Advertisement
trendingNow13230544
Hindi Newsदेशभारत का ये गांव है कहलाता NRI गांव, लंदन और अमेरिका से है खास कनेक्शन

भारत का ये गांव है कहलाता 'NRI गांव', लंदन और अमेरिका से है खास कनेक्शन

NRI village: भारत के कई लोग विदेश में रहते हैं. विदेश में रहने वाले भारतीय लोग को NRI बोलते हैं. क्या आप जानते हैं भारत में भी ऐसा गांव है जिसे इंडिया का NRI कहते हैं. आइए जानते हैं इस गांव के बारे में. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 27, 2026, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का ये गांव है कहलाता 'NRI गांव', लंदन और अमेरिका से है खास कनेक्शन

भारत के गांव अपनी अलग पहचान और सांस्कृतिक के लिए फेमस है. गांव में आज भी भारत की पारंपरिक रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है. भारतीय गांव में सदियों पुरानी प्रथा जिंदा है. हम आपको ऐसे गांव के बारे में बताएंगे.जिसे इंडिया का NRI गांव कहते हैं. आइए जानते हैं इस गांव के बारे में. 

NRI गांव क्या है 

NRI गांव को समझने से पहले आइए जानते हैं NRI क्या मतलब है. एनआआई का मतलब एक ऐसा इंसान जो मूल रूप से भारत का है लेकिन काम, व्यवसाय या फिर किसी भी कारण से 182 दिनों से ज्यादा विदेश में रहता है तो इसे NRI माना जाता है. NRI देश के साथ मजबूत रिश्ता बनाए हुए रखते हैं विदेशी नागरिकता को हासिल कर लेते हैं. 

कहां पर एनआरआई गांव 

एनआरआई गांव गुजरात के आनंद जिले में है. यह गांव इसलिए ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि इस गांव के हर परिवार में एक या उससे ज्यादा मेंबर विदेश में है. इसी वजह से इस गांव को भारत का NRI गांव कहते हैं. ये गांव अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि इस गांव के अधिकतर लोग विदेश में रहते हैं. विदेश में रहने के बाद भी वह अपने देश से जुड़े हुए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों कहते हैं NRI गांव

धर्मज गांव के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य विदेश में रहते हैं. इस गांव के अधिकतर लोग लंदन और अमेरिका में रहते हैं. वहीं कुछ लोग यूरोप के अन्य देशों में बस गए हैं. ग्लोबल माइग्रेशन की वजह से इस गांव को  NRI गांव भी कहा जाता है. इस गांव के लोग भले ही विदेश में रहते हैं लेकिन गांव में स्कूल, अस्पताल की अच्छी सुविधा के लिए गांव की मदद करते हैं. 

धर्मज गांव के विकास में मदद करते हैं

धर्मज गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में हर साल 12 जनवरी को धर्मज दिवस मनाया जाता है. इस दिन विदेशों में सभी लोग अपने गांव लौटकर त्योहार मनाते हैं. यह त्योहार एकता को मजबूत करती है. इस गांव के लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं. विदेश में रहने के बाद भी वह अपने गांव के विकास में मदद करता है. विदेश में रहने के बाद भी यहां के लोग गांव के विकास में मदद करते हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestylenri village

Trending news

भारत का ये गांव है कहलाता 'NRI गांव', लंदन और अमेरिका से है खास कनेक्शन
lifestyle
भारत का ये गांव है कहलाता 'NRI गांव', लंदन और अमेरिका से है खास कनेक्शन
ईद पर सोसाइटी में बकरों को लेकर जंग, कुर्बानी के विरोध में सुअर ले आए प्रदर्शनकारी
Maharashtra
ईद पर सोसाइटी में बकरों को लेकर जंग, कुर्बानी के विरोध में सुअर ले आए प्रदर्शनकारी
भारत के इस शहर को कहते हैं पहाड़ों की रानी, हर साल विदेशों से घूमने आते हैं लोग
hills city
भारत के इस शहर को कहते हैं पहाड़ों की रानी, हर साल विदेशों से घूमने आते हैं लोग
भयंकर गर्मी से पंजाब के अस्पतालों में बढ़ी भीड़, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी सहारा
Punjab Heatwave
भयंकर गर्मी से पंजाब के अस्पतालों में बढ़ी भीड़, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी सहारा
केरलम के पूर्व CM के घर रेड डालने गए ED अफसरों पर हमला, समर्थकों ने तोड़ी गाड़ियां
keralam
केरलम के पूर्व CM के घर रेड डालने गए ED अफसरों पर हमला, समर्थकों ने तोड़ी गाड़ियां
दो घंटे धूप में रहे तो जा सकती है जान! वेट-बल्ब लिमिट के करीब हीटवेव
India Heatwave 2026
दो घंटे धूप में रहे तो जा सकती है जान! वेट-बल्ब लिमिट के करीब हीटवेव
दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, बोले- कल बताएंगे
Karnataka CM
दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, बोले- कल बताएंगे
एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
Mount Everest
एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
PM Modi
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
Ebola virus
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?