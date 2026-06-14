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भारत का वो इकलौता राज्य, जो अकेले उगाता देश की आधी मिर्च; कहलाता 'मुल्क का Chilli Capital', चीन-US समेत तमाम मुल्क मुरीद

Chilli Capital of India: भारत का वो इकलौता राज्य कौन-सा है, जो अकेले ही पूरे देश की आधी मिर्च उगाता है. लोग उसे 'देश का Chilli Capital' कहकर भी पुकारते हैं. वहां उगाई जाने वाली मिर्चों की वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिर्च निर्यातक देश बना हुआ है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 14, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:25 PM IST
भारत का वो इकलौता राज्य, जो अकेले उगाता देश की आधी मिर्च; कहलाता 'मुल्क का Chilli Capital', चीन-US समेत तमाम मुल्क मुरीद
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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