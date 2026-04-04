किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'श्रीमान' या 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?

Allahabad High Court Order on Address Protocol for VIPs: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में यूपी पुलिस की खासी फटकार लगाई है. असल में एक FIR में केंद्रीय मंत्री का नाम दर्ज था और वे उस मामले में आरोपी नहीं थे. पुलिस ने उस एफआईआर में उनके नाम के आगे 'माननीय' या 'श्रीमान'/'मिस्टर' जैसा सम्मानसूचक शब्द नहीं लिखा था.

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ. कोर्ट ने कहा कि यह सरकारी दस्तावेजों में प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. पुलिस को ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के नाम के साथ उचित सम्मान दिखाना चाहिए था.

'पुलिस को जोड़ने चाहिए था माननीय शब्द'

कोर्ट ने साफ कहा कि शिकायतकर्ता ने भले ही अपनी लिखित रिपोर्ट में सम्मानजनक शब्द न लिखे हों, लेकिन पुलिस की यह जिम्मेदारी थी कि FIR दर्ज करते समय उसे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था. उसे मुकदमे में केंद्रीय मंत्री का नाम लिखते समय 'माननीय' या 'श्री' जोड़ देना चाहिए था, भले ही वो ब्रैकेट में ही क्यों न होता. अदालत ने इस मामले में शपथपत्र जमा कराने का निर्देश दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे में आपको जानना जरूरी हो जाता है कि वे कौन से लोग हैं, जिनके साथ 'श्रीमान' या 'माननीय' लगाना अनिवार्य माना जाता है? सबसे पहली बात तो हमें यह जान लेना चाहिए कि भारत में इस बारे में कोई कठोर कानून नहीं है. जिसमें इस बारे में स्पष्ट किया गया हो. हालांकि, अदालती प्रोटोकॉल, सरकारी गजट और प्रचलित रिवाजों में कुछ पदों के लिए सम्मानसूचक शब्दों का इस्तेमाल प्रचलित है.

'माननीय' शब्द किन पदों के लिए अनिवार्य?

इनमें पहले स्थान पर संवैधानिक पद आते हैं, जिनके लिए माननीय शब्द लगाना अनिवार्य माना जाता है. वे पद इस प्रकार हैं -

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, लोकसभा/विधानसभा स्पीकर, राज्यसभा/विधान परिषद चेयरमैन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कैग, यूपीएससी चेयरमैन जैसे संवैधानिक पदों के लिए 'माननीय' शब्द लगाना अनिवार्य माना जाता है.

'श्रीमान/श्री' शब्द किनके लिए जरूरी होता है?

केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आईएएस/आईपीएस अधिकारी आदि के नाम से पहले 'श्रीमान/श्री' लिखना जरूरी माना जाता है. FIR या पुलिस दस्तावेजों में मंत्री के नाम के आगे 'माननीय केंद्रीय मंत्री' या 'श्रीमान' लिखना भी प्रोटोकॉल का हिस्सा माना जाता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई मामलो में स्पष्ट किया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और मंत्रियों के लिए 'माननीय' शब्द का इस्तेमाल उपयुक्त होता है. इस शब्द को आम नौकरशाहों या जिला-स्तरीय अधिकारियों के लिए यूज नहीं किया जा सकता. ऐसा करने से संवैधानिक पदों का दर्जा कम हो जाता है.

अदालत का कहना है कि सम्मानजनक संबोधन न सिर्फ शिष्टाचार है, बल्कि संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी होता है. लिहाजा पुलिस समेत सभी महकमों को इस प्रोटोकॉल का हर हालत में पालन करना ही चाहिए. ऐसा न करना किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता.