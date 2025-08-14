Video: ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?

Indian Railways: ट्रेन के सेकंड AC कोच (A-2) में सीट नंबर-40 पर बैठे पैसेंजर विपिन कुमार ने कूलिंग न होने की शिकायत दर्ज करवाई. टेक्निकल स्टाफ ने जैसे ही एसी का डक्ट खोला गया तो इंजीनियर के होश उड़ गए. उसने जो देखा उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ. कोच से दर्जनों व्हिस्की की बोतलें बरामद हुईं.
Liquor Bottles in AC Duct: नशे के सौदागरों ने अपना धंधा बचाए रखने के लिए ऐसे-ऐसे कारनामे किए हैं कि मत पूछिए. इतना दिमाग लगाते हैं कि एक बार तो कस्टम अधिकारी तक धोखा खा जाएं, हालांकि तस्करी चाहे नशे की हो या सोने की आरोपी एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया जाता है. ताजा मामले में शराब तस्करी के लिए आरोपियों ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) की सुरक्षा में ऐसी सेंध लगा दी कि लोगों के होश फाख्ता हो गए. मामला लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन का है, जिसके एक कोच में कूलिंग न होने के कारण एसी का डक्ट खोला गया तो उसमें शराब की बोतलें भरी मिलीं.
150 से ज्यादा बोतलें बरामद
आपको बताते चलें कि लखनऊ-बरौनी (15204) एक्सप्रेस (lucknow barauni express) लखनऊ जंक्शन से दिन में 03:15 बजे रवाना होती है. ट्रेन के सेकंड AC कोच (A-2) में सीट नंबर-40 पर बैठे पैसेंजर विपिन कुमार ने कूलिंग न होने की शिकायत दर्ज करवाई. टेक्निकल स्टाफ ने जैसे ही एसी का डक्ट खोला गया तो इंजीनियर के होश उड़ गए. उसने जो देखा उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ. कोच से दर्जनों व्हिस्की की बोतलें बरामद हुईं.
देखिए वीडियो
OMG! ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी? एक वायरल वीडियो में लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के एक कोच के एसी डक्ट में अवैध शराब छिपाई गई दिखाई दे रही है. यात्रियों ने कोच में AC सही से काम न करने की शिकायत की थी, तकनीशियन ने AC का डक्ट खोला तो उसके अंदर शराब की खेप छिपी हुई मिली. pic.twitter.com/VNBBip9JAb
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) August 14, 2025
रेलवे ने क्या कहा?
मामले के तूल पकड़ने के बाद भारतीय रेलवे की सफाई आई है. सोनपुर के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ने माफ़ी मांगी और की गई कार्रवाई की पुष्टि करते हुए जवाब में लिखा, 'यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. संबंधित अधिकारियों ने अवैध शराब ज़ब्त कर ली है और कम कूलिंग की समस्या का बाद में समाधान कर दिया गया है। इस मामले को हमारे संज्ञान में लाने के लिए हम आपके आभारी हैं.'
For necessary action escalated to the concerned official@drm_sonpur
— RailwaySeva (@RailwaySeva) August 14, 2025
FAQ
सवाल- क्या पहले भी इस ट्रेन में ऐसे कांड हुए हैं.
जवाब- लखनऊ-बरौनी में इससे पहले भी शराब की तस्करी की घटना हुई है लेकिन लखनऊ स्टेशन पर यह पहली बार पकड़ी गई है.
सवाल- मामले का खुलासा कैसे हुआ?
जवाब- यात्रियों ने कोच में खराब एयर कंडीशनिंग की शिकायत की थी. जब तकनीशियन ने डक्ट को खोला तो उसके अंदर शराब की एक खेप छिपी हुई मिली.
