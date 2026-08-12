Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /इस राज्य में खरीदा पेट्रोल-डीजल तो देना होगा विधवा और अनाथ सेस, जानिए कितना चुकाना होगा टैक्स; सरकार ने लागू किया नोटिफिकेशन

इस राज्य में खरीदा पेट्रोल-डीजल तो देना होगा 'विधवा और अनाथ सेस', जानिए कितना चुकाना होगा टैक्स; सरकार ने लागू किया नोटिफिकेशन

Himachal Pradesh Widow and Orphan Cess: अगर अब आप पेट्रोल-डीजल खरीदने पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको 'विधवा और अनाथ सेस' सेस देना होगा. इस बारे में एक राज्य में अधिसूचना लागू कर दी गई है. आइए, आपको बताते हैं कि यह सेस कैसे वसूला जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 12, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:51 AM IST
इस राज्य में खरीदा पेट्रोल-डीजल तो देना होगा 'विधवा और अनाथ सेस', जानिए कितना चुकाना होगा टैक्स; सरकार ने लागू किया नोटिफिकेशन

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मल्लिका शेरावत पर है टॉम क्रूज का क्रश, हॉलीवुड हैंडसम हंक भेजते थे पर्सनल वीडियो!
2
3
4
5