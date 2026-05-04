नतीजों से पहले खुलता है ‘सीक्रेट चरण’, जानिए EVM से पहले किन वोटों की होती है गिनती? काउंटिंग का अनसुना सच

Secret Phase of Vote Counting: आज देश में पांच राज्यों में असेंबली चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं. सबकी नजरें ईवीएम पर लगी होती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ईवीएम खुलने से पहले एक ‘सीक्रेट चरण’ भी होता है, जिसमें पहले से जमा कुछ खास वोटों की गिनती की जाती है.
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Which Votes are Counted Before the EVM is Opened: देश के 4 राज्यों और एक प्रदेश के असेंबली चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं. सुबह 8 बजे से इन वोटों की काउंटिंग शुरू होगी. लेकिन ईवीएम के वोट गिनने से पहले एक और तरीके से मिले वोटों की गिनती होगी. वे वोट कौन से होते हैं, जो किसी भी उम्मीदवार का भाग्य बदल भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि वीएम खुलते ही सबसे पहले किन वोटों की काउंटिंग होती है.
चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, मतगणना केंद्रों पर EVM की गिनती सुबह 8 बजे के बाद शुरू होती है. उससे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होती है. यह प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होती है. इसकी निगरानी चुनाव आयोग करता है. अब आपको बताते हैं कि ये पोस्टल बैलट क्या होता है और इसका इस्तेमाल कौन लोग करते हैं.
पोस्टल बैलट, उन मतदाताओं के होते हैं, जो कहीं दूर रहते हैं और मतदान के दिन अपने वोटिंग सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से जाकर वोट नहीं डाल सकते. इसके पात्र लोगों में सशस्त्र बलों के जवान, चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी, 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता शामिल होते है. लेकिन यह सुविधा तभी मिलती है, जब उन्होंने इस सुविधा का विकल्प चुना हो. ये पोस्टल बैलट पहले से ही रिटर्निंग अफसर के पास सील्ड लिफाफों में पहुंच जाते हैं. मतगणना केंद्रों पर इसकी गिनती RO की निगरानी में होती है. उस वक्त सभी उम्मीदवारों के एजेंट वहां मौजूद रहते हैं.
पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे के आसपास EVM और उनकी Control Unit को स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल में लाया जाता है. इसके बाद उसकी गिनती शुरू होती है. प्रत्येक राउंड में कई पोलिंग स्टेशनों की EVM एक साथ खोली जाती हैं. CU में 'Result' बटन दबाने पर स्क्रीन पर उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या दिखाई देती है, जिसे फॉर्म 17C और अन्य रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है.
इस दौरान EVM वोटों की गिनती के बाद या कई बार समानांतर तरीके से VVPAT स्लिप्स का भी वेरिफिकेशन किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से रैंडमली चुने गए 5 बूथों की VVPAT पर्चियों की मैनुअल गिनती की जाती है. फिर उसका EVM डेटा से मिलान किया जाता है. यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो आगे की जांच होती है.
यह गिनती लगातार चलती रहती है और हर राउंड के बाद परिणाम घोषित किए जाते हैं, जिससे ट्रेंड साफ होता है कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे. जब आखिरी राउंड की गिनती होती है तो उसमें पोस्टल बैलट भी उसमें मिलाए जाते हैं. पोस्टल बैलट पहले गिनने से कभी-कभी शुरुआती लीड बदलती दिखती है, लेकिन EVM वोटों की भारी संख्या अंतिम नतीजे तय करती है.
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