इस राज्य में खरीदा पेट्रोल-डीजल तो देना होगा 'विधवा और अनाथ सेस', जानिए कितना चुकाना होगा टैक्स; सरकार ने लागू किया नोटिफिकेशन

What is Himachal Pradesh Widow and Orphan Cess? अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो अब आपको सरकार को 'विधवा और अनाथ सेस' (Widow and Orphan Cess) भी देना होगा. यह सेस राज्य में बिकने वाले पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर प्रति लीटर 60 पैसे के हिसाब से लगेगा. सुक्खू सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है. यह नया सेस (Cess) 11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है. इसका मकसद राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए फंड जुटाना है.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई. जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 11 अगस्त 2026 को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी. इसके मुताबिक, पेट्रोल और डीजल दोनों पर 60 पैसे प्रति लीटर की दर से यह सेस वसूला जाएगा.
अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से होने वाली अतिरिक्त राजस्व आय का इस्तेमाल राज्य की विधवा महिलाओं, असहाय बच्चों और अनाथों के कल्याण, शिक्षा, आवास और पुनर्वास से जुड़ी योजनाओं पर किया जाएगा.
अधिसूचना के मुताबिक, इस सेस की वसूली हिमाचल प्रदेश के भीतर 'बिक्री के प्रथम बिंदु' पर ही की जाएगी. इसका सीधा अर्थ यह है कि जैसे ही ईंधन डिपो से राज्य के भीतर आपूर्ति और बिक्री की अगली प्रक्रिया में प्रवेश करेगा, यह टैक्स वहीं जमा कर लिया जाएगा. इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल पंपों के जरिए ईंधन की बिक्री आगे के चरणों में होगी.
आम जनता के लिहाज से देखों तो ईंधन की कीमतों में प्रति लीटर 60 पैसे की बढ़ोतरी ज्यादा बड़ी नजर नहीं आती. हालांकि, इसका असर दैनिक यात्रियों, निजी वाहन चालकों और माल ढुलाई करने वाले कमर्शियल वाहनों पर पड़ेगा. पेट्रोल और डीजल के महंगे होने से परिवहन लागत में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं के परिवहन पर हल्का असर पड़ सकता है.
हालांकि, सरकार का मानना है कि यह एक मामूली उपकर है, जिसका बड़ा सामाजिक मकसद है. हिमाचल प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने और समाज के सबसे वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने व वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.