Which State Produces Most Walnuts in Country? सर्दियों में अखरोट (Walnut) खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने के साथ ही गर्माहट भी प्रदान करते हैं. भारत में यूं तो कई राज्यों में अखरोट की पैदावार होती है. लेकिन सही मायने में एक राज्य ऐसा है, जिसे देश में 'अखरोट का सम्राट' कहा जा सकता है. वह राज्य अकेले ही देश का 96 फीसदी अखरोट उगा लेता है. वहां पर पैदा हुए अखरोट न केवल पूरा देश बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोग चाव से खाते हैं. आइए जानते हैं कि वह दिलचस्प राज्य कौन-सा है, जो अखरोट किंग है.