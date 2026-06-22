Where is Maximum Soybean Grown in India: चाहे बिरयानी हो या कोई सामान्य सब्जी. जब उसमें सोयाबीन (Soybean) मिक्स कर दिया जाता है तो उसका स्वाद एकदम से निखर जाता है. यह भारत की प्रमुख तिलहन फसल है, जिसे खरीफ के मौसम में उगाया जाता है. इस सब्जी को प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है. मजे की बात ये है कि इसे केवल इंसान ही नहीं, बल्कि पशुओं के आहार के रूप में भी यूज किया जाता है.