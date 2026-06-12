Where is Bitter Gourd Grown Most in India? गर्मियों में करेले (Bitter Gourd) की सब्जी खाना अक्सर हर किसी को पसंद होता है. खासकर कच्चे आम के साथ करेले की सब्जी का तो टेस्ट ही गजब का होता है. भारत में करेले की खेती हर साल लगभग 80-90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और कुल उत्पादन 1.5 से 1.8 लाख टन के आसपास रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि करेला उगाने के मामले में कौन-सा राज्य देश का सिरमौर है. वह राज्य अकेले ही पूरे देश का करीब 22 प्रतिशत उगाता है. इसकी वजह से उसे देश की करेला कैपिटल भी कहा जाता है.