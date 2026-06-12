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देश का 22% करेला अकेले उगाता है ये राज्य, कहलाता भारत का 'Karela Capital'; बड़े-बड़े स्टेट भी इस सूबे के आगे फेल

India Bitter Gourd Capital: गर्मियों के इस सीजन में खाई जाने वाली करेला प्रमुख सब्जी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा करीब 22% करेला अकेले कौन-सा राज्य उगाता है. इसके चलते उसे भारत का 'Karela Capital' भी कहते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 12, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:50 PM IST
देश का 22% करेला अकेले उगाता है ये राज्य, कहलाता भारत का 'Karela Capital'; बड़े-बड़े स्टेट भी इस सूबे के आगे फेल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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