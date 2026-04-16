भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन-सा राज्य बनाता है? कहलाता है 'पेपर किंग’; अकेले कर रहा 18% उत्पादन!

Which State Produces Most Paper in India: देशभर के स्कूलों में इन दिनों नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है. इसके लिए बड़े पैमाने पर पैरंट्स अपने बच्चों के लिए कॉपी-किताब खरीद रहे हैं. ये सब चीजें कागज से बनती हैं. जरा सोचकर देखिए कि अगर देश में कागज ही न हो तो क्या हाल होगा. बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपी-किताब कहां से मिलेंगे और वे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे. इन बातों से आपको कागज की अहमियत पता चल गई है.

देशभर में 26 टन सालाना कागज उत्पादन

भारत समेत दुनियाभर में कागज की पूर्ति का काम वहां की पेपर मिल्स करती हैं. भारत की बात करें तो यहां पर 900 से अधिक पेपर मिल्स सक्रिय हैं. इन मिल्स से सालाना 25-26 मिलियन टन प्रतिवर्ष कागज का उत्पादन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक राज्य ऐसा भी है, जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 18 प्रतिशत अकेले प्रॉडक्शन करता है.

सबसे ज्यादा कागज उत्पादन वाला राज्य

विभिन्न आधिकारिक और उद्योग रिपोर्टों के अनुसार महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है. यह स्टेट अपनी उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन दोनों में अग्रणी है. वहां पर करीब 100 से ज्यादा पेपर मिल्स हैं. चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में स्थित बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (BILT) भारत की सबसे बड़ी पेपर मिल है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लाखों टन है. यह मिल राइटिंग, प्रिंटिंग और कोटेड पेपर का प्रमुख उत्पादक है, जिससे महाराष्ट्र उत्पादन में आगे हो जाता है.

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ये चार राज्य हैं उत्पादन के सिरमौर

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार महाराष्ट्र में बड़े एकीकृत मिल्स का वर्चस्व है, जबकि गुजरात और उत्तर प्रदेश में छोटी रिसाइक्ल्ड फाइबर (RCF) आधारित मिल्स अधिक हैं. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक मिलकर देश की 60 प्रतिशत से अधिक कागज उत्पादन करते हैं. हालांकि मात्रा और गुणवत्ता में महाराष्ट्र इन चारों राज्यों में सबसे आगे है.

कागज उत्पादन में महाराष्ट्र की सफलता का कारण वहां पर बेहतर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह सुविधाएं और बाजार निकटता का होना है. कागज बनाने के लिए राज्य में कच्चे माल की भी पर्याप्त उपलब्धता रहती है. यही वजह है कि BILT जैसी कंपनियां न केवल घरेलू मांग पूरी करती हैं बल्कि निर्यात भी करती हैं. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है.

महाराष्ट्र के बाद इन राज्यों का है नंबर

महाराष्ट्र के बाद कागज उत्पादन में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है. गुजरात इस क्रम में चौथे नंबर पर आता है. महाराष्ट्र में कागज उत्पादन की वजह से हजारों परिवार को भी हर महीने रोजगार मिलता है, जिससे उनकी आजीविका चलती है. इस उद्योग की वजह से यह राज्य न केवल खुद चल रहा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहा है.