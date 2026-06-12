Where is Bitter Gourd Grown Most in India? गर्मियों में करेले (Bitter Gourd) की सब्जी खाना अक्सर हर किसी को पसंद होता है. खासकर कच्चे आम के साथ करेले की सब्जी का तो टेस्ट ही गजब का होता है. भारत में करेले की खेती हर साल लगभग 80-90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और कुल उत्पादन 1.5 से 1.8 लाख टन के आसपास रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि करेला उगाने के मामले में कौन-सा राज्य देश का सिरमौर है. वह राज्य अकेले ही पूरे देश का करीब 22 प्रतिशत उगाता है. इसकी वजह से उसे देश की करेला कैपिटल भी कहा जाता है.
हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं, उसका नाम मध्य प्रदेश है. देश में सबसे ज्यादा करेला (Bitter Gourd) इसी राज्य में उगाया जाता है. आप उसे करेला उत्पादन में देश का लीडर स्टेट भी कह सकते हैं. वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में लगभग 3.33 लाख टन करेले की पैदावार की गई, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 19-22% रहा.
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल-सब्जी उत्पादक देश होने के साथ-साथ करेले का भी प्रमुख उत्पादक है. वैसे तो करेले की खेती पूरे भारत में की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जलवायु, सिंचाई सुविधा और बड़े क्षेत्रफल के कारण यहां उत्पादन सबसे ज्यादा है. जिसकी वजह से यह राज्य पिछले कई वर्षों से टॉप पर बना हुआ है.
राज्य में ज्यादा करेला उत्पादन के पीछे कई सारी वजहें हैं. वहां की मिट्टी उपजाऊ है और सिंचाई सुविधाएं बेहतर हैं. करेला उगाने के लिए राज्य की जलवायु भी अनुकूल है. इन कारणों की वजह से राज्य में करेले बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. एमपी में धार, इंदौर, उज्जैन समेत कई इलाके प्रमुख उत्पादक जिले हैं. वहां पर पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड-1, अरका हरित, एमडीयू-1 समेत करेले की कई खास किस्में उगाई जाती हैं. वहां पर करेले की आधुनिक हाइब्रिड किस्में 25-30 टन प्रति हेक्टेयर तक उपज दे देती हैं.
करेला का स्वाद भले ही कड़वा लगता हो लेकिन अगर उसे सही ढंग से बनाया जाए तो वह टेस्टी हो जाता है. यही वजह है कि वह गर्मियों में खाई जाने वाली भारत की प्रमुख सब्जी है. करेले की सब्जी का सेवन स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. वह स्वादिष्ट होने के साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर है.
करेले में विटामिन C, A, फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. उसके नियमित सेवन से मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदा मिलता है. यही नहीं, करेला खाने से खून भी साफ और पतला होता है. जिससे हार्ट अटैक का खतरा घटता है.
मध्य प्रदेश के बाद करेला उत्पादन में दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है. इसके अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में करेला बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. चूंकि यह फसल रबी और खरीफ की फसलों के बीच की अवधि में लगाई जाती है. इसलिए करेला उगाने से किसानों को एक्सट्रा आय भी हो जाती है.