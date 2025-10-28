Coal Scam: वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने उजागर किया 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी मनमोहन सरकार

what was the coal scam: मनमोहन सिंह सरकार के समय में हुए 1.86 लाख करोड़ रुपये के कोयला घोटाले को दबाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी. लेकिन CAG के हाथ लगी एक 'धमाकेदार फाइल' ने पूरा खेल पलटकर रख दिया. उस फाइल के बाहर जाने से सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई थी.
P. Sesh Kumar's book on coal scam: साल था 2012, जब देश में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार सत्ता में थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह. चारों ओर आर्थिक सुधारों और विकास की बातें हो रही थीं, लेकिन इसी बीच CAG की एक रिपोर्ट ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया. यह वही रिपोर्ट थी, जिसमें सामने आया कि कोयला खदानों के बंटवारे में पारदर्शिता की कमी से देश को लगभग 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ.
इस रिपोर्ट के पीछे जो मेहनत, संघर्ष और सच्चाई की तलाश छिपी थी, उसे हाल ही में पूर्व ऑडिट महानिदेशक पी. सेश कुमार ने अपनी किताब ‘Unfolded: How the Audit Trail Heralded Financial Accountability’ में विस्तार से बताया है. इस किताब में वे बताते हैं कि कैसे उनकी टीम ने राजनीतिक दबाव, सरकारी अड़चनों और बदबूदार माहौल में भी सच्चाई तक पहुंचने का साहस दिखाया.
'बदबूदार कमरा' और न झुकने वाला जज्बा
नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कुमार अपनी किताब में एक घटना का ज़िक्र करते हैं, जो इस पूरे ऑडिट की प्रतीक बन गई. वे बताते हैं कि जब उनकी टीम को कोयला मंत्रालय में ऑडिट करने भेजा गया, तो उन्हें एक छोटा-सा कमरा दिया गया जो एक बदबूदार शौचालय के बगल में था. उन्होंने किताब में लिखा है, 'शायद हमें निराश करने के लिए ही ऐसा कमरा दिया गया था, ताकि हम काम न कर सकें. लेकिन हमारी टीम ने ठान लिया था कि बदबू चाहे कमरे में हो, हमारे इरादों में नहीं आएगी.'
इसके बाद टीम ने त्योहारी दिनों में भी काम किया, दस्तावेज़ों को ढूंढा, पुराने फाइलों को खंगाला और उस घोटाले की परतें उधेड़ दीं, जिसे छिपाने के हर संभव प्रयास किए गए थे.
कुमार बताते हैं कि 200 से ज्यादा स्क्रीनिंग कमेटी बैठकों के रिकॉर्ड मांगे गए, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 या 3 बैठकों की जानकारी दी गई. बाकी फाइलें 'गायब' कर दी गई थीं. फिर भी, जो थोड़ी-बहुत जानकारी मिली, वही काफी थी यह दिखाने के लिए कि खदानों का बंटवारा किस तरह बिना किसी ठोस मापदंड के किया गया था.
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने सब बदल दिया
ऑडिट टीम के लिए सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें मंत्रालय के अंदर से एक 'नीति फाइल' (policy file) मिली. इस फाइल में 2004 से जुड़े दस्तावेज़ थे. जिनमें कोयला सचिव, कानून मंत्रालय और यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने कुछ समय के लिए कोयला मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था, के नोट्स शामिल थे.
फाइल में दर्ज था कि 2006 में ही कानून मंत्रालय ने कोयला ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति दे दी थी, लेकिन मंत्रालय ने इसे लागू करने में वर्षों की देरी की. इस खोज ने सरकार का वह तर्क तोड़ दिया कि नीलामी कानूनी रूप से संभव नहीं थी. यही फाइल बाद में CAG रिपोर्ट का सबसे ठोस सबूत बनी.
'विंडफॉल गेन', सरकार के ही दस्तावेज़ों से निकला शब्द
कुमार बताते हैं कि रिपोर्ट में इस्तेमाल हुआ मशहूर शब्द 'विंडफॉल गेन' यानी अचानक मिली भारी कमाई CAG ने नहीं बनाया था. यह शब्द खुद कोयला मंत्रालय की फाइलों से लिया गया था, जहां लिखा था कि यह आवंटन निजी कंपनियों को 'विंडफॉल गेन' दे सकता है.
CAG ने बस इस 'विंडफॉल गेन' की मात्रा का अनुमान लगाया और वह था 1.86 लाख करोड़. यह कोई काल्पनिक या हवा में लिया गया आंकड़ा नहीं था. उन्होंने 75 में से 57 कोयला ब्लॉकों की जानकारी जुटाई, खनन योग्य कोयले की मात्रा निकाली, कोल इंडिया लिमिटेड के मूल्य-लागत के आंकड़े लगाए और खर्चों को घटाकर वास्तविक अनुमान निकाला.
'सरकार नाराज़ थी, लेकिन हम झुके नहीं'
CAG की रिपोर्ट आते ही राजनीतिक भूचाल आ गया. तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कई मंत्री मीडिया में जाकर बोले कि रिपोर्ट 'भ्रामक' और “अधूरी” है. लेकिन कुमार लिखते हैं कि CAG ने इस पूरे समय सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधी. वे विवाद में नहीं पड़े बल्कि अपने तथ्यों पर टिके रहे. सरकार के शीर्ष स्तर से दबाव था, फिर भी ऑडिट टीम ने किसी बयानबाजी के बजाय सबूतों को बोलने दिया. कुमार लिखते हैं, 'यह केवल एक रिपोर्ट नहीं थी, यह हमारे लोकतंत्र में जवाबदेही की परीक्षा थी.'
कुमार की किताब में एक अहम बात याद दिलाई गई है और वह ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सभी कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिए. इसका अर्थ था कि अदालत ने भी माना कि आवंटन प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां थीं. जो रिपोर्ट एक समय सरकार को 'गलत' लग रही थी, वही बाद में देश में पारदर्शिता के लिए मिसाल बन गई.
'जवाबदेही राजनीति नहीं, लोकतंत्र का हिस्सा है'
कुमार अपनी किताब में अंत में लिखते हैं, 'यह जीत किसी संख्या की नहीं थी. असली जीत थी उस विचार की कि सार्वजनिक धन का उपयोग जनता की निगरानी में होना चाहिए. जवाबदेही राजनीति नहीं, लोकतंत्र का हिस्सा है.'
उनके शब्दों में, यह कहानी सिर्फ कोयला घोटाले की नहीं, बल्कि एक सड़ी हुई व्यवस्था में ईमानदारी की सुगंध फैलाने की है. बदबूदार कमरे से उठी यह 'पारदर्शिता की मशाल' ने देश को दिखा दिया कि अगर नीयत सच्ची हो, तो सच्चाई को छिपाना संभव नहीं.
