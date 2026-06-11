भारत का वो इलाका, जिसे कहा जाता 'आम का कटोरा'; करोड़ों लोग रोजाना चटखारे लेकर खाते हैं वहां के उगाए Mangoes

Which Region Known as Mango Bowl of India: इस वक्त पूरे देश में आम का सीजन चल रहा है. देश में लंगड़ा, इलाहबादी, चौसर अलफांसो समेत विभिन्न वैरायटी के आम आप खा सकते हैं. भारत में हर साल करीब 230 टन आम का उत्पादन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा आम कहां पर उगाया जाता है. उस जगह को भारत के आम का कटोरा (Mango Bowl of India) भी कहा जाता है. वहां पर उगाए गए आम न केवल भारत में सब लोगों की टेबल पर पहुंचते हैं बल्कि विदेशों में कमाई का बड़ा जरिया बनते हैं.
सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा आम किस राज्य में उगाए जाते हैं? यह राज्य और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है. विभिन्न स्रोतों के मुताबिक, यूपी में सालाना अकेले 45-60 लाख टन आम का उत्पादन किया जाता है. देश का करीब 25 फीसदी आम इसी राज्य में उगता है. वर्ष 2024-25 के आंकड़ों की बात करें तो यूपी में लगभग 61.47 लाख टन आम उगाया गया था. यहां पर आम की बंपर पैदावार की वजह यूपी की जलोढ़ मिट्टी, गंगा की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु है, जिसके चलते यहां पर आम अच्छी मात्रा में उगाया जाता है.
अब बात करते हैं कि 'भारत में आम का कटोरा' (Mango Bowl of India) किस स्थान को कहा जाता है तो वह जगह है, यूपी का का मुजफ्फरनगर जिला. यह जिला अकेले ही यूपी की कुल पैदावार का करीब 20 फीसदी पैदावार कर देता है. अनुमानित तौर पर मुजफ्फरनगर जिले में करीब 12 लाख टन सालाना आम का उत्पादन किया जाता है. इस जिले में दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसी उत्तम किस्मों वाले आम उगाए जाते हैं.
मुजफ्फरनगर के अलावा यूपी में सहारनपुर, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, बागपत, प्रयागराज में भी आम की बंपर पैदावार की जाती है. देश में सबसे ज्यादा आम उगाने के बावजूद यूपी अब तक भारत के आम निर्यात में अपनी खास जगह नहीं बना पाया है. इसकी वजह ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज और किसानों को ट्रेनिंग की कमी है. जिसके चलते वह दूसरे देशों को आम बेचने के मामले में पीछे रह जाता है.
भारत के आम निर्यात में पहला स्थान महाराष्ट्र का है. वहां से अल्फांसो आम का बंपर निर्यात किया जाता है. देश के कुल आम निर्यात में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 50 फीसदी तक है. इसकी वजह वहां पर परिवहन साधनों का सघन जाल, कोल्ड स्टोरेज के भंडार और बंदरगाहों का होना है. जिसके चलते दूसरे देशों तक आसानी से आम भेजे जा सकते हैं. देश में आम उत्पादन में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात का भी बड़ा हिस्सा है.