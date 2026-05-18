भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon, गर्मी आते ही मंडी में बिकते हैं टन के टन

गर्मियों के मौसम में मीठा, लाल और रसीला तरबूज खाना किसी पसंद नहीं होता है. ठंडा-ठंडा तरबूज खाते ही गर्मी से राहत मिलती है. तरबूज ना केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा शहर भी है जिसे तरबूज की राजधानी कहते हैं.

तरबूज की राजधानी

महाराष्ट्र का सोलापुर तरबूज की राजधानी है. सोलापुर में बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती होती है. यहां पर हाईवे के किनारे दूर-दूर तक तरबूज के खेत है. गर्मियों के मौसम में यहां पर बहुत ज्यादा तरबूज की खेती की जाती है. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है मंडी में तरबूज की मांग तेज हो जाती है. सोलापुर देश का सबसे बड़ा तरबूज उत्पादक है.

क्यों खास है सोलापुर

सोलापुर की मिट्टी और मौसम तरबूज की खेती के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माना जाता है. यहां की गर्म जलवायु और धूप तरबूज की खेती के लिए सबसे अच्छा है. इसी जलवायु और मौसम की वजह से यहां पर अच्छी क्वालिटी के तरबूज उगते हैं. सोलापुर के तरबूज बड़े मीठे और रसीले होते हैं. इस वजह से सोलापुर के तरबूज ना केवल महाराष्ट्र बल्कि देशभर में काफी पसंद किए जाते हैं. गर्मियों के मौसम में यहां पर ट्रक भर-भरकर तरबूज दूसरे शहर में भेजे जाते हैं.

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सोलापुर में सीधे किसान से खरीदते हैं तरबूज

सोलापुर में दूर-दूर तक तरबूज के खेत होते हैं जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं. सड़क किनारे तरबूज के खेत फैले हैं. यहां पर किसान से तरबूज सीधे खरीद सकते हैं. लोग यहां पर किसान से ही सीधा तरबूज खरीदते हैं. सोलापुर आज मीठे और रसीले तरबूज की पहचान बन चुका है.

किसानों की कमाई का जरिया

सोलापुर तरबूज की खेती के लिए जाना जाता है. सोलापुर किसानों के लिए तरबूज सबसे बड़ी कमाई का जरिया है. गर्मियों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल जाता है. तरबूज की फसल 70 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.