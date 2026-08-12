इस राज्य में खरीदा पेट्रोल-डीजल तो देना होगा 'विधवा और अनाथ सेस', जानिए कितना चुकाना होगा टैक्स; सरकार ने लागू किया नोटिफिकेशन

What is Himachal Pradesh Widow and Orphan Cess? अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो अब आपको सरकार को 'विधवा और अनाथ सेस' (Widow and Orphan Cess) भी देना होगा. यह सेस राज्य में बिकने वाले पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर प्रति लीटर 60 पैसे के हिसाब से लगेगा. सुक्खू सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है. यह नया सेस (Cess) 11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है. इसका मकसद राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए फंड जुटाना है.