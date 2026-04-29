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केरल और तमिलनाडु नहीं... देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन; विदेशों में भी है हाई डिमांड

क्या आपको पता है कि भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन-सा है. आम तौर पर यह सवाल आते ही मन में केरल का नाम आता है, लेकिन आंकड़े  कुछ और कहते हैं. दुनिया भर में सबसे अधिक नारियल उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान पहला है. आइए आपने आर्टिकल में हम आपको इससे संबंधित जानकारी देते हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 29, 2026, 10:08 PM IST
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केरल और तमिलनाडु नहीं... देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन; विदेशों में भी है हाई डिमांड

Coconut Production In India: गर्मी का सीजन आते ही सबसे अधिक डिमांड ठंडे पेय पदार्थों की होती है. गर्मी के सीजन में पूरे देश में सबसे अधिक नारियल पानी की मांग बढ़ती है. भारत के सभी राज्यों में नारियल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है. इस बीच सवाल खड़ा होता है कि भारत में सबसे अधिक नारियल की पैदावार कहां होती है. जैसा की सभी को पता है, भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन दक्षिण भारत के राज्यों में होता है. 

दरअसल, जब भी नारियल के पैदावार की बात आती है, ऐसे में किसी के भी मन में सबसे पहले जवाब आता है केरलम और तमिलनाडु वह राज्य हैं, जहां नारियल का उत्पादन काफी अधिक होता है. हालांकि, वास्तविक जानकारी इससे कहीं अलग है. भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में तमिलनाडु और केरलम नहीं है, बल्कि एक दूसरा राज्य है. आइए आपको उसके बारे में बताते हैं... 

भारत में कहां होगी सबसे अधिक नारियल की पैदावार 

गौरतलब है कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है. नारियल उत्पादन करने की लिस्ट में इस राज्य का नंबर पहले पायदान पर आता है. हालांकि, केवल कर्नाटक नहीं, दक्षिण भारत के राज्यों को नारियल उत्पादन का गढ़ माना जाता है. 

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बता दें कि कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाले कोकोनट डेवेलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023-24 में कर्नाटक ने 615 करोड़ (6,151 मिलियन) नारियल की पैदावार का रिकॉर्ड बनाया है.  

नारियल उत्पादन में भारत की कितनी हिस्सेदारी? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में नारियल उत्पाद में कर्नाटक की हिस्सेदारी करीब 28 प्रतिशत है. कर्नाटक में तुमकुरु, हस, चिकमगलूर और मांड्या जैसे जिलों को सबसे अधिक नारियल उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है. जानकार मानते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश और धूप का सीधा फायदा होता है, जिससे नारियल की पैदावार काफी अच्छी होती है. 

अन्य राज्यों का स्थान कहां? 

मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि नारियल उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान दूसरे नंबर पर आता है. जहां पर करीब 609 करोड़ नारियल की पैदावार दर्ज की गई है. वहीं, केरल 552 करोड़ नारियल उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर है. 

यह भी पढ़े: UAE Leaves OPEC: क्या यूएई ने ओपेक छोड़कर सऊदी-पाकिस्तान से टकराव मोल ले लिया? समझें पूरा मामला

दुनिया में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन भारत में 

आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पाद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरी दुनिया में जितना भी नारियल का उत्पादन होता है, उसका 30.37% उत्पादन अकेले भारत ही करता है. भारत में करीब 2,165.20 हजार हेक्टेयर इलाके में नारियल की खेती की जाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में हर साल 21 हजार मिलियन से अधिक नारियल की पैदावार होती है. भारत में करीब 1 करोड़ से अधिक लोग नारियल से जुडे़ हैं. 

भारत से नारियल खरीदने वाले देश 

भारत नारियल का सबसे बड़ा एक्पोर्टर भी है. वियतनाम, यूएई, बांग्लादेश समेत कई ऐसे देश हैं, जो भारत से सबसे अधिक नारियल खरीदते हैं.  वहीं, मलेशिया, अमेरिका जैसे देश भी भारत से नारियल आयात करते हैं. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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