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भारत का वो राज्य, जो उगाता है हाथी के पैर जैसी दिखने वाली 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता देश की ‘जिमीकंद कैपिटल’

Where is Rare Vegetable of India Yam Grown: भारत का वो राज्य कौन-सा है, जो हाथी के पैर जैसी दिखने वाली 'दुर्लभ' सब्जी उगाता है? वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में इसकी पैदावार होती है कि उसे देश की ‘जिमीकंद कैपिटल’ कहा जाता है. रिकॉर्ड के अनुसार, वहां पर देश में पैदा होने वाली कुल पैदावार का 34 प्रतिशत इसी राज्य में उगाया जाता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 21, 2026, 03:32 AM IST
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भारत का वो राज्य, जो उगाता है हाथी के पैर जैसी दिखने वाली 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता देश की ‘जिमीकंद कैपिटल’

Which State First Place Growing Rare Vegetable of India Yam: आप रोजाना अलग-अलग तरह की सब्जी खाते हैं. ऐसा करने से न केवल आपका टेस्ट चेंज होता है बल्कि सेहत के लिहाज से भी ऐसा करना बहुत जरूरी होता है. लेकिन क्या आपने एक दुर्लभ सब्जी जिमीकंद खाई है, जिसे सूरन, ओल, चैना या Elephant Foot Yam के नाम से भी जाना जाता है. यह दुर्लभ कंद वाली सब्जी है. 

इसका वैज्ञानिक नाम Amorphophallus paeoniifolius है. इसे अराके (Araceae) मूल की सब्जी माना जाता है. इस सब्जी की उत्पत्ति दक्षिण-पूर्व एशिया मानी जाती है, लेकिन भारत में प्राचीन काल से इसकी खेती होती रही है. यह सब्जी देश के कई राज्यों में उगाई जाती है लेकिन एक राज्य ऐसा है, जिसे 'जिमीकंद कैपिटल' कहा जाता है. पूरे देश में सबसे ज्यादा जिमीकंद इसी राज्य में उगाया जाता है, जिसे बाद में मुल्क के अलग-अलग हिस्सों में भेजा जाता है. 

कैसी होती है जिमीकंद सब्जी?

जिमीकंद का कंद हाथी के पैर जैसा बड़ा, खुरदुरा और भूरा होता है. इसके अंदर का गूदा सफेद या हल्का गुलाबी रंग का होता है. यह सब्जी पौष्टिकता और औषधीय गुणों से भरपूर है. इसमें भरपूर डाइटरी फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन A एवं C तथा कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं. यह कम वसा वाली सब्जी है, जिसे वजन नियंत्रण, मधुमेह कंट्रोल करने, पाचन तंत्र को फिट करने और हार्ट की सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है. आयुर्वेद में इसे सूजन कम करने, रक्त शुद्ध करने और शक्ति बढ़ाने वाली औषधीय सब्जी माना जाता है.

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भारत में जिमीकंद की सब्जी आमतौर पर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड में उगाई जाती है. देश में इसकी खेती लगभग 40,000-42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है और इस सब्जी का सालाना उत्पादन 8-11 लाख टन के आसपास रहता है.

उत्पादन के मामले में ये राज्य टॉपर

देश में सबसे ज्यादा जिमीकंद उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है. वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल ने कुल 2 लाख 8 हजार 95 टन उत्पादन किया. ऐसा करके उसन देश के कुल उत्पादन (लगभग 9.87 लाख टन) में 34.31% का योगदान दिया. बंगाल के 16,278 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फसल उगाई जाती है. ऐसा करके यह राज्य क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में अग्रणी बन जाता है. इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का नाम आता है. 

कैसे उगाई जाती है जिमीकंद सब्जी?

जिमीकंद को छायादार जगहों, केले या नारियल बागानों में इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी उगाया जाता है. इस फसल को तैयार करने में 6-8 महीनों का समय लगता है. एक हेक्टेयर में 30-100 टन तक इसकी उपज मिल सकती है. इसे उगाने में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है. जिसकी वजह से किसानों के लिए इसकी पैदावार फायदेमंद मानी जाती है. हालांकि, कंद में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, इसलिए इसकी कटाई और पकाने में सावधानी बरतनी पड़ती है.

जिमीकंद को केवल सब्जी ही नहीं, बल्कि कई अन्य रूपों में भी इस्तेमाल किया जाता है. भारतीय रसोई में जिमीकंद का उपयोग मसाला करी, चिप्स, कोफ्ता, अचार और सब्जी बनाने में भी होता है. उत्तर भारत में दिवाली पर 'तरीवाले सूरन' बनाने की भी परंपरा है. यह शाकाहारी भोजन है, जो 'मीट' जैसा स्वाद देता है. यही वजह है कि इसे काफी पसंद किया जाता है.

कितने में मिल जाती है यह दुर्लभ सब्जी?

दिल्ली-एनसीआर में जिमीकंद की कीमत की बात करें तो रिटेल बाजार में यह 50 से 80 रुपये प्रति किलो के बीच मिल जाता है. जबकि ऑर्गेनिक या प्रीमियम क्वालिटी वाली जिमीकंद की कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है. आप अपने आसपास के सब्जी बाजार में जाकर इस स्पेशल डिश को खरीद सकते हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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