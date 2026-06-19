Which State Produces Most Walnuts in Country? सर्दियों में अखरोट (Walnut) खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने के साथ ही गर्माहट भी प्रदान करते हैं. भारत में यूं तो कई राज्यों में अखरोट की पैदावार होती है. लेकिन सही मायने में एक राज्य ऐसा है, जिसे देश में 'अखरोट का सम्राट' कहा जा सकता है. वह राज्य अकेले ही देश का 96 फीसदी अखरोट उगा लेता है. वहां पर पैदा हुए अखरोट न केवल पूरा देश बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोग चाव से खाते हैं. आइए जानते हैं कि वह दिलचस्प राज्य कौन-सा है, जो अखरोट किंग है.
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अखरोट (Walnut) का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी हिमालयी राज्यों में होता है. लेकिन इसकी सबसे ज्यादा पैदावार जम्मू- कश्मीर में होती है. वहां पर पूरे देश का 96 प्रतिशत अखरोट उगाया जाता है. इसकी वजह से उसे 'भारत का अखरोट किंग' भी कहा जाता है. बाकी का 4 प्रतिशत अखरोट हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में उगाया जाता है.
अखरोट उत्पादन में जम्मू-कश्मीर के अव्वल रहने की सबसे बड़ी वजह वहां पर ठंडी घाटियां हैं, जो अखरोट के पौधे के बढ़ने के लिए आदर्श कही जाती हैं. प्रदेश के अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामुला, शोपियां, गंदरबल, सोनमर्ग जिले अखरोट उत्पादन के लिए मशहूर हैं. कश्मीरी अखरोट अपने पतले छिलकों, अच्छे स्वाद और हाई क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध हैं. इन अखरोटों का देश समेत विदेशों में भी निर्यात किया जाता है.
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 में भारत में अखरोट का कुल उत्पादन लगभग 307,110 मीट्रिक टन था. इसमें जम्मू-कश्मीर का हिस्सा 3 लाख टन से अधिक रहा. अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसमें भी जम्मू-कश्मीर अव्वल है. देश के कुल अखरोट उत्पादन क्षेत्रफल में जम्मू-कश्मीर की हिस्सेदारी लगभग 85 प्रतिशत है.
जम्मू कश्मीर में अखरोट की खेती सदियों पुरानी है. वहां पर किसान अपने पारंपरिक ज्ञान और आर्गेनिक तरीके से इसकी खेती करते हैं. प्रदेश में अखरोट की कई स्थानीय किस्में उगाई जाती हैं. यह वहां के किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है. अखरोट उत्पादन में कीटनाशकों का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है.
वैश्विक उत्पादन की बात की जाए तो भारत इस मामले में दुनिया में आठवें स्थान पर है. भारत में उगने वाले कश्मीरी अखरोटों की यूरोप, मिडिल ईस्ट के देशों में ज्यादा मांग है. वहीं, चीन इस मामले में सबसे आगे है. वहां सालाना करीब 14 लाख मीट्रिक टन अखरोट का उत्पादन किया जाता है, जो कि दुनिया का करीब आधा है. दूसरे स्थान पर यूएस है. जबकि ईरान, तुर्की, चिली, अफगानिस्तान में अखरोट का व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता है.