भारत का वो राज्य जो पूरे देश को खिलाता है नमक, इस जगह को कहते हैं सॉल्ट कैपिटल, विदेशों में भी होता है एक्सपोर्ट

Salt Capital of India: नमक खाने का स्वाद बढ़ाती है. प्राचीन काल से लेकर आज तक नमक का इस्तेमाल घरों में होता आया है. दुनियाभर के देशों में खाने का स्वादा बढ़ाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है. क्या आप जानते हैं भारत एक राज्य है जिसे नमक की राजधानी कहते हैं. आइए जानते हैं भारत का कौन राज्य सॉल्ट कैपिटल है.

नमक की राजधानी

गुजरात भारत की नमक की राजधानी के रूप में जाना जाता है. गुजराज से ही देश का सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है. रिपोर्ट के अनुसार भारत का टोटल 75 प्रतिशत नमक अकेले गुजरात से आता है. गुजराज नमक बिजनेस का सबसे बड़ा केंद्र है.

सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन

गुजराज का कच्छ और सौराष्ट्र सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है. कच्छ में आपको सफेद रेगिस्तान देखने को मिलेगा. कच्छ में बड़े लेवल पर नमक का प्रोडक्शन किया जाता है. यहां पर दूर-दूर तक सफेद नमक फैला है. नमक का रेगिस्तान देखने में बेहद खूबसूरत लगता है.

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विदेशों में होता है निर्यात

गुजराज की जलवायुऔ समुद्र तट नमक के उत्पादन के लिए सबसे सही है. यहां पर बड़े-बड़े तालाबों में समुद्री जल को वाष्पीकृत करके नमक का प्रोडक्शन किया जाता है. इस काम में हजारों लोग शामिल है. भारत से नमक कई देशों में निर्यात भी होता है. गुजरात में औद्योगिक नमक, खाने वाला ननक और केमिकल बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले नमक का प्रोडक्शन किया जाता है.

दांडी मार्च

भारत के लिए नमक के लिए स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संग्राम का भी हिस्सा रह चुका है. अंग्रेजों के नमक कानून और टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने दांड़ी यात्रा की शुरुआत की थी. गांधी जी का कहना था कि हवा और पानी की तरह नमक भी जरूरी आवश्यकता है. नमक पर हर इंसान का अधिकार है. दरअसल उस समय अंग्रेजों ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था. नमक पर काफी बड़ा टैक्स लेते थे. गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी. 24 दिनों तक उन्होंने ये पैदल यात्रा की थी. हजारों लोग उनके साथ इस आंदोलन का हिस्सा बने थे. 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर मुट्ठी भर नमक उठाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.