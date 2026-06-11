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भारत का वो इलाका, जिसे कहा जाता 'आम का कटोरा'; करोड़ों लोग रोजाना चटखारे लेकर खाते हैं वहां के उगाए Mangoes

Mango Bowl of India: आम को फलों का राजा कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में फलों का ये राजा सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है. उस जगह को भारत के 'आम का कटोरा' भी कहा जाता है. वहां पर उगाए लाखों टन आम को देश-दुनिया के करोड़ों लोग चाव से खाते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 11, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:26 PM IST
भारत का वो इलाका, जिसे कहा जाता 'आम का कटोरा'; करोड़ों लोग रोजाना चटखारे लेकर खाते हैं वहां के उगाए Mangoes
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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