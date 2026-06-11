भारत का वो इलाका, जिसे कहा जाता 'आम का कटोरा'; करोड़ों लोग रोजाना चटखारे लेकर खाते हैं वहां के उगाए Mangoes

Which Region Known as Mango Bowl of India: इस वक्त पूरे देश में आम का सीजन चल रहा है. देश में लंगड़ा, इलाहबादी, चौसर अलफांसो समेत विभिन्न वैरायटी के आम आप खा सकते हैं. भारत में हर साल करीब 230 टन आम का उत्पादन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा आम कहां पर उगाया जाता है. उस जगह को भारत के आम का कटोरा (Mango Bowl of India) भी कहा जाता है. वहां पर उगाए गए आम न केवल भारत में सब लोगों की टेबल पर पहुंचते हैं बल्कि विदेशों में कमाई का बड़ा जरिया बनते हैं.