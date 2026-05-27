भारत का ये गांव है कहलाता 'NRI गांव', लंदन और अमेरिका से है खास कनेक्शन

भारत के गांव अपनी अलग पहचान और सांस्कृतिक के लिए फेमस है. गांव में आज भी भारत की पारंपरिक रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है. भारतीय गांव में सदियों पुरानी प्रथा जिंदा है. हम आपको ऐसे गांव के बारे में बताएंगे.जिसे इंडिया का NRI गांव कहते हैं. आइए जानते हैं इस गांव के बारे में.

NRI गांव क्या है

NRI गांव को समझने से पहले आइए जानते हैं NRI क्या मतलब है. एनआआई का मतलब एक ऐसा इंसान जो मूल रूप से भारत का है लेकिन काम, व्यवसाय या फिर किसी भी कारण से 182 दिनों से ज्यादा विदेश में रहता है तो इसे NRI माना जाता है. NRI देश के साथ मजबूत रिश्ता बनाए हुए रखते हैं विदेशी नागरिकता को हासिल कर लेते हैं.

कहां पर एनआरआई गांव

एनआरआई गांव गुजरात के आनंद जिले में है. यह गांव इसलिए ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि इस गांव के हर परिवार में एक या उससे ज्यादा मेंबर विदेश में है. इसी वजह से इस गांव को भारत का NRI गांव कहते हैं. ये गांव अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि इस गांव के अधिकतर लोग विदेश में रहते हैं. विदेश में रहने के बाद भी वह अपने देश से जुड़े हुए हैं.

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क्यों कहते हैं NRI गांव

धर्मज गांव के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य विदेश में रहते हैं. इस गांव के अधिकतर लोग लंदन और अमेरिका में रहते हैं. वहीं कुछ लोग यूरोप के अन्य देशों में बस गए हैं. ग्लोबल माइग्रेशन की वजह से इस गांव को NRI गांव भी कहा जाता है. इस गांव के लोग भले ही विदेश में रहते हैं लेकिन गांव में स्कूल, अस्पताल की अच्छी सुविधा के लिए गांव की मदद करते हैं.

धर्मज गांव के विकास में मदद करते हैं

धर्मज गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में हर साल 12 जनवरी को धर्मज दिवस मनाया जाता है. इस दिन विदेशों में सभी लोग अपने गांव लौटकर त्योहार मनाते हैं. यह त्योहार एकता को मजबूत करती है. इस गांव के लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं. विदेश में रहने के बाद भी वह अपने गांव के विकास में मदद करता है. विदेश में रहने के बाद भी यहां के लोग गांव के विकास में मदद करते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.