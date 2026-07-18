भारत का 'गारलिक कैपिटल' कहलाता है ये अद्भुत राज्य, अकेले उगाता देश का 60% लहसुन, करोड़ों घरों का भोजन बनाता टेस्टी

Where is Most Garlic Grown in India: भारत में आप चाहे कोई भी सब्जी खाएं या दाल, उसमें लहसुन का तड़का आपको अवश्य लगा दिखाई देगा. लहसुन एक ऐसा अहम मसाला और औषधीय फसल है, जिसे भारतीय रसोई का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है. यह किसानों के लिए एक प्रमुख नकदी फसल भी है, जिसे बेचकर वे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के तमाम घरों में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा लहसुन आखिर किस राज्य में उगाया जाता है. उस राज्य का एक जिला तो भारत की लहसुन राजधानी भी कहा जाता है. आइए आपको लहसुन से जुड़े उन आंकड़ों के बारे में विस्तार से बताते हैं.
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) और कृषि क्षेत्र के आंकड़ों के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा लहसुन उगाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है. देश के कुल लहसुन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान अकेले ही लगभग 60% से 62% के बीच है. मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान राजस्थान और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का माना जाता है. इन दोनों राज्यों में करीब 16-16 फीसदी लहसुन उगाया जाता है.
मध्य प्रदेश राज्य का मंदसौर जिला तो लहसुन उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है. उसे भारत का गारलिक सिटी यानी लहसुन का शहर भी कहा जाता है. वहां पर एशिया की सबसे बड़ी लहसुन मंडियों में से एक स्थित है. उसके अलावा नीमच, रतलाम, उज्जैन और धार जैसे जिलों में भी लहसुन की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है.
मध्य प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा लहसुन उगाया जाता है तो उसकी अपनी कई वजहें हैं. असल में लहसुन रबी यानी सर्दियों की फसल है. इसके शुरुआती विकास के लिए ठंडी जलवायु और कंद (गांठ) बनते समय थोड़े गर्म मौसम की आवश्यकता होती है. मध्य प्रदेश का मौसम इस फसल के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है.
राज्य में मालवा मालवा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में काली और दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो लहसुन की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है. इस मिट्टी में जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होती है, जिससे कंद यानी लहसुन की गांठें सड़ती नहीं हैं और उनका आकार भी बड़ा और ठोस बन जाता है.
खास बात ये है कि मध्य प्रदेश के किसानों को अपने तैयार लहसुन को बेचने के लिए इधर-उधर भटकना भी नहीं पड़ता. मंदसौर और नीमच जिले में बड़ी कृषि उपज मंडियां हैं, जहां पर किसान अपनी उपज को आसानी से बेच पाते हैं. इन मंडियों के जरिए लहसुन न केवल पूरे भारत भेजा जाता है, बल्कि विदेशों में भी निर्यात किया जाता है.
लहसुन मिलाने से केवल भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ता बल्कि यह शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि भी है. इसमें 'एलिसिन' (Allicin) नामक एक सक्रिय तत्व पाया जाता है. यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा घटता है और दिल की सेहत दुरुस्त रहती है.
लहसुन का सेवन हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है. यह हमारी रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है. इसे नियमित रूप से खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल गुण भी होते हैं. सर्दियों में रोजाना खाली पेट लहसुन की एक-दो कलियां खाने से सर्दी-खांसी और वायरल बीमारियों से बचाव होता है.
लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह हमारे शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स (विषाक्त पदार्थों) को बाहर निकालकर उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा कर देता है. यही नहीं, लहसुन खाने से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है. इसके सेवन गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है.