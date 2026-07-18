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भारत का 'गारलिक कैपिटल' कहलाता है ये अद्भुत राज्य, अकेले उगाता देश का 60% लहसुन, करोड़ों घरों का भोजन बनाता टेस्टी

India Largest Garlic-Producing State: क्या आप जानते हैं कि आपके खाने को टेस्टी बनाने वाला लहसुन सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है. वह राज्य अकेले ही पूरे देश का 60% लहसुन उगाता है. इस राज्य को देश की 'गारलिक कैपिटल' कहा जाता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 18, 2026, 03:30 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:35 AM IST
भारत का 'गारलिक कैपिटल' कहलाता है ये अद्भुत राज्य, अकेले उगाता देश का 60% लहसुन, करोड़ों घरों का भोजन बनाता टेस्टी
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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