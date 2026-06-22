Where is Maximum Soybean Grown in India: चाहे बिरयानी हो या कोई सामान्य सब्जी. जब उसमें सोयाबीन (Soybean) मिक्स कर दिया जाता है तो उसका स्वाद एकदम से निखर जाता है. यह भारत की प्रमुख तिलहन फसल है, जिसे खरीफ के मौसम में उगाया जाता है. इस सब्जी को प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है. मजे की बात ये है कि इसे केवल इंसान ही नहीं, बल्कि पशुओं के आहार के रूप में भी यूज किया जाता है.
हालांकि, क्या आप जानते हैं कि जिस सोयाबीन को आप इतने चाव से खाते हैं, उसे उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? यह राज्य अकेला ही पूरे देश की आधी सोयाबीन उगाता है, जिसे भारत ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों के लोग स्वाद लेकर रोज खाते हैं. आइए, आपको बताते हैं कि भारत का गौरव बढ़ा रहा वह राज्य कौन-सा है?
हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं, उसका नाम मध्य प्रदेश है. यही वह राज्य है, जहां देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाया जाता है. इसके चलते मध्य प्रदेश को 'Soy State' के नाम से भी जाना जाता है. पूरे देश में उगने वाली सोयाबीन में अकेले मध्य प्रदेश का हिस्सा करीब 40-45 प्रतिशत होता है.
भारतीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2024-25 में भारत का कुल सोयाबीन उत्पादन 12.58 मिलियन टन रहा. इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा अकेले ही 5.54 मिलियन टन यानी लगभग 44 प्रतिशत रहा. 2025-26 में देश में उत्पादन घटकर 10.536 मिलियन टन हो गया, जिसमें 4.456 मिलियन टन सोयाबीन अकेले मध्य प्रदेश ने उगाया.
मध्य प्रदेश में लगभग 4.864 मिलियन हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती की जाती है. इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और होशंगाबाद समेत कई जिले सोयाबीन के हब माने जाते हैं. राज्य में सोयाबीन की औसत उत्पादकता 900-1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास रहती है. बढ़िया उत्पादन के लिए किसान JS-335, JS-20-34 जैसी बीज की उन्नत किस्मों का उपयोग करते हैं.
इस राज्य में सोयाबीन की फसल बारिश पर निर्भर करती है, इसलिए मानसून जब आगे-पीछे हो जाता है तो उत्पादन में भी फर्क आ जाता है. हालांकि, किसानों ने भी इस समस्या से निजात पाने के लिए रास्ते निकाल लिए हैं. वे अब सिंचाई के बेहतर साधनों, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण के जरिए अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.
अब बात करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाने वाले देश. इस सूची में ब्राजील पहले स्थान पर है. वह अकेले ही पूरी दुनिया में उगने वाली सोयाबीन का करीब 40 प्रतिशत उगाता है. जबकि भारत का नाम इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. विश्व के कुल सोयाबीन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 3 फीसदी है. इसमें भी आधा हिस्सा मध्य प्रदेश ले जाता है.
भारत में उगने वाले सोयाबीन को केवल देश में नहीं खाया जाता. इसका विदेशों में भी निर्यात किया जाता है. सालाना करीब 3.5 मिलियन टन सोयाबीन या उससे बने उत्पाद दूसरे को एक्सपोर्ट किए जाते हैं. भारतीय सोयाबीन खरीदने वाले देशों में नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, वियतनाम, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, UAE, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस और केन्या समेत कई देश शामिल हैं. इसकी वजह से देश को बेशकीमती विदेशी मुद्रा मिलती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है.