आम से कई गुना महंगा बिकता ये छोटा-सा केला, इलायची जैसी आती खुशबू; ये राज्य कहलाता दुनिया का 'Cardamom Banana Capital'

State Growing Cardamom Banana in India: केला ऐसा फल है, जो सालभर बाजार में मिलता है. यह स्वाद में तो मजेदार है ही, पाचन तंत्र के लिए भी जबरदस्त फायदेमंद माना जाता है. इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिससे पेट ठीक रहता है. अधिकतर लोगों को शायद इस बात का पता नहीं होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा केला उगाने वाला देश है. यहां पर केले की मात्रा और वैरायटी, दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाती है. केले की ऐसी ही एक अनोखी वैरायटी है, जिसे इलायची केला कहा जाता है.

इलायची केले का आकार कितना बड़ा होता है?

यह सामान्य केलों से पूरी तरह अलग वैरायटी है. इसका आकार महज 7 से 10 सेंटीमीटर होता है. लेकिन स्वाद में बेहद मीठा, सुगंधित और पौष्टिक होता है. इलायची केला भारत की सबसे आकर्षक और स्वादिष्ट केला किस्मों में से एक है. इसका छिलका इतना पतला होता है कि लगभग कागज जैसा लगता है. पकने पर यह आसानी से छिल जाता है और अंदर का गूदा क्रीमी, मीठा और हल्की इलायची-वनिला जैसी खुशबू वाला निकलता है.

भारत में सबसे ज्यादा इलायची केला कहां उगता है?

अगर भारत केला उत्पादन में दुनिया का सिरमौर है तो इलायची केला उगाने के मामले में कर्नाटक वर्ल्ड कैपिटल है. इस केले को कर्नाटक में येलक्की केला, महाराष्ट्र में इलायची केला और बिहार में चीनिया केला कहा जाता है. हालांकि, उत्पादन के मामले में कोई भी राज्य कर्नाटक के आसपास नहीं है. वह इस नस्ल के केले का 30 प्रतिशत अकेले पैदा करता है.

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कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर, कोलार और चामराजनगर के क्षेत्रों में इसकी व्यापक स्तर पर खेती की जाती है. वहां की जलवायु और मिट्टी इलायची केला की पैदावार के लिए अनुकूल मानी जाती हैं. यही वजह है कि वहां पर इस केले की बंपर पैदावार होती है.

कितने महीने में आ जाता है फल?

इलायची केला की बागवानी दूसरे केलों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान मानी जाती है. यह 12-15 महीनों में फल देना शुरू कर देती है. इसके पौधे छोटे साइज के होते हैं, इसलिए घने रोपण संभव है. किसान इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं. इसलिए सामान्य केलों की तुलना में बाजार में इसकी कीमत 2 से 4 गुना ज्यादा मिलती है.

यह केला किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें पोटैशियम, विटामिन C, विटामिन B6, फाइबर और प्राकृतिक शर्करा भरपूर मात्रा में मिलता है. इसका आकार छोटा होता है, जिसकी वजह से इसमें कैलोरी कम होती है. वजन कंट्रोल करने के लिहाज से इस केले का सेवन बढ़िया माना जाता है. इसमें मौजूद पोटैशियम सोडियम हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है. ट्रिप्टोफैन की मौजूदगी मूड अच्छा रखने में मदद करती है. जबकि फाइबर पाचन तंत्र को फिट रखता है.

गर्मियों में चरम पर पहुंच जाती है मांग

अगर आप इस केले का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको उसे ढूंढने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. आप सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से इसे खरीद सकते हैं. हालांकि, यह केला खास सीजन में ही उपलब्ध होता है. गर्मियों में केले की इस किस्म की मांग चरम पर होती है. कई लोग इसे सीधे खाते हैं, जबकि कई लोग शेक, स्मूदी, आइसक्रीम या मिठाइयों में इस्तेमाल करते हैं.

कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि अगर आपने कभी इलायची केला ट्राई नहीं किया है तो लोकल बाजार में इसे जरूर ढूंढें. अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो बार-बार याद आएगा. इसका स्वाद, खुशबू और स्वास्थ्य का अनोखा कॉम्बिनेशन बड़े केलों में कम ही मिलता है. इलायची केला सिर्फ फल नहीं, बल्कि दुनिया को भारत की अनमोल धरोहर भी है.