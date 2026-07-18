भारत का 'गारलिक कैपिटल' कहलाता है ये अद्भुत राज्य, अकेले उगाता देश का 60% लहसुन, करोड़ों घरों का भोजन बनाता टेस्टी

Where is Most Garlic Grown in India: भारत में आप चाहे कोई भी सब्जी खाएं या दाल, उसमें लहसुन का तड़का आपको अवश्य लगा दिखाई देगा. लहसुन एक ऐसा अहम मसाला और औषधीय फसल है, जिसे भारतीय रसोई का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है. यह किसानों के लिए एक प्रमुख नकदी फसल भी है, जिसे बेचकर वे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के तमाम घरों में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा लहसुन आखिर किस राज्य में उगाया जाता है. उस राज्य का एक जिला तो भारत की लहसुन राजधानी भी कहा जाता है. आइए आपको लहसुन से जुड़े उन आंकड़ों के बारे में विस्तार से बताते हैं.