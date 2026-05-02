भारत का वो राज्य, जो कहलाता 'Tomato King', 16 % है हिस्सेदारी; न उगाए टमाटर तो सॉस के लिए तरस जाएंगे आप

Which State in India Grows Most Tomatoes: हममें से अधिकतर लोग टमाटर खाना पसंद करते हैं. उसे सब्जी या सॉस के रूप में बनाकर इस्तेमाल किया जाता है. बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश है. जहां पर 2023-24 में लगभग 21 मिलियन टन टमाटर का उत्पादन हुआ था. यह टमाटर न केवल घरेलू खपत में इस्तेमाल हुआ, बल्कि विदेशों को भी निर्यात किया गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का 'टमाटर किंग' कहा जाने वाला राज्य कौन-सा है? आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.

भारत में सबसे ज्यादा टमाटर उगाने वाला राज्य?

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है. वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश ने 3498.26 हजार टन टमाटर का उत्पादन किया था. यह पूरे देश का करीब 16.4% हिस्सा था. इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा, जहां पर 2438 हजार टन टमाटर का उत्पादन हुआ. यह पूरे देश का 11.4% रहा. इसके बाद कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों का नंबर रहा.

मध्य प्रदेश में ज्यादा टमाटर उगाने की वजहें

मध्य प्रदेश में टमाटर के ऊंचे उत्पादन की कई बड़ी वजहें हैं. वहां पर गर्म-शीतोष्ण जलवायु है, जो टमाटर के उत्पादन के लिए आदर्श कही जाती है. राज्य में नर्मदा, तवा जैसी नदियों की वजह से टमाटर उगाने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए कोई समस्या नहीं होती. ज्यादा पैदावार के लिए किसान ड्रिप इरिगेशन, हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करते हैं. राज्य में शिवपुरी, झाबुआ, शाजापुर जैसे इलाके टमाटर पैदावार के गढ़ कहे जाते हैं. सरकारी योजनाओं से भी किसानों को पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है.

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टमाटर से कौन-कौन सी चीजें बनाई जाती हैं?

देश में उगाए जा रहे टमाटर का 80 फीसदी सब्जी बनाने और सलाद के रूप में इस्तेमाल होता है. वहीं 20% प्रसंस्करण में यूज किया जाता है. इससे टमाटर प्यूरी, पेस्ट, केचअप, सॉस, जूस, सूप, अचार, डाइस्ड/पील्ड टमाटर, टमाटर पाउडर और रेडी-टू-ईट करी जैसी चीजें बनाई जाती हैं. यह चीजें न केवल टमाटर की लाइफ बढ़ाते हैं बल्कि उसकी कीमत भी बढ़ा देते हैं.

निर्यात कर मोटी कमाई कर रहा भारत

दुनिया के दूसरे देशों में टमाटर बेचकर भारत हर साल मोटी कमाई भी कर रहा है. 2024 में भारत ने लगभग 2.32 करोड़ डॉलर का निर्यात किया. भारतीय टमाटर खरीदने वाले देशों में बांग्लादेश सबसे बड़ा बाजार रहा, जिसने 12.9 मिलियन डॉलर के टमाटर खरीदे. इसके बाद नेपाल, मालदीव, UAE और भूटान रहे. कच्चे टमाटर ही नहीं, बल्कि पेस्ट, केचअप का भी भारत निर्यात करता है.