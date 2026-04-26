भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड; बंगाल और तमिलनाडु लिस्ट में नहीं

भारत कृषि प्रधान देश है. भारत से दुनिया के कई देशों में खाद्य सामग्री एक्सपोर्ट की जाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है. आम तौर पर माना जाता है कि बंगाल या तमिलनाडु सबसे अधिक चावल का उत्पादन करते हैं, लेकिन लिस्ट में टॉप पर कोई और देश है. आइए उसके बारे में आपको बताते हैं....
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Which state produces most rice: भारत में जब भी चाल उत्पादन की बात आती है, तो सबसे पहले नाम तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का ही आता है. दोनों राज्यों में चावल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर किया जाता है. दोनों राज्य पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में इसलिए भी हैं, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इस बीच देश का एक ऐसा राज्य भी है, जिसने चावल के उत्पादन में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों को पीछे छोड़ दिया है.
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से हाल में जारी आंकड़े इस बात पर मुहर भी लगा रहे हैं. साल 2025 में सबसे अधिक चावल की पैदावार बंगाल और तमिलनाडु में नहीं हुई है. पिछले साल पूरे देश में 1406 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ है. ये केवल सरकारी आंकडे हैं. हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वह उसका नाम उत्तर प्रदेश है. हम अपने इस आर्टिकल में जानेंगे कि सबसे चावल उत्पादन में अगर यूपी सबसे आगे है, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं.
भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में सबसे अधिक चावल का उत्पादन यूपी में हुआ. साल 2025 में यूपी में 192 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ. जानकार मानते हैं कि यूपी में पर्याप्त गर्म मौसम, पर्याप्त पानी और समय पर आए मानसून के कारण चावल का उत्पादन काफी अच्छा रहा. माना जा रहा है कि आवश्यकता के अनुसार, पर्याप्त बारिश होने के कारण धान की उपज अच्छी रही.
किसी समय पर चावल के उत्पादन पर अपना दबदबा रखने वाले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल अब पिछड़ गए हैं. चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना है. साल 2025 में यहां पर चावल की पैदावार करीब 183 लाख टन रही. इसके अलावा 127 लाख टन के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर रहा. पश्चिम बंगाल का चार नंबर पर आता है. बंगाल में साल 2025 में 119 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ है. वहीं, मध्यप्रदेश में 100 लाख टन चावल का उत्पादन पिछले साल हुआ.
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गौरतलब है कि दुयिना में भारत चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है. अधिक पैदावार के कारण दुनिया के 150 देश भारत से चावल खरीदते हैं. सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएसी समेत दुनिया के कई देश भारत से चावल खरीदना पसंद करते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसारस साल 2024-25 में भारत ने कुल 20 मिलियन मीट्रिक टन चावल को एक्सपोर्ट किया था. दुनियाभर में वैश्विक व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण साझेदारी 30-35 प्रतिश है.
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