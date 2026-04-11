भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', जहां हर साल हजारों एकड़ में उगती है नशे की फसल

Most Bhaang Grows State in India: क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में भांग उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है. उस राज्य को देश की 'भांग कैपिटल' भी कहा जाता है. मजे की बात ये है कि इसकी खेती गैर-कानूनी है. इसके बावजूद उस राज्य में हर साल हजारों एकड़ में यह नशे की फसल उगाई जाती है.
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Where cannabis grown most in India: भांग का नाम तो आप सबने सुना ही होगा. होली पर कई लोग ठंडाई में भांग का नशा मिलाकर सेवन करते हैं, जिससे इंसान देर तक हंसता रहता है या रोता रहता है. यह भांग एक खास पौधे की पत्तियों से निकले रस से तैयार की जाती है. इस पौधे को अंग्रेजी में कैनाबिस कहा जाता है. इस भांग से कई बीमारियों का इलाज भी किया जाता है. मजे की बात ये है कि अधिकतर लोगों ने भांग की खेती होते हुए नहीं देखी होगी, फिर भी देश में भांग की बिक्री धड़ल्ले से होती है. आखिर यह भांग आती कहां से है. देश का कौन सा राज्य भांग की खेती का सरताज है. आइए आज इस मुद्दे पर आपको कई कई रोचक जानकारियां देते हैं.
हाल में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, भांग की खेती के मामले में ओडिशा अव्वल स्थान पर है. वहां के कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल और गजपति जैसे जंगली इलाकों में भांग की अवैध खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है. दो साल पहले पुलिस ने वहां 27 हजार 700 एकड़ से ज्यादा पौधे नष्ट किए थे. जबकि दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश का मलाना है.
देश में भांग का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है. होली, शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर भांग की लस्सी और ठंडाई में भांग की गोलियां मिलाकर पिया जाता है. इससे खुशी, भूख बढ़ाने और पाचन में मदद मिलती है. आयुर्वेद की बात करें तो यह दर्द निवारक, उल्टी रोकने और तनाव कम करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है. आधुनिक समय में इससे पर्यावरण अनुकूल दवाएं और सामग्री बनाई जा रही हैं. साथ ही एपिलेप्सी और कैंसर जैसे रोगों का इलाज भी संभव हो रहा है.
इसका जवाब थोड़ा जटिल है. असल में देश के NDPS एक्ट 1985 में भांग के पौधे की खेती, फूल और रेजिन (गंजा-चरस) को बैन किया गया है. हालांकि उसकी पत्तियां और बीज को छूट दी गई है, जिससे भांग बनती है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को अब औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है. जबकि ओडिशा जैसे राज्यों में यह अब भी बैन है.
देश में भांग का कितना सालाना उत्पादन हुआ, इसका कोई आधिकारिक डेटा दर्ज नहीं किया जाता क्योंकि ज्यादातर खेती अवैध है. इसके बावजूद, देशभर में हर साल भांग के हजारों टन पौधे लगाए जाते हैं. उनमें से जितनी भांग की पुलिस जब्ती करती है, उसे ही सालाना उत्पादन का आंकड़ा मान लिया जाता है. इस हिसाब से ओडिशा का योगदान करीब 25-30 प्रतिशत से ज्यादा माना जा सकता है, जो उसे 'भांग कैपिटल' बना देता है.
इस सवाल का जवाब है ज्यादा कमाई. असल में भांग की खेती से एक फसल चक्र में 5 लाख रुपये तक की कमाई संभव है, जबकि पारंपरिक फसलें मुश्किल से गुजारा भरती हैं. यही वजह है कि लोग न चाहते हुए भी कम समय में अमीर होने के लिए इसकी भांग की खेती की ओर खिंचे चले आते हैं. हालांकि, अब हिमाचल और उत्तराखंड में इसकी खेती की कानूनी अनुमति मिल चुकी है. इसके बावजूद अधिकतर राज्यों में यह बैन है. जिसकी वजह से भांग उगाने वालों पर गिरफ्तारी, स्वास्थ्य जोखिम का खतरा हमेशा मंडराता रहता है.
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