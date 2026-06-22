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भारत में सोयाबीन का 'किंग' है ये राज्य, अकेले उगाता देश की 44% Soybean; ईरान से लेकर फ्रांस तक हैं इस भारतीय डिश के दीवाने

State Producing Maximum Soybean in India: भारत में सोयाबीन को बड़े चाव से खाया जाता है. चाहे सब्जी हो चावल, सबमें सोयाबीन मिक्स करके खाया जा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सोयाबीन को आप इतने मजे से खाते हैं, उसे उगाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है. वह राज्य अकेले ही देश की 44% सोयाबीन उगा लेता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 22, 2026, 04:15 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:17 AM IST
भारत में सोयाबीन का 'किंग' है ये राज्य, अकेले उगाता देश की 44% Soybean; ईरान से लेकर फ्रांस तक हैं इस भारतीय डिश के दीवाने
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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