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भारत का 'Walnuts Capital' कहलाता है ये प्रदेश, अकेले उगाता देश का 96% अखरोट; आखिर कैसे बना इस फसल का बादशाह?

Where Most Walnuts Grown in India? भारत में अखरोटों की खपत बड़े पैमाने पर होती है. इसे सेहतमंद फूड के साथ ही प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का 'Walnuts Capital' कौन-सा प्रदेश कहलाता है. वह राज्य अकेले ही देश का 96% अखरोट उगाता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 19, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:03 PM IST
भारत का 'Walnuts Capital' कहलाता है ये प्रदेश, अकेले उगाता देश का 96% अखरोट; आखिर कैसे बना इस फसल का बादशाह?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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