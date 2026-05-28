लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, डूब गया पूरा इलाका; धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?

Record Rain: पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. मई के आखिरी हफ्ते में अब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मानसून कब आएगा. हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में गुरुवार शाम हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई. इसके बाद फिर से गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है.

दरअसल, केरलम में तट पर आम तौर पर 1 जून को मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार अल-नीनो की मार और अन्य बदलती परिस्थितियों के कारण मानसून के आगमन में देरी के संकेत मिल हैं. मानसून के दस्तक के बाद पूरे देश में बारिश देखने को मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जहां पर धरती पर सबसे अधिक बारिश होने का रिकॉर्ड दर्ज है. इस जगह पर एक साल लगातार बारिश हुई थी और यह एक रिकॉर्ड बन गया. आइए आपको इस जगह के बारे में बताते हैं...

जब एक साल तक लगातार हुई थी बारिश

आपने देखा होगा कि मानसून आने के बाद देश के कई इलाकों में लगातार बारिश होती है, जिससे हालात बिगड़ने लगते हैं. लेकिन जरा सोचिए अगर किसी एक जगह पर लगातार साल भर बारिश हो, तो फिर क्या होगा. दुनिया में एक ऐसी जगह हैं, जहां के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है. यह जगह कहीं और नहीं, बल्कि भारत में ही है.

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हम बात कर रहे हैं, मेघालय के चेरापूंजी की, जहां एक ही साल में सबसे ज्यादा बारिश 26,461 मिलीमीटर (26.4 मीटर) बारिश 1 अगस्त 1860 से जुलाई 1861 के बीच हुई थी. यह अपने आप मे एक रिकॉर्ड है. इसके अलावा एक दिन में सबसे ज्यादा 61 इंच बारिश का रिकॉर्ड भी चेरापूंजी के नाम दर्ज है.

दुनिया की सबसे गीली जगह

मेघालय में सामान्य तौर पर भी साल भर बारिश होती है. इसका दुनिया में सबसे ज्यादा गीली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस राज्य का नाम दर्ज है. बता दें कि मेघायल में प्रतिवर्ष औसतन 11,000 मिलीमीटर बारिश होती है. बता दें कि लगातार बारिश और खास तापमान के कारण मेघालय में पर्यटक साल भर आते हैं. यहां की हरियाली और पहाड़ों से गिरते झरने अपने आप में मनमोहक लगते हैं.

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इन जगहों पर भी होती है खूब बारिश

केवल मेघालय ही नहीं, इसकी टक्कर की कई ऐसी जगहें जहां पर साल भर खूब बारिश होती है. इसमें कोलंबिया के दो शहर अपनी बारिश की खासियत लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. कोलंबिया लाइओरो और लोपेज डे मिसी ये दोनों ऐसे शहर हैं, जहां पर साल भर में रोज बारिश होती है. साल 1952 और 1954 के बीच में यहां सालाना 13,473 मिलीमीटर बारिश हुई थी. यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था.

भारत में मानसून का इंतजार

इस साल पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोगों को मानसून का इंतजार है. पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. घर से बाहर निकलते ही, ऐसा लग रहा मानों तंदूर की भट्टी में पांव रख रहे हों. आम तौर पर केरलम के तट पर मानसून की 1 जून तक दस्तक हो जाती है. हालांकि, इस साल मानसून के आने में देरी है. विभाग का कहना है कि इस साल मानसून 3 से 4 दिन देर से दस्तक देगा, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

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