कयामत तक इंसानियत याद रखेगी... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता नकवी ने खामेनेई को बताया 'शहीद'

अमेरिका और इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के 40वें दिन दिल्ली में एक शोक सभा रखी गई. कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सप्पल और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी.
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अमेरिका और इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के 40वें दिन दिल्ली में एक शोक सभा रखी गई. कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सप्पल और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी. वहां मंच पर बोलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने खामेनेई को महान नेता बताया. निधन के 40वें दिन ईरानी दूतावास की आयोजित कार्यक्रम में नकवी ने कहा कि हम सब यहां पर ईमान, इंसाफ और इंसानियत की हिफाजत के लिए... महान आध्यात्मिक शख्सियत, ग्रेट और प्राउड आध्यात्मिक नेता की शहादत पर श्रद्धांजलि पेश करने आए हैं.
नकवी ने साफ कहा कि उनका मैसेज बहुत लाउड और क्लियर था - उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है. पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इंसानियत के लिए, ईमान के लिए और इंसाफ के लिए उन्होंने जो पूरी दुनिया को संदेश दिया है, वो कयामत तक इंसानियत याद रखेगी.
Delhi: On Iran Embassy's 40th Day (Chehlum) Mourning Ceremony for Late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi says, "Today, all of us have gathered here to offer our tributes on the martyrdom of a great spiritual and religious personality, a… pic.twitter.com/qkErWELPdh
— IANS (@ians_india) April 12, 2026
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