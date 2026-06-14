Which is India Chilli Capital? भारत में आप चाहे कोई भी सब्जी-भाजी या डिश खाएं, अगर उसमें हल्की-फुल्की मिर्च का तड़का न लगा हो तो मजा ही नहीं आता है. यही वजह है कि हर घर की रसोई में मिर्च पाउडर या हरी मिर्च जरूर मौजूद रहती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिर्च को आप इतने चाव से खाते हैं, वह आखिर आती कहां से है? वह मिर्च एक ऐसे राज्य से आती है, जो पूरे देश की आधी मिर्च अकेले उगाता है. यही वजह है कि उसे भारत की मिर्च कैपिटल कहकर भी संबोधित किया जाता है. वह गजब राज्य कौन-सा है? जब आप उस स्टेट का नाम जानेंगे तो दंग रह जाएंगे.