भाजी या डिश खाएं, अगर उसमें हल्की-फुल्की मिर्च का तड़का न लगा हो तो मजा ही नहीं आता है. यही वजह है कि हर घर की रसोई में मिर्च पाउडर या हरी मिर्च जरूर मौजूद रहती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिर्च को आप इतने चाव से खाते हैं, वह आखिर आती कहां से है? वह मिर्च एक ऐसे राज्य से आती है, जो पूरे देश की आधी मिर्च अकेले उगाता है. यही वजह है कि उसे भारत की मिर्च कैपिटल कहकर भी संबोधित किया जाता है. वह गजब राज्य कौन-सा है? जब आप उस स्टेट का नाम जानेंगे तो दंग रह जाएंगे.
सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है. वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में मिर्च की कुल खेती 8.09 लाख हेक्टेयर में हुई और उत्पादन लगभग 29.13 लाख टन रहा.
भारत में सबसे ज्यादा मिर्च उगाने वाले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) है. वह राज्य अकेले ही पूरे देश का करीब 40-50% हिस्सा उगाता है. यही वजह है कि उसे भारत की मिर्च राजधानी (Chilli Capital of India) भी कहा जाता है. वह सूखी- लाल मिर्च के कुल उत्पादन में पूरे देश में नंबर- 1 स्थान पर है. आंध्र प्रदेश में ज्यादा मिर्च उत्पादन की वजहें
आंध्र प्रदेश में ज्यादा मिर्च उत्पादन की कई वजहें हैं. पहली वजह है वहां की काली रेगड़ी मिट्टी, जिसे मिर्च उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है. वह मिट्टी नमी बनाए रखती है और पौधों को मजबूत जड़ें देती है. वहां का गर्म, शुष्क मौसम फसल को गहरी लाल रंगत, उच्च कैप्साइसिन (तीखापन) और बेहतर सुगंध प्रदान करता है. राज्य में सिंचाई की बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं. बोरवेल, नहरों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के जरिए फसल को निरंतर पानी मिलता रहता है.
राज्य में उगाई जाने वाली मिर्च का कई स्तरों पर इस्तेमाल किया जाता है. प्रोसेसिंग के बाद सूखी लाल मिर्चों का मिर्च पाउडर बना लिया जाता है, जिसका अचार, सॉस और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. वहां उगी मिर्चों का उद्योगों में फूड प्रोसेसिंग, स्नैक्स, रेस्टोरेंट और फार्मास्यूटिकल्स (दवाएं) में भी व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होता है.
राज्य का गुंटूर (Guntur) जिला मिर्च उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है. यह जिला अकेले ही देश के कुल मिर्च उत्पादन में करीब 15% की हिस्सेदारी करता है. इस जिले में करीब 75 फीसदी कृषि भूमि पर मिर्च उगाई जाती है. वहां पर उगाई जाने वाली मिर्च न सिर्फ देश की थाली में तड़का लगाती है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में स्वाद और रंग भी बिखेरती है. गुंटूर की मिर्च मंडी एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है, जहां हर दिन हजारों टन मिर्च का व्यापार होता है. इनके अलावा कडप्पा, प्रकासम, कुरनूल जिले भी मिर्च उत्पादन में काफी आगे हैं.
आपको जानकर गर्व होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिर्च निर्यातक है. वर्ष 2023-24 में भारत ने लगभग 4.03 लाख टन सूखी लाल मिर्च निर्यात की. दूसरे देशों को भेजी गई इस मिर्च में बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश का था. भारत से मिर्च खरीदने वाले प्रमुख आयातक देशों में वियतनाम, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, UAE, यूएस और ब्रिटेन समेत तमाम देश शामिल हैं. इस निर्यात की वजह से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हासिल होती है, जिससे देश की आर्थिक ताकत और किसानों की आय दोनों बढ़ती हैं.